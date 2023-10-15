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Ибрагимович: «Балотелли упустил все свои шансы реализовать талант»

вчера, 22:39

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о форварде «Аданы Демирспор» Марио Балотелли.

У Балотелли было много шансов реализовать свой талант, он упустил их все.

Итальянец в ответ на это опубликовал в соцсетях фотографию, на которой держит кубок Лиги чемпионов после победы в турнире с «Интером» в 2010 году, отметив на ней шведа, сопроводив публикацию тремя сердечками.

Также под постом La Gazzetta dello Sport Балотелли вспомнил сезон 2008/09, в котором «Интер» в 1/8 финала ЛЧ вылетел от «Манчестер Юнайтед», проиграв 0:2 на «Олд Траффорд», написав следующее:

В Манчестере было страшно, и я хотел победить (на поле). Год спустя мы всё равно выиграли Лигу чемпионов, но Златан, я всё ещё люблю тебя.

Сообщение также было сопровождается сердечком.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 02:40
но учитывая сколько карьер загубил моуриньо - возможно это его троллинг и тупость убила балотелли, как шевенко, как кварежму, как муту и десятки других убитых португальским физруком
balalay
balalay
сегодня в 02:37
балотелли мог стать топовым идентично холланду, мбаппе, самому ибре, а стал бомжом третьесортного клуба потому что понты оказались важнее дисциплины
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:44
Очень мило со стороны Марио, что так отреагировал, ведь мог опубликовать композицию в стиле "Кровь и бетон", было бы вполне ожидаемо. Только Златан не это имел ввиду
Гость
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