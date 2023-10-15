Ибрагимович: «Балотелли упустил все свои шансы реализовать талант»

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вчера, 22:39

Бывший нападающий «Милана» высказался о форварде «Аданы Демирспор» .

У Балотелли было много шансов реализовать свой талант, он упустил их все.

Итальянец в ответ на это опубликовал в соцсетях фотографию, на которой держит кубок Лиги чемпионов после победы в турнире с «Интером» в 2010 году, отметив на ней шведа, сопроводив публикацию тремя сердечками.

Также под постом La Gazzetta dello Sport Балотелли вспомнил сезон 2008/09, в котором «Интер» в 1/8 финала ЛЧ вылетел от «Манчестер Юнайтед», проиграв 0:2 на «Олд Траффорд», написав следующее:

В Манчестере было страшно, и я хотел победить (на поле). Год спустя мы всё равно выиграли Лигу чемпионов, но Златан, я всё ещё люблю тебя.

Сообщение также было сопровождается сердечком.