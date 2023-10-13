Винисиус: «Все в „Реале“ хотят поиграть с Мбаппе» .

Нападающий «Реала» высказался о возможном переходе форварда ПСЖ в мадридский клуб.

Все в «Реале» хотят поиграть с Килианом. Надеюсь, однажды это произойдет. Он один из лучших, если не лучший футболист в мире на данный момент. У него уникальный уровень.