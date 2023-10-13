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Винисиус: «Все в „Реале“ хотят поиграть с Мбаппе»

вчера, 22:16

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Все в «Реале» хотят поиграть с Килианом. Надеюсь, однажды это произойдет. Он один из лучших, если не лучший футболист в мире на данный момент. У него уникальный уровень.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:38
Это наверное для настроя черепашки. И кстати, лучший футболист мира на данный момент - Джуд Беллингхэм.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:06, ред.
Винисиус: «Все в „Реале“ хотят поиграть с Мбаппе» .

Я думаю что Перес сделает всё чтобы Мбаппе оказался если не в зимнее трансферное окно, то следующий сезон Мбаппе точно окажется в Реале.

И это точно свершится, даже к бабке гадалке не ходить. Тем более что скорее всего Перес его подпишет уже без миллионных вливаний.

И вот тогда у Реала на все сто процентов будет самый лучший атакующий потенциал из молодых уникальных футболистов на долгие годы.

И кто бы что не говорил о Пересе, но он на данный момент времени в футбольном мире, лучший футбольный менеджер. И последнее удачное приобретение Беллингема, тому яркое подтверждение.

Винисиус, Родриго, Беллингем, и Мбаппе - это лучшая в мире атака ! А Реал лучший в мире клуб !!!
Elliada
Elliada
вчера в 22:40
Как только он придет, так сразу подвинет Винисиуса. Чего он радуется? Или заставляют так говорить?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:24
Вряд ли все в Реале так уж жаждут видеть в своём составе француза, а скорее наоборот.
bvus35gvtvxe
bvus35gvtvxe
вчера в 22:22
Такие комментарии добавят черепашки настроения
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