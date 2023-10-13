Винисиус: «Все в „Реале“ хотят поиграть с Мбаппе» .

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридский клуб.
Все в «Реале» хотят поиграть с Килианом. Надеюсь, однажды это произойдет. Он один из лучших, если не лучший футболист в мире на данный момент. У него уникальный уровень.
Я думаю что Перес сделает всё чтобы Мбаппе оказался если не в зимнее трансферное окно, то следующий сезон Мбаппе точно окажется в Реале.
И это точно свершится, даже к бабке гадалке не ходить. Тем более что скорее всего Перес его подпишет уже без миллионных вливаний.
И вот тогда у Реала на все сто процентов будет самый лучший атакующий потенциал из молодых уникальных футболистов на долгие годы.
И кто бы что не говорил о Пересе, но он на данный момент времени в футбольном мире, лучший футбольный менеджер. И последнее удачное приобретение Беллингема, тому яркое подтверждение.
Винисиус, Родриго, Беллингем, и Мбаппе - это лучшая в мире атака ! А Реал лучший в мире клуб !!!
Я думаю что Перес сделает всё чтобы Мбаппе оказался если не в зимнее трансферное окно, то следующий сезон Мбаппе точно окажется в Реале.
И это точно свершится, даже к бабке гадалке не ходить. Тем более что скорее всего Перес его подпишет уже без миллионных вливаний.
И вот тогда у Реала на все сто процентов будет самый лучший атакующий потенциал из молодых уникальных футболистов на долгие годы.
И кто бы что не говорил о Пересе, но он на данный момент времени в футбольном мире, лучший футбольный менеджер. И последнее удачное приобретение Беллингема, тому яркое подтверждение.
Винисиус, Родриго, Беллингем, и Мбаппе - это лучшая в мире атака ! А Реал лучший в мире клуб !!!