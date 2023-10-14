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Конте: «Другим придётся несладко, когда я вернусь к тренерской работе»

сегодня, 00:13

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси», «Интера» и «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о том, чем занимается сейчас, когда находится без работы.

Честно говоря, в прошлом году, когда я решил завершить свой путь в «Тоттенхэме», я пообещал себе, что буду уделять больше времени своей семье и себе, наслаждаясь большим количеством свободного времени. Я продолжаю учиться, потому что, когда вы тренируете, вы анализируете игру за игрой. Скоро я вернуть к тренерской деятельности, буду готов к новому вызову. И тогда остальным придётся несладко.

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galem72
galem72
сегодня в 00:36
Не считая токсичности, Контарь может навести шороху. В СериаАле у него есть варианты. С удовольствием посмотрел бы на это.
Гость
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