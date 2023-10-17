Защитник «Вероны» может продолжить карьеру в РПЛ

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер хочет продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил агент игрока Эрсин Акан.
Воспользоваться шансом перейти в РПЛ входит в наши планы на зиму. Мы будем рассматривать такой вариант.
Напомним, в летнее трансферное окно Гюнтер мог перейти в один из клубов Чемпионата России.
В текущем сезоне 29-летний немец не принимал участия в матчах Серии А.
Когда же у нас, в наших детско-юношеских спортивных школах
научатся готовить качественных защитников для большого футбола?
В советских ДЮСШ их готовить умели. А сейчас что, разучились что-ли?
Никогда не поверю что нет у нас талантливых ребят.
Просто тренеров бестолковых много стало.
Когда же у нас, в наших детско-юношеских спортивных школах
научатся готовить качественных защитников для большого футбола?
В советских ДЮСШ их готовить умели. А сейчас что, разучились что-ли?
Никогда не поверю что нет у нас талантливых ребят.
Просто тренеров бестолковых много стало.