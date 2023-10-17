Защитник «Вероны» может продолжить карьеру в РПЛ

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вчера, 14:34

Защитник «Вероны» хочет продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил агент игрока Эрсин Акан.

Воспользоваться шансом перейти в РПЛ входит в наши планы на зиму. Мы будем рассматривать такой вариант.

Напомним, в летнее трансферное окно Гюнтер мог перейти в один из клубов Чемпионата России.

В текущем сезоне 29-летний немец не принимал участия в матчах Серии А.