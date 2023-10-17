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Защитник «Вероны» может продолжить карьеру в РПЛ

вчера, 14:34

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер хочет продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил агент игрока Эрсин Акан.

Воспользоваться шансом перейти в РПЛ входит в наши планы на зиму. Мы будем рассматривать такой вариант.

Напомним, в летнее трансферное окно Гюнтер мог перейти в один из клубов Чемпионата России.

В текущем сезоне 29-летний немец не принимал участия в матчах Серии А.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ asraeil (раскрыть)
вчера в 20:12
Все клубы имеют интерес кто может позволить выложить пару тройку лямов, кроме Зенита... Для последнего дёшево, несолидно...)))
Сп62
Сп62
вчера в 20:04
Раз в Серии А никому не нужен, то в РПЛ сгодится. Так, наверное, смотрят на наш футбол из-за кордона.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:46, ред.
Ну, а что, хороший центрбек. Может усилить любой клуб.
Когда же у нас, в наших детско-юношеских спортивных школах
научатся готовить качественных защитников для большого футбола?
В советских ДЮСШ их готовить умели. А сейчас что, разучились что-ли?
Никогда не поверю что нет у нас талантливых ребят.
Просто тренеров бестолковых много стало.
nubom
nubom
вчера в 15:18, ред.
Очередной Шюррле просит посадку...
asraeil
asraeil
вчера в 14:49
Интересно какой клуб имеет интерес на него...
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