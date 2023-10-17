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Даниил Фомин готов выступать за «Динамо» до конца карьеры

вчера, 11:38

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин сообщил, что готов выступать за «бело-голубых» до конца карьеры.

Конечно, это особенный клуб для меня. Я за «Динамо» провёл больше матчей, чем за другие команды. Конечно, хочется побеждать именно с «Динамо», радовать болельщиков игрой и победами. Потому что в первую очередь болельщики этого заслуживают. Долго не побеждали в кубке, недавно завоевали медали в чемпионате, конечно, хочется каждый год за это бороться и двигаться к этому вместе с клубом.

На данный момент да, готов остаться в «Динамо» до конца карьеры. Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с «Динамо» не бороться за самые высокие места. Можно ли говорить, что не перейду в «Спартак» и «Зенит»? Сейчас я играю в «Динамо» и вижу себя в этом клубе. Как будет дальше — не могу ничего сказать.

Также Фомин рассказал, интересовались ли им европейские клубы.

Что касается «Лиона», то это неправда. Ничего такого не было.

Были ли предложения от европейских клубов за карьеру в «Динамо»? Нет, такого не было.

Фомин является воспитанником «Краснодара». За «Динамо» он выступает с лета 2020 года. Контракт 26-летнего полузащитника с «бело-голубыми» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне Фомин провёл 12 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки. «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 02:57
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:24
      баск
      баск
      сегодня в 01:09, ред.
        Capral
        Capral
        вчера в 23:38, ред.
        А вот и очередной твой прокол!!! Магат принял команду весной прошлого года, когда команда была на грани вылета, и именно Магат удержал команду в вышке!!! Ты если пишешь, то хотябы проверяй информацию!!! С твоим шварцем давно всё понятно, как бы ты его не выгораживал!!!
        Всё, закончили разговоры! Теперь ,на все твои выпады я отвечать не буду и отвечу тебе словами В.В.Лобановского: "Я уже давно, всё доказал"!!!
        баск
        баск
        вчера в 23:20
        Так я продолжу..)
        Теперь о Шварце и Герте.

        Где там Шварц краснел и зеленел, когда у него не получалось в Герте, меня совершенно не волнует, т.к. я не фанат Шварца, не болельщик Герты и вообще
        не большой любитель Бундеслиги.
        Когда у Данилы "не выходит чаша", тут любой будет краснеть и зеленеть,
        подобные вещи интереса для обсуждения не представляют.)

        Кстати, перед Шварцем примерно также в Герте не сумел отличиться и Магат.
        Только он всё же спасся от вылета, запрыгнув в последний вагон (с трудом
        выиграв переходники), а Шварц от вылета не спасся.

        Ну так Магат неизмеримо старше и опытнее, от того, вероятно, у него
        и результат получился чуть лучше, хотя поста ГТ лишились оба.
        Принципиальной разницы результатов не наблюдается, там видимо и в самОм
        клубе хватает скелетов в шкафу.

        Завершая о Шварце.
        Продолжать толочь эту воду в ступе больше не буду, надоело)
        Теперь всякий раз, когда оппонент будет вынуждать обсуждать Шварца,
        буду просто постить ссылу на этот топик..

        Что бы ни было у Сандро Шварца в Герте, в Динамо он оставил вполне
        конкретный позитивный след.
        А именно- сколотил интересную и дружную бандочку, в которой
        все были как один и насколько я знаю, никто из ребят даже не помышлял об уходе из Динамо.

        Все были рады играть вместе, были единым целым, а трансферная стоимость многих игроков при Шварце выросла в разы.
        Шварц вывел в люди Себу Шиманьски и отчасти Колю Моро;
        Доверился совсем юным Захаряну и Тюкавину и не прогадал;

        Реанимировал, насколько это возможно, карьеры Фомина, Лесового (до травмы),
        Лаксальта, Варелы, Ордеца.

        Вернул болельщиков в Петровский парк.
        Заставил многих говорить о себе и своей команде, до зимы Динамо даже не без некоторого локального успеха гналось за Зенитом.

        Общий результат его работы- сезон 21/22, в котором Динамо впервые за
        четверть века получило за один сезон бронзу чемпа и "серебро" кубка.
        Этого не перечеркнуть никаким оппонентам, как бы они не старались.

        Конечно, были и ошибки, в том числе большие.
        Шварц- тренер молодой, опыта имел мало, был и весенний провал в чемпе.
        Возникший, впрочем, во многом по причине санкционного форс-мажора.

        Но плюсов от его работы в Динамо было всё же больше, чем упущений и его,
        несомненно, запомнят.

        Возобновит ли он тренерскую карьеру, нет ли, его дело. Если да- то удачи ему, нет- удачи во всём остальном.
        Capral
        Capral
        вчера в 21:28
          Capral
          Capral
          вчера в 21:11, ред.
          Уж если говорить про загубленные таланты, то это прежде всего к шварцу. После прихода Смолова, шварц, прочно уcадил Тюкавина на лавку, вместо того, чтобы развивать талант молодого игрока. И именно при шварце, стал деградировать Захарян, именно весной прошлого года у него начались срывы и истерики на поле. Что касается Маричаля, то он не стал играть недежнее. Другое дело, что с приходом Бальбуэна появился центр, именно то, чего не было у Йокановича, а перевод Лаксальта в опорную зону- укрепил верхнюю позицию. Из этого следует, что Маричаля, фактически и праkтически, с двух сторон страхуют. Конечно, когда трое неопытных ЦЗ играют вместе- обязательно будут ошибки...
          баск
          баск
          вчера в 20:57
          Завершаю о Йокановиче.

          Помимо сомнительного уровня общепрофессиональной тренерской квалификации, не менее важная его проблема состояла в том, что он практически не работал с игроками персонально.

          Не нужно ему это было, не разменивался.
          Благодаря чему люди в команде были предоставлены сами себе и каждый просто
          болтался в силу собственного разумения, а то и вовсе без такового.
          Играю и ладно.

          Можно бесконечно повторять формально верную мантру о том, что футболисты
          сидят на богатых контрактах, являются профессионалами и обязаны в любое
          время полностью соответствовать неким "общим требованиям", но реальная
          жизнь-то сложнее и противоречивее.

          А упомянутая мантра, между прочим, если и верна, то лишь в случаях, когда речь идёт о топ-командах, где каждый игрок- звезда, либо молодая и супер-талантливая, либо опытнейший боец, прошедший огонь, воду и медные трубы, и всё это на высшем уровне.

          Такая команда, при необходимости-то, может сыграть и вовсе без тренера.
          Все же остальные без заинтересованного, умного и целеустремлённого тренера-
          что-то вроде оркестра без дирижёра.

          Таким дирижёром Йока точно не был, а может просто не умеет?
          С людьми ведь надо разговаривать, общаться с ними. Уметь показать им, что
          они нужны, на них расчитывают и в чём именно.
          Где пнуть, где подбодрить, где помочь влиться в команду или помочь обрести
          уверенность в своих силах.

          Особенно это касается молодых игроков, впервые выбравшихся в незнакомую
          среду, в которой с непривычки нетрудно и затеряться.
          тот же Маричаль и затерялся с лёгкостью, после чего выбрался на свет только
          у Лички и играет совсем иначе.

          Если с людьми усердно и честно работать, а не ныть, что "не купили нужных игроков", то это совсем другая песня.
          Вдумчивый и добросовестный тренер почти из любого игроцкого материала способен создать дееспособную команду.

          Но это не про Йокановича, судя по его работе в Динамо.
          Capral
          Capral
          вчера в 20:40
          Павел, еще пару слов к сказанному.
          Возможно, каждый из нас, в мелочах, по-своему прав, возможно. Но нельзя же отрицать очевидного. Провалы шварца, и страшные, видны невооруженным глазом. У него был великолепный состав в ДИНАМО, и, 6-7 по качеству состав в Герте. Йоканович- не гений, безусловно, но таких страшных провалов- у него нет.
          Capral
          Capral
          вчера в 20:20
          Я всё сказал. Разговор закончен.
          баск
          баск
          вчера в 20:19
          Продолжаю.

          Вследствие всех этих драматических событий, носивших, по сути, характер
          форс-мажорных, клубу пришлось брать на флажке тех, кто в моменте оказался
          доступен, т.е. молодых южноамериканцев Фернандеса и Маричаля.

          К которым добавили пресловутого Норманна в опорку, большим поклонником
          которого является оппонент, но который, как жизнь показала, за весь сезон
          для команды ничего хорошего так и не сделал, а лишь трепал всем нервы,
          чем продолжает, кстати, заниматься и по сей день..

          Вот и вся история про так называемый "кидок" Йокановича.

          Далее остаётся прояснить- была ли неудача с пополнением команды сильными
          защами фатальной?

          Да ничуть.
          Весь прошлый сезон был таков, что тяжёлые проблемы в обороне были
          характерны почти для всех в РПЛ.

          Содержательно меньше Динамо пропускали только чемпион и вице-чемпион.
          Все же остальные- примерно одинаково много (двое вылетевших, конечно,
          побольше).

          В результате всего этого средняя результативность чемпионата России
          впервые за постсоветский период достигла 3-х мячей за игру, обычно
          она составляет 2,3 - 2,6.

          А вот забивали динамовцы слабенько, осмысленную работу в атаке Йоканович
          так и не поставил, хотя игроков передней линии имел вполне
          конкурентоспособных и в достатке.

          Беззубая игра впереди, когда в финальной трети поля игроки Динамо из матча
          в матч просто не знали, что им делать с мячом, стала визитной карточкой команды.

          В конечном итоге тренер полностью утратил даже минимальный контакт
          с командой, а возвратным подобное не бывает.
          В клубе поняли, что нужна замена, к поиску которой и приступили предметно
          в апреле месяце.


          To be continued
          Capral
          Capral
          вчера в 20:00
            баск
            баск
            вчера в 19:16
            Уу, агрессивные нападки, как видно, продолжаются..
            Ну что ж, у меня сегодня нечастый свободный день, времени хватает, так что будем отбиваться до упора, раз выпала такая возможность.)

            Для начала- попытка оппонента в очередной раз соскочить на тему Сандро
            Шварца, которого давно уже нет ни в команде, ни в стране- типичный признак
            в поведении опппонента, что в основной теме он поплыл..

            К Шварцу, однако, вернёмся позже, а пока докрутим тему Йокановича,
            являющуюся более свежим прошлым и часто педалиуемую оппонентом, а у меня обычно не хватает времени обстоятельно возражать на этот гон.
            Сегодня- хватает.

            Итак, оппонент практически ежедневно живописует на соккере, что:

            1. Йокановича начали увольнять и подыскивать ему замену за полгода до
            фактического увольнения, т.е. уже осенью 22 года, чем смертельно обидели этого "хорошего человека" и "сильного европейского тренера";

            2. Йокановича летом 22 года "кинули с трансферами", не купив ему хороших защей и намеренно бросили его с дыркой в обороне..

            Так вот, со всей ответственностью утверждаю, что оба тезиса являются полнейшими измышлениями, хоть с Шерлоком Холмсом, хоть без.

            По первому "тезису":

            Осенью 22 года никто замену Йоке не подыскивал и близко, хотя бы потому, что как раз в этот период в игре Динамо появилась, пусть и ненадолго, некоторая осмысленность, несколько туров команда неплохо играла, забивала и набирала очки.

            В такой ситуации только круглый дурак будет всерьёз искать замену тренеру,
            а круглых дураков в сегодняшнем руководстве Динамо нет.
            Эту замену начали искать только в апреле 23, когда всем стало понятно, что Йока бесповоротно утратил контакт с командой и потому бенадёжен.

            По второму "тезису":

            Якобы "бессовестный кидок" несчастного Йоки, которому злонамеренно не купили
            игроков- это тем более вздор.
            Лето 22 года- это первое ТО после введения евробана России и введения жёстких
            финансовых санкций, особенно в отношении ВТБ.

            Поначалу никто ещё не понимал, каковы окажутся конкретные последствия этих
            мероприятий, требовался опыт, которого не было.
            Это спустя год Динамо и ЦСКА придумали-таки схематоз, при помощи которого
            стало возможным выцеплять игроков даже из Мексики, а тогда..

            1. Контракт с дефом Монтеррея Монтесом был практически на мази, парень
            сидел на чемоданах, а его мама во всю раздавала интервью мексиканским СМИ
            о судьбоносном решении сына переехать в Россию.
            Но постепенно стало понятно, что платёж не проведут никаким способом.

            И почти готовый трансфер сорвался.
            Игрок так и остался в Мексике, а в Эспаньол уехал только зимой.

            2. Были хорошо продвинуты переговоры с дефом сборной Сербии Страхиней Павловичем, его уже ждали, но в последний момент замаячил Зальцбург, и Павлович выбрал именно его, т.к. Зальцбург играет в еврокубках, а Динамо и другие клубы РПЛ- нет.
            Всё, привет, игрока не будет.

            3. Контракт с перспективным израильским опорником Эденом Карзевым вообще
            был в напечатанном виде, полностью согласован во всех нюансах, а сам Карзев
            уже шарохался по Новогорской базе и радостно фоткался с футболкой Динамо,
            для которой и номер успел выбрать.

            Но..
            Израильский банк без объяснения причин отфутболил обратно первый транш
            платежа за игрока, и эта причина неизвестна до сего дня.
            Тем самым, контракт был сорван, а Карзев отбыл домой.


            To be continued..
            Capral
            Capral
            вчера в 15:47
            Давай лучше про шварца поговорим, что он выиграл и где он сейчас. Думаю- это будет весьма занятно... А после, я расскажу тебе, как этого урода чихвостили на немецком TV, когда он работал в Майнце, и как, он- бледнел, краснел и зеленел...
            баск
            баск ответ Gotlib (раскрыть)
            вчера в 15:39
            Так в том-то и дело, что успехи Йокановича в чемпионшипе были обусловлены
            усилиями его опытного помощника, второго тренера Хавьера Перейры.
            Именно Перейра работал с командой и игроками персонально, Йоканович
            только щёки рядом надувал.

            А вот в Россию Перейра не поехал, отправившись в Китай для самостоятельной
            работы, где этой зимой принял ШанхайПорт и уверенно ведёт его к победе
            в чемпе страны, хотя сезоном ранее этот один из сильнейших клубов Китая,
            с Оскаром в составе, даже в тройку не вошёл.

            Это надо видеть, как активно Перейра управляет игрой с бровки, и как
            вся команда после каждого гола бегжит к нему с обнимашками))
            Перейра- реальный двенадцатый игрок, чуть ли не играющий тренер, грамотный
            и неравнодушный.

            Ну а Йоканович..
            В Динамо он также надувал щёки, как и раньше, только уже без Перейры.
            Результат известен- несмотря на очень неплохой по меркам РПЛ состав,
            Динамо Йокановича уверенно возглавило вторую восьмёрку РПЛ)
            Супер-тренер, что и говорить..))
            Capral
            Capral
            вчера в 14:26, ред.
            Помню, во время работы шварца в ДИНАМО, кто-то, видимо посоветовал, этому уроду- посетить хоккей с участием ДИНАМО, ну так, чтобы показать, какой он офигенный патриот клуба. Никогда не забуду глаза и вопрошающий взгляд этого м.....а, и вечный вопрос во взгляде: "Зачем, я здесь"?!
            Gotlib
            Gotlib ответ баск (раскрыть)
            вчера в 14:06
            Ëкан Чëрному даже в помощники не годится. Барахло, а не тренер. К тому же безразличный к происходящему на поле, стоял на бровке как истукан с каменным лицом. Показательно, что его турнули из команды досрочно.
            Capral
            Capral
            вчера в 13:45
            Как сказал однажды Великий сыщик Ш.Холмс: "Бездоказательно, дорогой профессор- бездоказательно"...
            Йоканович свои команды в 1-ю лигу не отправлял, он выводил свои команды в вышку АПЛ!!! А вот, трус и ничтожество шварцман, сейчас прячется по кустам от справедливого возмездия болельщиков Герты...

            Перл, "Незнание динамовской истории", совсем даже не перл, а горькая правда, потому что не знать про пострадавшего физически Й.Сабо, и главную ошибку Бескова перед финалом-72, это непозволительно, для, так называемого болельщика ДИНАМО...
            баск
            баск
            вчера в 13:27
            Правильно-правильно, что выставили Йокановича, этого никчёмного человека,
            ни на что не способного без своего отличного помощника Хавьера Перейры.

            Но особенно понравился перл про "незнание динамовской истории")
            Йоканович, конечно, знал её назубок..))

            Тирада хоть куда, годится для кунсткамеры. Жаль, что её нет на соккере)))
            Capral
            Capral
            вчера в 13:06
            Правильно говорят- нахальство второе счастье. После позорнейшего бегства с ринга, незнания элементарной динамовской истории, после двух лет бездарнейшего прославления долбодятла из Герты- он продолжает писать свои длинные и пустые тирады... Верной дорогой идешь, товариСЧ!
            баск
            баск
            вчера в 12:56
            И что он сказал особенного-то..
            Просто честно, такие сейчас практически все, пяткой себя в грудь не колотит, корча из себя квасного патриота, в отличе от некоторых лицемеров.
            Игроцкий век короток, жизнь футбольная переменчива.

            Если не будет интересных предложений, человек сам дёргаться из Динамо
            не собирается. Хочет играть, так пусть играет.
            Адекватные болельщики только порадаются за него и за клуб.

            И слава богу, что бестолкового тренера-бездельника, загубившего команду,
            отправили восвояси, Данька теперь искренне пытается вернуть свой уровень,
            вполне приличный для РПЛ.
            Удачи емуи здоровья, а то опять сломался в очередном никчёмном товарняке..
            izrafel
            izrafel
            вчера в 12:44
            Думаю что про Европу он может забыть, не его уровень, если же конечно куда ни будь во вторую лигу.
            stanichnik
            stanichnik
            вчера в 12:42, ред.
            Такая решимость выступать за Динамо до конца карьеры связана наверное с его приличной зарплатой, которая по разным источникам среди российских динамовцев одна из самых высоких в клубе, уступая только Шунину и Смолову. Вряд ли ему где-то, кроме Питера предложат больше, но туда с такой игрой, которую он демонстрировал особенно в прошлом году, его не возьмут даже в запас, а тем более куда-то в Европу.

            Контракт с бело-синими у него до конца сезона двадцать пятого года и он точно отработает его до конца, а там видно будет нужен ли он Динамо или пойдёт на вольные хлеба. Сейчас же он "сукин сын, но он наш сукин сын", поэтому пусть скорее выздоравливает, восстанавливается и выходит на уровень той игры, когда он переходил в Динамо. Болейте за своих, а не против чужих!
            galem72
            galem72
            вчера в 12:25
            Для нынешних футболистов любовь до конца карьеры распространяется только лишь на жирные контракты, а сам клуб — трамплин к новому договору.
            Capral
            Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
            вчера в 12:22, ред.
            Привет, Олег!
            А ты думаешь Захарян лучше? Он наверняка уже и не вспоминает про ДИНАМО. Вот поэтому, когда я сравниваю настоящее ДИНАМО-70х, нашу чемпионскую команду с этими лжепатриотами- делаю выводы... Из чемпионского ДИНАМО-76, игроки не бегали по клубам, а мечтали играть только в ДИНАМО!!! Из ДИНАМО могли только списать. Исключениями были А.Якубик- который поехал в Ташкент в 1979-м за длинным рублем, и одесский биндюжник А.Шепель, который сбежал из команды.
            sihafazatron
            sihafazatron
            вчера в 12:00
            Ключевая фраза: "на данный момент ". А так все ещё может 158 раз изменится.
            Scorp689
            Scorp689
            вчера в 11:54
            - Даниил, ВЫ ИЗ МОСКВЫ? - УГУ. - А В МОСКВУ ОТКУДА ПРИЕХАЛИ?
            Шуnя771
            Шуnя771
            вчера в 11:53
            Чем меньше предложений из зарубежных клубов, тем крепче любовь к Динамо!
            За тех кто его выпестовал и добрым словом не вспомнил...
            VeniaminS
            VeniaminS
            вчера в 11:46
            Правильное решение,зачем бегать по клубам!
            Capral
            Capral
            вчера в 11:46
            Готов выступать за ДИНАМО до конца карьеры, но не знает- перейдет ли в Спартак или Зенит... И в этом- весь Фомин. В прошлом сезоне, откровенно саботировал тренера и не хотел играть, и это- будучи в статусе капитана команды!
            Гость
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