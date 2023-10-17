Даниил Фомин готов выступать за «Динамо» до конца карьеры

Полузащитник «Динамо» и сборной России сообщил, что готов выступать за «бело-голубых» до конца карьеры.

Конечно, это особенный клуб для меня. Я за «Динамо» провёл больше матчей, чем за другие команды. Конечно, хочется побеждать именно с «Динамо», радовать болельщиков игрой и победами. Потому что в первую очередь болельщики этого заслуживают. Долго не побеждали в кубке, недавно завоевали медали в чемпионате, конечно, хочется каждый год за это бороться и двигаться к этому вместе с клубом.

На данный момент да, готов остаться в «Динамо» до конца карьеры. Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с «Динамо» не бороться за самые высокие места. Можно ли говорить, что не перейду в «Спартак» и «Зенит»? Сейчас я играю в «Динамо» и вижу себя в этом клубе. Как будет дальше — не могу ничего сказать.