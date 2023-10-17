Даниил Фомин готов выступать за «Динамо» до конца карьеры

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин сообщил, что готов выступать за «бело-голубых» до конца карьеры.
Конечно, это особенный клуб для меня. Я за «Динамо» провёл больше матчей, чем за другие команды. Конечно, хочется побеждать именно с «Динамо», радовать болельщиков игрой и победами. Потому что в первую очередь болельщики этого заслуживают. Долго не побеждали в кубке, недавно завоевали медали в чемпионате, конечно, хочется каждый год за это бороться и двигаться к этому вместе с клубом.
На данный момент да, готов остаться в «Динамо» до конца карьеры. Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с «Динамо» не бороться за самые высокие места. Можно ли говорить, что не перейду в «Спартак» и «Зенит»? Сейчас я играю в «Динамо» и вижу себя в этом клубе. Как будет дальше — не могу ничего сказать.
Также Фомин рассказал, интересовались ли им европейские клубы.
Что касается «Лиона», то это неправда. Ничего такого не было.
Были ли предложения от европейских клубов за карьеру в «Динамо»? Нет, такого не было.
Фомин является воспитанником «Краснодара». За «Динамо» он выступает с лета 2020 года. Контракт 26-летнего полузащитника с «бело-голубыми» действует до лета 2025 года. В текущем сезоне Фомин провёл 12 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 3 жёлтых карточки. «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ.
Контракт с бело-синими у него до конца сезона двадцать пятого года и он точно отработает его до конца, а там видно будет нужен ли он Динамо или пойдёт на вольные хлеба. Сейчас же он "сукин сын, но он наш сукин сын", поэтому пусть скорее выздоравливает, восстанавливается и выходит на уровень той игры, когда он переходил в Динамо. Болейте за своих, а не против чужих!
Контракт с бело-синими у него до конца сезона двадцать пятого года и он точно отработает его до конца, а там видно будет нужен ли он Динамо или пойдёт на вольные хлеба. Сейчас же он "сукин сын, но он наш сукин сын", поэтому пусть скорее выздоравливает, восстанавливается и выходит на уровень той игры, когда он переходил в Динамо. Болейте за своих, а не против чужих!
Просто честно, такие сейчас практически все, пяткой себя в грудь не колотит, корча из себя квасного патриота, в отличе от некоторых лицемеров.
Игроцкий век короток, жизнь футбольная переменчива.
Если не будет интересных предложений, человек сам дёргаться из Динамо
не собирается. Хочет играть, так пусть играет.
Адекватные болельщики только порадаются за него и за клуб.
И слава богу, что бестолкового тренера-бездельника, загубившего команду,
отправили восвояси, Данька теперь искренне пытается вернуть свой уровень,
вполне приличный для РПЛ.
Удачи емуи здоровья, а то опять сломался в очередном никчёмном товарняке..
Просто честно, такие сейчас практически все, пяткой себя в грудь не колотит, корча из себя квасного патриота, в отличе от некоторых лицемеров.
Игроцкий век короток, жизнь футбольная переменчива.
Если не будет интересных предложений, человек сам дёргаться из Динамо
не собирается. Хочет играть, так пусть играет.
Адекватные болельщики только порадаются за него и за клуб.
И слава богу, что бестолкового тренера-бездельника, загубившего команду,
отправили восвояси, Данька теперь искренне пытается вернуть свой уровень,
вполне приличный для РПЛ.
Удачи емуи здоровья, а то опять сломался в очередном никчёмном товарняке..