Агент рассказал, какими российскими игроками интересуются клубы из Европы

Агент Джамал Акаев рассказал, какими российскими футболистами интересуются европейские клубы.

Не сказал бы, что сейчас наблюдается большой интерес к молодым российским игрокам из топ-5 чемпионатов Европы. Есть пул игроков, которые на слуху и их знают в Европе: Черников, Карпукас, Сафонов. Недавно из Лиги 1 спрашивали мнение о Сильянове.

Хотелось бы отметить очень яркое выступление целой поросли игроков армянского происхождения: Сперцян, Тикнизян, Севикян. Думаю, именно у этой тройки наибольшие шансы сменить клуб в ближайшее время. Разумеется, к ним есть стабильный интерес. Это было актуально летом, но, думаю, зимой тоже будут попытки их подписать. Тем более там не по одному клубу.

Особенно Сперцян. На мой взгляд — первый кандидат на выход из этого списка. Но поскольку «Краснодар» борется за чемпионство, никому не будет просто в попытке его подписать.