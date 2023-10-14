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Агент рассказал, какими российскими игроками интересуются клубы из Европы

вчера, 21:43

Агент Джамал Акаев рассказал, какими российскими футболистами интересуются европейские клубы.

Не сказал бы, что сейчас наблюдается большой интерес к молодым российским игрокам из топ-5 чемпионатов Европы. Есть пул игроков, которые на слуху и их знают в Европе: Черников, Карпукас, Сафонов. Недавно из Лиги 1 спрашивали мнение о Сильянове.

Хотелось бы отметить очень яркое выступление целой поросли игроков армянского происхождения: Сперцян, Тикнизян, Севикян. Думаю, именно у этой тройки наибольшие шансы сменить клуб в ближайшее время. Разумеется, к ним есть стабильный интерес. Это было актуально летом, но, думаю, зимой тоже будут попытки их подписать. Тем более там не по одному клубу.

Особенно Сперцян. На мой взгляд — первый кандидат на выход из этого списка. Но поскольку «Краснодар» борется за чемпионство, никому не будет просто в попытке его подписать.

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Все комментарии
a55kf9g54nsh
a55kf9g54nsh
сегодня в 02:23
Российские игроки армянских кровей больше востребованы, чем наши
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:27
Слава Богу, что в армянский список не попал Хоре Байрамян, а то в Ростове без него совсем печаль.)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:41
Денег в Европе много не заплатят.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:39
В России нет игроков которыми бы интересовались в европе. Но есть игроки игроки которые играют в России, а вот ими как раз и интересуются в европе
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:03
Европейские клубы на самом деле пристально следят за начинающими футболистами России 2015-2010 года рождения,справедливо считая,что к моменту их взросления для большого футбола передел мира закончится.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:53
Мне тоже кажется Сперцян самый востребованый на сегодня!
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