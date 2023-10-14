В «Нефтчи» высказались об интересе к игроку «Спартака»

В пресс-службе «Нефтчи» ответили на вопрос об интересе коллектива к защитнику «Спартака» .

Клуб действительно интересовался игроком. Даже были достигнуты предварительно некоторые договоренности. Но так как Классен ждал предложения и от других европейских клубов, то все это затянулось. Когда Классен дал согласие, то «Нефтчи» уже определился с выбором в пользу другого игрока. По этой причине сделка не состоялась. Мы продолжаем следить за футболистом, и не исключаем вариант дальнейшего сотрудничества.