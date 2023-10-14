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В «Нефтчи» высказались об интересе к игроку «Спартака»

вчера, 13:39

В пресс-службе «Нефтчи» ответили на вопрос об интересе коллектива к защитнику «Спартака» Леону Классену.

Клуб действительно интересовался игроком. Даже были достигнуты предварительно некоторые договоренности. Но так как Классен ждал предложения и от других европейских клубов, то все это затянулось. Когда Классен дал согласие, то «Нефтчи» уже определился с выбором в пользу другого игрока. По этой причине сделка не состоялась. Мы продолжаем следить за футболистом, и не исключаем вариант дальнейшего сотрудничества.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 16:41
Если игрок нормальный, то рано или поздно будут новые предложения
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 16:33
Объясню. Нефтчи регулярно играет в ЕК, куда Спартак в обозримом будущем не попадет, в том числе по известным причинам. А по уроню я думаю это примерно середняк РПЛ, впрочем и Спартак и ЦСКА, и Динамо сейчас середняки беспросветные.
shlomo
shlomo
вчера в 15:03
Закрутили круче чес Санта Барбара.... сотрудничество не получилось.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:56
Да пусть изучит Россию
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:13, ред.
А зачем Классену уходить в Нефтчи? Это же вообще уровень ФНЛ,
И в СССР - Нефтчи в основном в первой лиге и играло.
Защитник способный, с потенциалом.
Может действительно вырасти в КЛАССНОГО.
Придёт после Абаскаля новый тренер, Юран или Осинькин
и найдёт ему место в основном составе и поможет ему раскрыться.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:54
Ёжик в тумане,словом.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:53
Не повезло Классену - слишком долго думал.
Гость
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