Клуб из Первой лиги может подписать Кокорина

Главный тренер «Ленинградца» не исключил вариант с подписанием нападающего «Ариса» .

Мы понимаем, что на позицию нападающего тяжело найти подходящую кандидатуру. Нападающих ищут все. Но у нас есть варианты посмотреть на зарубежном рынке.

Было бы интересно поработать с Кокориным, это возможно? Хорошо, что вы Месси не назвали…. Мы рассматриваем любые кандидатуры. Любые фамилии. На позицию нападающего мы рассматриваем всех, кого возможно и реально.