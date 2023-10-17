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Клуб из Первой лиги может подписать Кокорина

вчера, 23:00

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков не исключил вариант с подписанием нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Мы понимаем, что на позицию нападающего тяжело найти подходящую кандидатуру. Нападающих ищут все. Но у нас есть варианты посмотреть на зарубежном рынке.

Было бы интересно поработать с Кокориным, это возможно? Хорошо, что вы Месси не назвали…. Мы рассматриваем любые кандидатуры. Любые фамилии. На позицию нападающего мы рассматриваем всех, кого возможно и реально.

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Все комментарии
sj6662wd2tng
sj6662wd2tng
сегодня в 03:24
Ну а что в пердиве не бухают что ли?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
Скорее Кокорин купит себе клуб из первой лиги))
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:38
Так Кирьяков и от Месси не отказался, так что у них одинаковые шансы с Кокориным.)))
Futurista
Futurista
вчера в 23:33, ред.
Саша отправил фотку Кирьякову без комментариев...обозначил свою "позицию нападающего"...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:30
Кирьяков просто решил поговорить...
Никто Кокорина подписывать не будет.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:26
Это будет обузой для местного бюджета.
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:14
Кирьяков видимо не просыхает... У Кокорина дом на Кипре, зачем что то менять?
Гость
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