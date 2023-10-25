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Гаджиев: «Текущий бюджет махачкалинского „Динамо“ не позволит выжить в РПЛ»

25 октября 2023, 12:59

Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев высказался на тему клубного бюджета.

Правда, что наш бюджет составляет 600 миллионов рублей в год? Версия сказочников, не основанная на реальных фактах. У нас клуб открытый и чистый, движение средств компетентные органы отслеживают системно. Наш бюджет меньше почти в два раза, и то благодаря работе со спонсорами. Но надо понимать: контракт со спонсором предусматривает вложения в академию, в детей. А у нас есть вторая команда, тоже требующая финансирования. Ребята получают стипендии, экипировку. Поэтому цифры, о которых мы говорим, — это не бюджет первой команды, а бюджет всего клуба. С арендной платой за стадион, тратами на логистику и многими другими расходами.

Стремимся делать всё возможное, чтобы увеличить доходы, иначе нам не решить главной задачи — развития игры в регионе, где роль первой команды, как вершины пирамиды, весьма существенна. Нынешний бюджет позволит выжить в Первой лиге, но не в высшей. Там с текущими расходами удержаться будет очень нелегко, почти невозможно.

Исходим из дробных ориентиров: укрепить состав, улучшить качество футбола, решить организационные, кадровые, структурные вопросы. Вот задачи. А Премьер‑Лига — цель, и задачи направлены на её достижение. Необязательно в этом году, но и не через десять лет. Получится в нынешнем сезоне — хорошо. Нет — со своего пути не свернём. Как по результатам, так и в подготовке резерва.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ shlomo (раскрыть)
25 октября в 15:31
Было бы глупо и недальновидно не искать спонсоров сейчас. Тем более таким людям, как Гаджиев и с тренером КББ. Думаю работа ведётся. Тем более функционер все разложил по полочкам, показав план, стратегию, вектор направления.
shlomo
shlomo
25 октября в 14:04
Пока не поздно нужно искать спонсоров...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 октября в 14:04
Выпью ка кефира, чтобы желания совпали с возможностями). Сказочники пусть в другом месте сказки рассказывают. Успеха!
stanichnik
stanichnik
25 октября в 13:09
Решат задачу по выходу в РПЛ, тогда и спонсоры другие наверняка найдутся.
Гость
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