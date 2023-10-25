Гаджиев: «Текущий бюджет махачкалинского „Динамо“ не позволит выжить в РПЛ»

Президент «Динамо» из Махачкалы высказался на тему клубного бюджета.

Правда, что наш бюджет составляет 600 миллионов рублей в год? Версия сказочников, не основанная на реальных фактах. У нас клуб открытый и чистый, движение средств компетентные органы отслеживают системно. Наш бюджет меньше почти в два раза, и то благодаря работе со спонсорами. Но надо понимать: контракт со спонсором предусматривает вложения в академию, в детей. А у нас есть вторая команда, тоже требующая финансирования. Ребята получают стипендии, экипировку. Поэтому цифры, о которых мы говорим, — это не бюджет первой команды, а бюджет всего клуба. С арендной платой за стадион, тратами на логистику и многими другими расходами.

Стремимся делать всё возможное, чтобы увеличить доходы, иначе нам не решить главной задачи — развития игры в регионе, где роль первой команды, как вершины пирамиды, весьма существенна. Нынешний бюджет позволит выжить в Первой лиге, но не в высшей. Там с текущими расходами удержаться будет очень нелегко, почти невозможно.

Исходим из дробных ориентиров: укрепить состав, улучшить качество футбола, решить организационные, кадровые, структурные вопросы. Вот задачи. А Премьер‑Лига — цель, и задачи направлены на её достижение. Необязательно в этом году, но и не через десять лет. Получится в нынешнем сезоне — хорошо. Нет — со своего пути не свернём. Как по результатам, так и в подготовке резерва.