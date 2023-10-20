Месси стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

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вчера, 09:43

В среду ассоциация игроков МЛС опубликовала данные о зарплатах. Согласно этой информации, заработная плата нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины составляет 12 миллионов долларов и 20,4 миллиона долларов в качестве гарантированной компенсации (гарантированная компенсация включает в себя базовую зарплату плюс все выплаты за подписание контракта и бонусы, начисляемые ежегодно в течение всего срока действия контракта игрока). Обе суммы являются рекордными для лиги.

Сообщается, что сделки с Adidas и производителем спортивной одежды Fanatics, доля от продаж подписки на стриминговый сервис Apple TV MLS Season Pass и долевое участие в команде позволят капитану «Интер Майами» зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Таким образом, Месси сможет стать одним из самых высокооплачиваемых спортсменов среди всех американских лиг вне зависимости от вида спорта.

Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС был нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье с базовой зарплатой 7,5 млн долларов и гарантированной компенсацией 15,4 миллиона долларов в год.

Стоит отметить, что бывшие партнёры и друзья Месси по «Барселоне» защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс зарабатывают значительно меньше. Базовый оклад первого составляет 1 миллион долларов и 1,25 миллиона долларов гарантированная компенсация, а оклад второго 1,5 миллиона долларов и 1,775 миллиона долларов гарантированной компенсации.

Стоит отметить, что переход Месси вывел «Интер Майами» на первое место в лиге по размеру заработной платы — 39,4 миллиона долларов. Это также является рекордом МЛС .