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Месси стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

вчера, 09:43

В среду ассоциация игроков МЛС опубликовала данные о зарплатах. Согласно этой информации, заработная плата нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси составляет 12 миллионов долларов и 20,4 миллиона долларов в качестве гарантированной компенсации (гарантированная компенсация включает в себя базовую зарплату плюс все выплаты за подписание контракта и бонусы, начисляемые ежегодно в течение всего срока действия контракта игрока). Обе суммы являются рекордными для лиги.

Сообщается, что сделки с Adidas и производителем спортивной одежды Fanatics, доля от продаж подписки на стриминговый сервис Apple TV MLS Season Pass и долевое участие в команде позволят капитану «Интер Майами» зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Таким образом, Месси сможет стать одним из самых высокооплачиваемых спортсменов среди всех американских лиг вне зависимости от вида спорта.

Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС был нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье с базовой зарплатой 7,5 млн долларов и гарантированной компенсацией 15,4 миллиона долларов в год.

Стоит отметить, что бывшие партнёры и друзья Месси по «Барселоне» защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс зарабатывают значительно меньше. Базовый оклад первого составляет 1 миллион долларов и 1,25 миллиона долларов гарантированная компенсация, а оклад второго 1,5 миллиона долларов и 1,775 миллиона долларов гарантированной компенсации.

Стоит отметить, что переход Месси вывел «Интер Майами» на первое место в лиге по размеру заработной платы — 39,4 миллиона долларов. Это также является рекордом МЛС.

36-летний аргентинец выступает за клуб из Майами с июля этого года. Его контракт заканчивается в декабре 2025 года. В текущем сезоне капитан сборной Аргентины провёл за «Интер Майами» 13 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. При этом команда не пробилась в плей-офф МЛС.

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 15:59
Отказались все от Роналду, в Европе он никому не нужен был, вот и убежал к арабам. Любой клуб мечтает подписать Месси, но Интер он и не рассматривал.
В любом случае МЛС выше в рейтинге, чем верблюд - лига.
До рекордов Месси португальцу ещё далеко. Этот хваленный завершитель никогда не забьёт 91 гол за год.
И по золотым бутсам уделал, и по ЗМ и по всем титулам!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 15:46
Рону надо играть, ведь Симпсоны предсказали финал ЧМ26: Португалия - Мексика. Нельзя такое упускать)))
Шишанутый
Шишанутый ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 15:20
Наверное поэтому Интер от него отказался и сказал что Мартинес не чем не хуже. И другие клубы не предложили гному контракт вот и пришлось ехать в любительскую лигу. Так он и не смог побить рекорды Роналду в ЛЧ!!
Шишанутый
Шишанутый ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 15:19
Пусть лучше готовится к пенсии. Роналду ему все равно не догнать, гном зря старается. Рон может играть дольше его потому что он в отличной форме а с гнома уже песок сыпется.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:18
Что на эту Млс смотреть там все полу банкорты?? Гном первый парень на деревне а Рон самый богатый в мире!!
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:40
Спокойненько готовился в ПСЖ к ЧМ, а сейчас поближе к дому спокойненько готовится к Копе)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:18
Деньги Месси, как мед в сказке. По усам текли, а в рот не попали.
Тем ни менее рад за аргентинца. Для мужика не жалко!).
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 11:54
Стоит отметить, что у хейтеров в любом случае полыхает, ведь Месси выиграл чемпионат мира 🏆
Если бы выбирал деньги, то и по деньгам бы ушатал португальца в два раза больше 😀
Месси везде желанный игрок!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:24
Авейру : Да кому нужны эти ЗМ.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭
протон
протон
вчера в 11:20
Американцы платят ему 50-60 млн евро + долгосрочные инвестиции. Кроме того, Барселона ему выплачивает задолженность по зарплате до сих пор + гостиничный бизнес. Так что свои 100 млн в год (а может и по более) он спокойно получает, особо не напрягаясь и играя за Интер раз в 4 матча. + билеты на матч резко возросли в цене, что для хозяев Интера только в плюс, даже если Лео и не играет - люди все равно покупают, надеясь его увидеть на матче.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 10:10
Стоит отметить, что они получают не только зарплату.
Elliada
Elliada
вчера в 10:09
Месси выбрал семью, поэтому пришлось пожертвовать деньгами. К слову, Роналду сделал обратный выбор. Естественно, что в МЛС он будет получать на порядок меньше, чем, если бы поехал в СА. А там ему предлагали 600 млн в год. Но сумма всё-таки больше, чем указанная здесь. Тут только зарплата. Еще есть проценты, которые он получает от Apple и других. Недаром Бекхэм стал миллиардером именно в Америке. Через пару лет состояние Месси перевалит за 2 млрд.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 10:00, ред.
Ну вот и конец спора поклонников Криштиану, которые говорили, что Месси отправился также за деньгами. Считаем.

З/п Месси с гарантированным бонусом 32,5 млн. в год. Все эти доли в команде, контракты с производителями одежды обувью и прочим не превышает 60 млн.. Итого примерно 100 млн. долларов в год. Напомню, что в Саудовской Аравии аргентинцу предлагали больше миллиарда евро за 2 года. На порядок больше.

Месси всё-таки молодец. Во-первых, отказался от куда больших денег ради просто спокойной жизни. К тому же позаботился ещё о поклонниках португальца, ведь они не пережили бы, что аргентинец в СА зарабатывал бы в 3 раза больше их кумира.

Всё-таки спокойная жизнь на берегу океана в развитой стране куда приятнее желания постоянно кому-то что-то доказывать, хватая при этом все деньги вокруг, до которых только можно достать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:58
Стоит отметить, что бывшие партнёры и друзья Месси по «Барселоне» защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс зарабатывают значительно меньше.....
Времена проходят и ничего не меняется.Как бы млс не постигла учесть барсы
Вещий
Вещий
вчера в 09:56
Дзюба в Газпроме получал больше чем Альба и Бускетс. Жуть...
idres
idres
вчера в 09:48
Ну что сказать, на хлеб с маслом зарабатывает....:)))
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