Месси стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

В среду ассоциация игроков МЛС опубликовала данные о зарплатах. Согласно этой информации, заработная плата нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси составляет 12 миллионов долларов и 20,4 миллиона долларов в качестве гарантированной компенсации (гарантированная компенсация включает в себя базовую зарплату плюс все выплаты за подписание контракта и бонусы, начисляемые ежегодно в течение всего срока действия контракта игрока). Обе суммы являются рекордными для лиги.
Сообщается, что сделки с Adidas и производителем спортивной одежды Fanatics, доля от продаж подписки на стриминговый сервис Apple TV MLS Season Pass и долевое участие в команде позволят капитану «Интер Майами» зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Таким образом, Месси сможет стать одним из самых высокооплачиваемых спортсменов среди всех американских лиг вне зависимости от вида спорта.
Ранее самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС был нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье с базовой зарплатой 7,5 млн долларов и гарантированной компенсацией 15,4 миллиона долларов в год.
Стоит отметить, что бывшие партнёры и друзья Месси по «Барселоне» защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс зарабатывают значительно меньше. Базовый оклад первого составляет 1 миллион долларов и 1,25 миллиона долларов гарантированная компенсация, а оклад второго 1,5 миллиона долларов и 1,775 миллиона долларов гарантированной компенсации.
Стоит отметить, что переход Месси вывел «Интер Майами» на первое место в лиге по размеру заработной платы — 39,4 миллиона долларов. Это также является рекордом МЛС.
36-летний аргентинец выступает за клуб из Майами с июля этого года. Его контракт заканчивается в декабре 2025 года. В текущем сезоне капитан сборной Аргентины провёл за «Интер Майами» 13 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. При этом команда не пробилась в плей-офф МЛС.
З/п Месси с гарантированным бонусом 32,5 млн. в год. Все эти доли в команде, контракты с производителями одежды обувью и прочим не превышает 60 млн.. Итого примерно 100 млн. долларов в год. Напомню, что в Саудовской Аравии аргентинцу предлагали больше миллиарда евро за 2 года. На порядок больше.
Месси всё-таки молодец. Во-первых, отказался от куда больших денег ради просто спокойной жизни. К тому же позаботился ещё о поклонниках португальца, ведь они не пережили бы, что аргентинец в СА зарабатывал бы в 3 раза больше их кумира.
Всё-таки спокойная жизнь на берегу океана в развитой стране куда приятнее желания постоянно кому-то что-то доказывать, хватая при этом все деньги вокруг, до которых только можно достать.
З/п Месси с гарантированным бонусом 32,5 млн. в год. Все эти доли в команде, контракты с производителями одежды обувью и прочим не превышает 60 млн.. Итого примерно 100 млн. долларов в год. Напомню, что в Саудовской Аравии аргентинцу предлагали больше миллиарда евро за 2 года. На порядок больше.
Месси всё-таки молодец. Во-первых, отказался от куда больших денег ради просто спокойной жизни. К тому же позаботился ещё о поклонниках португальца, ведь они не пережили бы, что аргентинец в СА зарабатывал бы в 3 раза больше их кумира.
Всё-таки спокойная жизнь на берегу океана в развитой стране куда приятнее желания постоянно кому-то что-то доказывать, хватая при этом все деньги вокруг, до которых только можно достать.