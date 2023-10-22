Опубликован список самых дорогих футболистов в мире

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков мира. Его возглавили нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд и нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе — по 180 миллионов евро.
Третью и четвёртую строчки делят полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем и нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор — по 150 миллионов евро. Далее список выглядит следующим образом: нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака и нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен — по 120 миллионов евро; нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн, полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала и полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден — по 110 миллионов евро; полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс, нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри, нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго Силва и полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде — по 100 миллионов евро.
Стоит отметить, что в списке тридцати самых дорогих игроков по версии Transfermarkt больше всего представителей АПЛ. А если говорить о клубной принадлежности, то наибольшее представительство имеет «Реал».
А вот Вальверде очень полезен. Не распиарен, не является героем жёлтой прессы как Мбаппе, при этом незаменим на поле. Примерно тоже самое можно сказать про Мусиала. Эти ребята, вместе с Беллингемом, ещё будут прогрессировать.
А вот Вальверде очень полезен. Не распиарен, не является героем жёлтой прессы как Мбаппе, при этом незаменим на поле. Примерно тоже самое можно сказать про Мусиала. Эти ребята, вместе с Беллингемом, ещё будут прогрессировать.
Да и суммы Transfermarktа расходятся с реалиями.
Вот к примеру Килиан Мбаппе стоит 180 миллионов евро, но что-то его никто не хочет купить за такие деньги, хотя ПСЖ хотел ещё больше.
Да было предложение от саудитов 300 лямов, но там уже сам Мбаппе, несмотря на огромную зарплату, отказался.
Так получается сколько стоит Мбаппе?
А если Мбаппе и ПСЖ не договорятся, то следующим летом он будет стоить... да ничего он стоит не будет и что тогда будет писать Transfermarkt?
А почему Эрлингу Холанду приписали цифру в 180 миллионов евро?
Тут тоже интересно может получиться.
После этого сезона он может уйти в любой клуб заплатив МС 150 миллионов евро.
Короче чепуха этот Transfermarkt, шарашкина контра, к которой даже прислушиваться не стоит.
Да и суммы Transfermarktа расходятся с реалиями.
Вот к примеру Килиан Мбаппе стоит 180 миллионов евро, но что-то его никто не хочет купить за такие деньги, хотя ПСЖ хотел ещё больше.
Да было предложение от саудитов 300 лямов, но там уже сам Мбаппе, несмотря на огромную зарплату, отказался.
Так получается сколько стоит Мбаппе?
А если Мбаппе и ПСЖ не договорятся, то следующим летом он будет стоить... да ничего он стоит не будет и что тогда будет писать Transfermarkt?
А почему Эрлингу Холанду приписали цифру в 180 миллионов евро?
Тут тоже интересно может получиться.
После этого сезона он может уйти в любой клуб заплатив МС 150 миллионов евро.
Короче чепуха этот Transfermarkt, шарашкина контра, к которой даже прислушиваться не стоит.
Он все равно будет стоить те же деньги или близкую сумму. Речь ведь не о том, что он должен быть продан именно за эту сумму, раз так сказал трансфермаркет. Они просто оценивают стоимость актива.
Вы можете взять и свою квартиру подарить кому-то, но от этого она не станет стоить 0 рублей
Он все равно будет стоить те же деньги или близкую сумму. Речь ведь не о том, что он должен быть продан именно за эту сумму, раз так сказал трансфермаркет. Они просто оценивают стоимость актива.
Вы можете взять и свою квартиру подарить кому-то, но от этого она не станет стоить 0 рублей