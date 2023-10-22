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Опубликован список самых дорогих футболистов в мире

вчера, 14:42

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков мира. Его возглавили нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд и нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе — по 180 миллионов евро.

Третью и четвёртую строчки делят полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем и нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор — по 150 миллионов евро. Далее список выглядит следующим образом: нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака и нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен — по 120 миллионов евро; нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн, полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала и полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден — по 110 миллионов евро; полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс, нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри, нападающий «Реала» и сборной Бразилии Родриго Силва и полузащитник «Реала» и сборной Уругвая Федерико Вальверде — по 100 миллионов евро.

Стоит отметить, что в списке тридцати самых дорогих игроков по версии Transfermarkt больше всего представителей АПЛ. А если говорить о клубной принадлежности, то наибольшее представительство имеет «Реал».

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga........... ответ maikl maikl (раскрыть)
вчера в 20:34
Как китайская машина, которая стоит 9 млн
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:12
Опять нет Дзюбы! 😤
maikl maikl
maikl maikl
вчера в 19:49
Кейн 30 лет , чет завышена цена в хлам
Байкал-38
Байкал-38 ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 18:56, ред.
Ну у квартиры есть кадастровая стоимость и рыночная если что.
Актив стоимости, а это как?
Вот к примеру Мбаппе стоит 180 лямов и его к примеру сейчас за эту сумму покупает Реал и в контракте указывает зарплату и бонусы и тогда "актив вложении" будет намного больше.
Так, что здесь идёт речь о рыночной стоимости игрока, её определяет клуб, а трансфермаркет это филькина грамота.
Реальная цена на игрока может меняться от результатов игрока и ещё немаловажный факт это сколько осталось до конца контракта, но опять же все зависит от клуба.
youtomee
youtomee ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
"А если Мбаппе и ПСЖ не договорятся, то следующим летом он будет стоить... да ничего он стоит не будет и что тогда будет писать Transfermarkt?"

Он все равно будет стоить те же деньги или близкую сумму. Речь ведь не о том, что он должен быть продан именно за эту сумму, раз так сказал трансфермаркет. Они просто оценивают стоимость актива.
Вы можете взять и свою квартиру подарить кому-то, но от этого она не станет стоить 0 рублей
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 17:57
Мбаппе дороже Холланда,а про Фодена шутка какая то
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 17:32
Ничего нового не узнал
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:30, ред.
Никогда особо не воспринимал данную информацию, а собственно какой от этого смысл?

Да и суммы Transfermarktа расходятся с реалиями.

Вот к примеру Килиан Мбаппе стоит 180 миллионов евро, но что-то его никто не хочет купить за такие деньги, хотя ПСЖ хотел ещё больше.

Да было предложение от саудитов 300 лямов, но там уже сам Мбаппе, несмотря на огромную зарплату, отказался.

Так получается сколько стоит Мбаппе?

А если Мбаппе и ПСЖ не договорятся, то следующим летом он будет стоить... да ничего он стоит не будет и что тогда будет писать Transfermarkt?

А почему Эрлингу Холанду приписали цифру в 180 миллионов евро?

Тут тоже интересно может получиться.

После этого сезона он может уйти в любой клуб заплатив МС 150 миллионов евро.

Короче чепуха этот Transfermarkt, шарашкина контра, к которой даже прислушиваться не стоит.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:28
Кейн, Родриго и Лаутаро ценник завышен вдвое
Mi6
Mi6
вчера в 17:18
А на каком месте Дубиньо?)
pomor45
pomor45 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 17:17
А я-то недоумеваю, что это расходы на дураков такие большие? Спасибо, разъяснил.
pomor45
pomor45 ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:15
Педрит.
pomor45
pomor45
вчера в 17:15
Ни один из них не стоит ни цены, ни зарплаты.
Zak11
Zak11 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:41
Ну у Кейна из-за возраста, хотя на уровне он ещё года 3-4 точно поиграет
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:24
Мне кажется, Беллингем намного большее влияние для командной игры имеет, чем Холанд. А вот стоимость Кейна и Родриго завышена. Лоутаро нестабильный, провалился на ЧМ, сейчас шикарно играет - что выкинет через полгода никто не знает.

А вот Вальверде очень полезен. Не распиарен, не является героем жёлтой прессы как Мбаппе, при этом незаменим на поле. Примерно тоже самое можно сказать про Мусиала. Эти ребята, вместе с Беллингемом, ещё будут прогрессировать.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:19
Самая дорогая вещь на земле - глупость. Неймар знает.. Бабки идут, а в футбол не играет.. А зачем?.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:07
Даже не сомневался кто на первых местах...:))))
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:52
Педри что тут делает не понимаю?
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