Опубликован список самых дорогих футболистов в мире

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вчера, 14:42

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков мира. Его возглавили нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии и нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции — по 180 миллионов евро.

Третью и четвёртую строчки делят полузащитник «Реала» и сборной Англии и нападающий «Реала» и сборной Бразилии — по 150 миллионов евро. Далее список выглядит следующим образом: нападающий «Арсенала» и сборной Англии и нападающий «Наполи» и сборной Нигерии — по 120 миллионов евро; нападающий «Баварии» и сборной Англии , полузащитник «Баварии» и сборной Германии и полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии — по 110 миллионов евро; полузащитник «Арсенала» и сборной Англии , нападающий «Интера» и сборной Аргентины , полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании , полузащитник «Барселоны» и сборной Испании , нападающий «Реала» и сборной Бразилии и полузащитник «Реала» и сборной Уругвая — по 100 миллионов евро.