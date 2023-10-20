Мусиала и Кейн — самые дорогие игроки Бундеслиги

1697792436

вчера, 12:00

Опубликован список самых дорогих игроков Бундеслиги по итогам промежуточного обновления. Первую строчку делят полузащитник «Баварии» и сборной Германии и нападающий «Баварии» и сборной Англии — по 110 миллионов евро.

Также в первую десятку входят: полузащитник «Байера» и сборной Германии — 85 миллионов евро; нападающий «Баварии» и сборной Германии — 75 миллионов евро; полузащитник «Баварии» и сборной Германии — 75 миллионов евро; полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Нидерландов — 70 миллионов евро; защитник «Баварии» и сборной Канады — 70 миллионов евро; защитник «Баварии» и сборной Нидерландов — 70 миллионов евро; нападающий «Баварии» и сборной Франции — 65 миллионов евро; защитник «Баварии» и сборной Франции — 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Мусиала провёл 8 игр, забил мяч и отдал 2 голевых передачи. На счету Кейна 10 матчей, 9 голов и 5 результативных передач.