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Мусиала и Кейн — самые дорогие игроки Бундеслиги

вчера, 12:00

Опубликован список самых дорогих игроков Бундеслиги по итогам промежуточного обновления. Первую строчку делят полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала и нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн — по 110 миллионов евро.

Также в первую десятку входят: полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц — 85 миллионов евро; нападающий «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане — 75 миллионов евро; полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих — 75 миллионов евро; полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Нидерландов Хави Симонс — 70 миллионов евро; защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис — 70 миллионов евро; защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт — 70 миллионов евро; нападающий «Баварии» и сборной Франции Кинглси Коман — 65 миллионов евро; защитник «Баварии» и сборной Франции Дайотчанкуль Упамекано — 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Мусиала провёл 8 игр, забил мяч и отдал 2 голевых передачи. На счету Кейна 10 матчей, 9 голов и 5 результативных передач.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:39
Вот смотрю я на проект "ПСЖ" и вижу большую проблему. Но этот проект никогда не позволит себя раскупить, он как раз будет сам покупать (да, вопросы логичности трансферов – дело умного/неумного руководства), но суть такова.
А Бавария – немцы настолько прагматичны, рассудительны, насколько и жадны. Они со своим идиотским законом "1+1" никогда медиа хорошую в Германии и не создадут.
Там ближайший конкурент – Дортмунд, который игроков-то за 50 млн не покупает, потому как дорого. Остальные лишь продают хайповых игроков в гранды. Тут ещё и Баварию решили разобрать (единственный булыжник Германии). Очень расстраивает...
Опять же, с точки зрения развития государства и бизнеса, немцы - молодцы, но с точки зрения развития спорта путём вливания денег в трансферы и отказа от продажи своих крупных ресурсов во что бы то ни стало – плохи... (что и губит появляющийся интерес в чемпионате Германии; ведь даже сегодняшний Байер в следующем году перестанет существовать в том виде, в котором существует).
Рой Макай
Рой Макай ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:47
Надеюсь, что Байер под руководством Хаби Алонсо, или на худой конец РБ. Кейна только жалко будет, если снова без трофеев останется.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:37
Почти все из баварии, тоже самое что и во Франции. Кто же станет чемпионом?--оооо интрига))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:21
Что с ТМ случилось, когда Киммих, который уже прилично сдал и вообще прежнего Киммиха мало напоминает, один из самых дорогих в БЛ, а Мусиала, который вообще только обыгрывать немецких банкротов пока что способен и у него просто нет физы для интенсивного чемпионата, самый дорогой?)
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 12:10
Тухелю в клубе уже предъявили, что он маринует на лавке самого дорого ЦЗ Бундеслиги, при этом отдавая предпочтение корейцу, который трясется от страха каждый раз, когда касается мяча?
izrafel
izrafel
вчера в 12:02
Ну с Кейном понятно, а вот Джамал для своего возраста это круто.
Гость
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