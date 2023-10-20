Мусиала и Кейн — самые дорогие игроки Бундеслиги

Опубликован список самых дорогих игроков Бундеслиги по итогам промежуточного обновления. Первую строчку делят полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала и нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн — по 110 миллионов евро.
Также в первую десятку входят: полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц — 85 миллионов евро; нападающий «Баварии» и сборной Германии Лерой Сане — 75 миллионов евро; полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих — 75 миллионов евро; полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Нидерландов Хави Симонс — 70 миллионов евро; защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис — 70 миллионов евро; защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт — 70 миллионов евро; нападающий «Баварии» и сборной Франции Кинглси Коман — 65 миллионов евро; защитник «Баварии» и сборной Франции Дайотчанкуль Упамекано — 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Мусиала провёл 8 игр, забил мяч и отдал 2 голевых передачи. На счету Кейна 10 матчей, 9 голов и 5 результативных передач.
А Бавария – немцы настолько прагматичны, рассудительны, насколько и жадны. Они со своим идиотским законом "1+1" никогда медиа хорошую в Германии и не создадут.
Там ближайший конкурент – Дортмунд, который игроков-то за 50 млн не покупает, потому как дорого. Остальные лишь продают хайповых игроков в гранды. Тут ещё и Баварию решили разобрать (единственный булыжник Германии). Очень расстраивает...
Опять же, с точки зрения развития государства и бизнеса, немцы - молодцы, но с точки зрения развития спорта путём вливания денег в трансферы и отказа от продажи своих крупных ресурсов во что бы то ни стало – плохи... (что и губит появляющийся интерес в чемпионате Германии; ведь даже сегодняшний Байер в следующем году перестанет существовать в том виде, в котором существует).
А Бавария – немцы настолько прагматичны, рассудительны, насколько и жадны. Они со своим идиотским законом "1+1" никогда медиа хорошую в Германии и не создадут.
Там ближайший конкурент – Дортмунд, который игроков-то за 50 млн не покупает, потому как дорого. Остальные лишь продают хайповых игроков в гранды. Тут ещё и Баварию решили разобрать (единственный булыжник Германии). Очень расстраивает...
Опять же, с точки зрения развития государства и бизнеса, немцы - молодцы, но с точки зрения развития спорта путём вливания денег в трансферы и отказа от продажи своих крупных ресурсов во что бы то ни стало – плохи... (что и губит появляющийся интерес в чемпионате Германии; ведь даже сегодняшний Байер в следующем году перестанет существовать в том виде, в котором существует).