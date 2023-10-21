Преемники Нойера, Буффона и Льориса, привозящий Онана дороже Алиссона. Это самые дорогие вратари

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вчера, 18:17

Новых имён немного.

Время лидерства Алиссона и Эдерсона прошло

Пик обоих голкиперов пришёлся на сезон-2019/20 – как раз в этот момент Клопп сложил все фрагменты пазла в чемпионскую картину. И надёжный голкипер стал важнейшим элементом. Принципиальным конкурентом мерсисайдцев был «Ман Сити», а визави Алиссона стал Эдерсон. И оба незаметно начали стагнировать в последние годы.

В минувшем сезоне оба котировались примерно на одном уровне. За вратаря «красных» давали 45-50 миллионов евро, первого номера «горожан» оценивали в 45 млн. Теперь же бразилец Гвардиолы ценится дороже – 40 против 35.

Обоим уже стукнуло 30, но вратарский талант в это время только расцветает. Дополнительным стимулом для котировок будет уровень клубов – ни «Ливерпуль», ни «Сити» не собираются сдавать позиции. Пеп и Юрген по-прежнему в игре – немец к тому же провёл перестройку в коллективе. Так что их в топе мы будем наблюдать ещё долго.

Лидер – талант из «Порту»

Представить только – в 2019 году потолком ценников для вратаря было 90 миллионов евро, сейчас же – 45. В такую сумму оценивается 24-летний голкипер «Порту» Диогу Кошта. Это воспитанник коллектива, к играм основы стал привлекаться в 2019 году – а начиная с кампании-21/22, стал первым номером. Даже удивительно, как при своём таланте Диогу продержался в чемпионате Португалии так долго – и ведь никто из европейских грандов его до сих пор не забрал.

Но летом за него уже вступили в борьбу англичане. МЮ рассматривал португальца как альтернативу Де Хеа, но до предметных переговоров дело не дошло. «Челси» предлагал 75 млн евро. Среди тех, кто может побороться за Кошту, получается вспомнить только «Баварию» – возможно, мюнхенцы обратятся к нему уже летом.

Доннарумму, Меньяна и Куртуа оценивают одинаково

На одном уровне с вратарём «Порту» котируются ещё три футболиста. Мик Меньян мог бы оказаться и выше – но виной всему его травмы. Не может лидер европейского гранда выпадать из-за повреждения почти на полгода. Тогда его и лидером уже считать сложно – речь же о последнем рубеже. В прошлом сезоне это и произошло – француз из-за травмы берцовой кости выпал с октября до второй половины февраля. У «россонери» остался небогатый выбор между Тэтэрушану и Миранте. Даже сейчас француз периодически выпадает.

Доннарумма в последнее время стал чаще допускать ошибки – с 60 миллионов евро его оценочная стоимость снизилась до 45. Но итальянцу с юного возраста досталась тяжелейшая ноша. В 16 лет быть основным в «Милане» и носить статус преемника Буффона, затем летом свободным агентом уйти из родного клуба в ПСЖ – сопутствующую критику дано выдержать не каждому.

Куртуа же преодолел тяжёлый этап в «Реале» и стал даже лучше – «сливочные» полюбили бельгийца за титаническую надёжность. Сейчас ценник снижается с 60 до 45 млн евро – но дело, возможно, в вылете мадридцев из ЛЧ от «Ман Сити», плюс травма Тибо летом, плюс возраст.

Онана – в топ-10, несмотря на ошибки

Как-то не задался стартовый отрезок у камерунца в новой команде. Фанаты «Юнайтед» устали от непостоянства Де Хеа и слабой игры ногами, поэтому новичка приняли тепло. Правда, вскоре «привозить» стал и сам Онана. Оплотом надёжности он никогда не был – вероятно, сейчас это усугубляется тем, что в европейском гранде Андре не нашёл почвы под ногами. Да и лихорадит не только его – весь коллектив испытывает проблемы.

Стоит дать голкиперу время – манкунианцы вкатятся в сезон, тогда и Онана станет спокойнее. Пока же его котировки не успели упасть – 45 миллионов евро.

Вечно актуальные тер Штеген и Облак

Вот кто-кто, а эти двое меньше, чем кто-либо, подвержены спадам. Словенец цементирует ворота «Атлетико» с 2015 года – и на пике оценивался в 100 миллионов евро, а переживая вторую молодость – в 90. Только Ян ещё и в сборной был стопроцентным лидером, и в составе «матрасников» знаковым лицом.

А вот Марку-Андре с национальной командой повезло в разы меньше – точнее, с периодом вызовов, который пришёлся на лучшие годы Мануэля Нойера. В таких условиях оставить лидера «бундестим» кажется просто нереальным – поэтому сидел вратарь «Барселоны». Сейчас тер Штегену подвернулся шанс наверстать упущенное, пока более опытный коллега по цеху травмирован. Да и играет 31-летний немец в последнее время отлично.

Только ждать возможности в национальной команде пришлось слишком много — сейчас это уже не «немецкая машина», бравшая ЧМ . Да и как мотивировать голкипера, когда тот понимает – с возвращением Нойера всё станет по-прежнему? 35 миллионов евро – таков текущий ценник на тер Штегена.

Преемник Нойера может получить толчок

Ещё один молодой голкипер в топе на данный момент играет в дортмундской «Боруссии» и дожидается пенсии Янна Зоммера в сборной. Грегор отлично реализует свой талант в Германии – он прогрессировал до уровня гранда, играя за «Хоффенхайм», «Аугсбург» и «Штутгарт», а после зацепился за шанс в единственном конкуренте «Баварии».

25-летний швейцарец только выходит на пик – и привлекает внимание тех же мюнхенцев. Поэтому «чёрно-жёлтые» оперативно подписали со своим первым номером контракт до 2028 года – так обезопасили себя от нежелательной потери за мизерную сумму. Если «баварцы» инициируют переговоры, требовать можно будет даже больше 35 миллионов евро, которые являются оценочной стоимостью Кобеля.