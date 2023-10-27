Клубы из Саудовской Аравии попытаются подписать Де Брюйне в 2024 году

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вчера, 10:23

Полузащитник может покинуть «Манчестер Сити».

Представители Саудовской Профессиональной Лиги высказались за трансфер бельгийца в 2024 году.

Напомним, что на данный момент Де Брюйне восстанавливается после травмы.