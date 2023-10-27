Клубы из Саудовской Аравии попытаются подписать Де Брюйне в 2024 году

Полузащитник Кевин Де Брюйне может покинуть «Манчестер Сити».
Представители Саудовской Профессиональной Лиги высказались за трансфер бельгийца в 2024 году.
Напомним, что на данный момент Де Брюйне восстанавливается после травмы.
Полузащитник Кевин Де Брюйне может покинуть «Манчестер Сити».
Представители Саудовской Профессиональной Лиги высказались за трансфер бельгийца в 2024 году.
Напомним, что на данный момент Де Брюйне восстанавливается после травмы.
девать некуда, вкладывают кто во что, как где то у известного игорока проблемы со здоровьем или с законом тут же ставится капкан, просто список расширяется,как то так...!!!
девать некуда, вкладывают кто во что, как где то у известного игорока проблемы со здоровьем или с законом тут же ставится капкан, просто список расширяется,как то так...!!!