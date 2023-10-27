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Клубы из Саудовской Аравии попытаются подписать Де Брюйне в 2024 году

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shur
shur
вчера в 16:50
...ребятушки, у серьёзных дядей накопилось очень много денег,
девать некуда, вкладывают кто во что, как где то у известного игорока проблемы со здоровьем или с законом тут же ставится капкан, просто список расширяется,как то так...!!!
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:19
Тоже самое хочу подметить . Наоборот сейчас самое время.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:12
С другой стороны, после тяжелой травмы в таком возрасте вообще сложно будет вернуться на тот же уровень.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:17
Пора его брать.. Хе..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:54
Еще рановато, годика через 2 приходите)
ДСА
ДСА
вчера в 10:32
Для Сити будет удачей продать его в Саудовскую Аравию.
Гость
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