Салах стал рекордсменом по голам в еврокубках за английские клубы

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вчера, 11:31

Нападающий «Ливерпуля» отметился забитым голом в матче группового этапа Лиги Европы против «Тулузы».

Этот мяч стал для египтянина 43-м в еврокубках. Таким образом, Салах побил рекорд бывшего форварда «Арсенала» (42) по количеству забитых голов в еврокубках за английские клубы, став абсолютным рекордсменом по этому показателю.