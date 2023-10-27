Салах стал рекордсменом по голам в еврокубках за английские клубы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым голом в матче группового этапа Лиги Европы против «Тулузы».
Этот мяч стал для египтянина 43-м в еврокубках. Таким образом, Салах побил рекорд бывшего форварда «Арсенала» Тьерри Анри (42) по количеству забитых голов в еврокубках за английские клубы, став абсолютным рекордсменом по этому показателю.
помоги клубу выиграть в этом сезоне трофей и можно отпускать его в следующем году к саудитам
помоги клубу выиграть в этом сезоне трофей и можно отпускать его в следующем году к саудитам
У Анри прямо невероятно доминантных сезона аж было 3 - 2002/03, 2003/04, 2005/06. Да и сезон 2004/05 закончил с показателями, которые Мо переплюнул только в одном своем сезоне.
У Анри прямо невероятно доминантных сезона аж было 3 - 2002/03, 2003/04, 2005/06. Да и сезон 2004/05 закончил с показателями, которые Мо переплюнул только в одном своем сезоне.
Египтянин побил рекорд француза, в будущем рекорд египтянина скорее всего побьёт норвежец... Да здравствуют английские клубы!!!
Египтянин побил рекорд француза, в будущем рекорд египтянина скорее всего побьёт норвежец... Да здравствуют английские клубы!!!
Думаю Холланд догонит и перегонит
Думаю Холланд догонит и перегонит