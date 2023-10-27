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Салах стал рекордсменом по голам в еврокубках за английские клубы

вчера, 11:31
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 1Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился забитым голом в матче группового этапа Лиги Европы против «Тулузы».

Этот мяч стал для египтянина 43-м в еврокубках. Таким образом, Салах побил рекорд бывшего форварда «Арсенала» Тьерри Анри (42) по количеству забитых голов в еврокубках за английские клубы, став абсолютным рекордсменом по этому показателю.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:35
Браво Салах! Новых рекордов и новых побед с красными!
помоги клубу выиграть в этом сезоне трофей и можно отпускать его в следующем году к саудитам
протон
протон
вчера в 19:23
Думается все же, доминация Анри была помасштабнее. У Салаха есть один супер доминантный сезон (первый) и один, где половину сезона он играл на принципиально более высоком от остальных уровне (2021/22), но под сдал после КАН.

У Анри прямо невероятно доминантных сезона аж было 3 - 2002/03, 2003/04, 2005/06. Да и сезон 2004/05 закончил с показателями, которые Мо переплюнул только в одном своем сезоне.
KTS_16
KTS_16
вчера в 19:06
Молодца
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:52
С такими подносчиками снарядов, грех было не забить даже выйдя на замену и прогуливаясь по полю неспешной ходьбой))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:31
А где англичане?
Египтянин побил рекорд француза, в будущем рекорд египтянина скорее всего побьёт норвежец... Да здравствуют английские клубы!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:38
Молодец, поздравляю!!
Думаю Холланд догонит и перегонит
Гость
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