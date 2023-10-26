Пепе побил древний рекорд Костакурты. Вспоминаем главных динозавров Лиги чемпионов

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26 октября 2023, 22:26

Вспомните самого возрастного футболиста в истории ЛЧ ?

Пепе стал новым рекордсменом среди полевых игроков

«Порту» разгромил «Антверпен» в гостях, а на поле был защитник Пепе. Воспитанник Бышовца, любимчик Моуриньо, чемпион Европы и многократный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» в 40 лет, 7 месяцев и 29 дней побил рекорд Алессандро Костакурты. Достижение держалось без малого два десятилетия. И можем с ходу назвать одного человека, который при желании справится с рекордом Пепе в будущем. Причем сам португалец не обидится, ведь речь о его близком друге.

Если Роналду после нескольких лет в Саудовской Аравии захочет забить парочку мячей в ЛЧ , то может вернуться в «Спортинг». Тогда появится на поле в ЛЧ в 41 год отроду. Но это вряд ли, нападающий сборной Португалии не железный. А вот Пепе чаще бил, чем получал по ногам. В почти 41 год держит себя в хорошей форме, может провести полный матч. У Пепе в новом сезоне два поединка в чемпионате Португалии, а еще дважды сыграл в Лиге чемпионов. Против «Шахтера» не достал Костакурту, а теперь стал первым в рейтинге среди полевых игроков. Но есть ведь ещё голкиперы.

Три абсолютных рекордсмена – известные голкиперы

Если вспомнили бывшего голкипера «Лацио» Марко Баллотту, то угадали имя главного динозавра в истории ЛЧ . Вратарь вышел на поле в 43 года, 8 месяцев и 8 дней. Случилось это 11 декабря 2007-го, когда ветеран из ветеранов сыграл против «Реала» в Мадриде. Баптиста, Рауль и Робиньо испортили Марко праздник, «орлы» проиграли 3:1. Но поставлен рекорд, до которого будет невероятно сложно добраться. В сорок три года на высоком уровне не играют даже вратари. С Баллоттой связан ещё один забавный факт. После уход из «Лацио» играл за клубы низших дивизионов, причем пошел в нападение, забивал за «Калькару».

В первой тройке за Баллоттой идет Буффон, Джиджи выходил на поле в Лиге чемпионов в 42 года, 10 месяцев и 10 дней. На третьей строчке Шовковский, голкипер киевского «Динамо» играл в 41 год, 8 месяцев и 11 дней. В первой пятерке только голкиперы. Пепе пока отстает от Макгрегора, бывшего голкипера «Рейнджерс», и от Шварцера, который тихо сидел себе в запасе «Челси». А затем в 2014 году после травмы Петра Чеха австралиец пригодился лондонцам в основе в полуфинале ЛЧ . «Атлетико» выиграл, зато Марк оказался в пятерке самых возрастных футболистов престижного турнира в возрасте 41 года, 6 месяцев и 24 дней.

Гиггз, Донато, Ибрагимович и Мальдини среди динозавров

Пожалуй, несправедливо сравнивать возрастные рекорды полевых игроков и голкиперов. Нагрузки на организмы невозможно сопоставлять. Голкиперы ждут удары судьбы и сильно нервничают, но полевым игрокам сложнее физически. Защитник «Порту» Пепе вчера проскочил по возрасту даже Эдвина ван дер Сара, бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед». А вот после Костакурты, кроме голкипера Леманна, немало знаменитых полевых игроков. Например, после сорока в Лиге чемпионов играл Райан Гиггз. Рядом с ним Дэвид Уэйр, легенда «Рейнджерс». У «Олимпиакоса» динозавром был хавбек Митропулос. Причем плеймейкер по прозвищу Рэмбо поставил свой рекорд ещё в 1997-м.

Чуточку не дотянул до показателя грека Златан Ибрагимович. Травмы помешали шведу побить рекорды Гиггза, Костакурты и самого Пепе. Но Златан объявил о завершении карьеры, а португалец хочет сыграть на Евро-2024, ведь вышел в матче против Исландии прошлым летом. Кроме бразильца, который связал карьеру со сборной Португалии, в списке гвардейцев Лиги чемпионов есть его соотечественник, выступавший за сборную Испании. Легенда «Депортиво» Донато играл в Лиге чемпионов в 40 лет 1 месяц и 20 дней. Также впечатляет выдержка бельгийца Симонса, хавбек «Брюгге» появлялся на поле в почти сорок лет. Рекорды защитников Фонте и Мальдини тоже смотрятся солидно, оба выходили на поле в возрасте свыше 39 лет. Впрочем, даже среди полевых есть разница в здоровье защитников и футболистов нападения.

Игрокам будущего будет сложно побить такие рекорды

Не хватит желания. Напомним, что Месси через год будет всего 37 лет, а Роналду в феврале исполнился 39. Оба оказались в чемпионатах, где можно ходить пешком по полю и забивать пачками. Так что ценим каждого гвардейца, и Пепе, и Баллотту. Даже великий голкипер Буффон не задержался в футболе уровня ЛЧ до возраста Марко, завязал с игрой в скромной «Парме». А полевые игроки семнадцать лет не могли побить рекорд Костакурты. Пепе – красавец, неугомонный защитник планирует удержать форму, помогать до конца сезона «Порту», а затем сборной Португалии. Как минимум в раздевалке это невероятно ценный игрок. Кеплер, как его зовут на самом деле, выиграл три кубка чемпионов с «Реалом».

Также Пепе здорово помог португальцам выиграть Евро-2016, как и его коллега Фонте. Агрессивный и плюющий на правила футболист, который нажил себе врагов. Зато португалец честный в собственном бесчестии. Настоящий хулиган и большой профессионал, ведь речь не только о физическом здоровье, но также о ментальной выдержке. Эден Азар ушел есть гамбургеры и запивать пивом, поскольку устал восстанавливаться и бороться. Пепе сто раз мог уйти, но обожает играть в футбол. И у него отлично получается. Причем у Кеплера не было таких талантов, как у элегантного Мальдини или у одаренного природой Гиггза. Но сражался за место под солнцем. Теперь именно Пепе стал главным полевым динозавром в истории Лиги чемпионов.