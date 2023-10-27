«Зенит» лидирует среди клубов РФ по количеству воспитанников в высших лигах

«Зенит» идет на первом месте среди российских клубов по числу воспитанников, играющих в высших лигах (33 игрока).
Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала рейтинг, полученный на основе изучения чемпионатов 48 стран.
Лидерами списка являются «Аякс» (86), «Бенфика» (85) и «Спортинг» (83).
В рейтинг попал и «Спартак» (32 футболиста).
Ибо пока мы здесь читаем и пишем их число растёт непрерывно...
Даже в далёкой Нормандии...в "Гавре"...каждый 11-й выходящий игрок основы - воспитанник прекрасной питерской школы....
Ибо пока мы здесь читаем и пишем их число растёт непрерывно...
Даже в далёкой Нормандии...в "Гавре"...каждый 11-й выходящий игрок основы - воспитанник прекрасной питерской школы....