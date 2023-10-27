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«Зенит» лидирует среди клубов РФ по количеству воспитанников в высших лигах

вчера, 08:35

«Зенит» идет на первом месте среди российских клубов по числу воспитанников, играющих в высших лигах (33 игрока).

Исследовательская группа CIES Football Observatory опубликовала рейтинг, полученный на основе изучения чемпионатов 48 стран.

Лидерами списка являются «Аякс» (86), «Бенфика» (85) и «Спортинг» (83).

В рейтинг попал и «Спартак» (32 футболиста).

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Все комментарии
galeevae
galeevae ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 18:47
В этот рейтинг попадают игроки, проведшие в клубе, в возрасте от 15 до 21 года включительно не менее 3-х сезонов. А списков они, похоже, не публикуют, только итоги...
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:27
Позиция патриотическая, но несколько однобокая. Если их берут клубы России, то значит они ими востребованы и это хорошо. Чаще всего они не дотягивают до уровня самого Зенита, но эта ситуация характерна для всего мирового футбола, т.к. ни один клуб, даже самый топовый не в состоянии поддерживать свой уровень своими воспитанниками, набранными сразу после выпуска из школ и академий. Чаще всего их выгодно продают, а на вырученные деньги приобретают более подготовленных, в том числе и своих воспитанников, если они сумели себя зарекомендовать. Просто за ними надо непрерывно следить и они должны знать, что за ними наблюдают и есть возможность стать игроком родного клуба. Но возможна и другая ситуация: игрок на стороне может перерасти и родной клуб, и уйти в более топовый клуб. Что же, можно только порадоваться за него. В любом случае, данные показатели свидетельствуют о несомненной полезности для РПЛ работы Зенита и Спартака в деле воспитания молодёжи.
KTS_16
KTS_16
вчера в 13:19
Они так прекрааны что не подошли своему клубу?? Сомнителтный уровень
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:07
После Зенита в Спартак это на понижение, вот они и не играют...😎
lotsman
lotsman ответ СправедливыйЗритель (раскрыть)
вчера в 13:06, ред.
А мне наплевать на Европу, я болею за СВОЙ клуб, за СВОЮ страну. В Европе уже скоро введут закон, чтобы в каждом клубе гендеры присутствовали.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:59
Почему воспитанники должны играть в своем клубе? Назовите хотя бы один клуб в Европе, где играют все воспитанники в своем клубе или российский клуб😎
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:50, ред.
У них , как в Сказке про 33 богатыря и с ними дядька Черномор....))))).....сказочники...)
Сп62
Сп62
вчера в 12:43
Вот Спартак, как никак, а помогает Зениту. Дзюба, Бакаев. А вот Зенит не шибко отвечает взаимностью.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:36
Так бы и написал " Огласите, пожалуйста весь список".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:35, ред.
Не счесть игроков воспитанных Зенитом в клубах....
Ибо пока мы здесь читаем и пишем их число растёт непрерывно...
Даже в далёкой Нормандии...в "Гавре"...каждый 11-й выходящий игрок основы - воспитанник прекрасной питерской школы....
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:12
"Зенит"-главный поставщик чёрного товара.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 11:11
Можно весь список воспитанников Зенита? Ау ,где воспитанники Зенита. Где играют? Если считают первую и вторую лиги,то там спартаковских и армейских больше играет чем зенитовских
lotsman
lotsman ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:45
Статью надо читать полностью, прежде чем подкалывать.) Воспитанники играют в других клубах, а в своём клубе, тёмненькие, из других клубов.)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:35
Воспитывают игроков не для себя, а для других.
adekvat
adekvat
вчера в 10:30, ред.
Какие то они все темнинькие эти воспитаники, судя по составу Зенита.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:29
А кто они то эти воспитанники....)))..???...пофамильно можно...всех тридцати трех ...
lotsman
lotsman
вчера в 10:15
Лучшие воспитанники должны играть в своём клубе, для этого их и воспитывали. А то, что лидер по воспитанникам, играющих в других клубах и лигах, то особой радости я не ощущаю. Приятно, да, что наших, играющих в высших лигах, так много, но намного приятней было бы если бы в нашем клубе играли и всех побеждали, эти парни. Вместо всяких Венделов и Клаудиньев.
w1345ds
w1345ds
вчера в 09:41
Было бы интересно посмотреть детализацию, кого в данной статистики считают воспитанниками и в каких лигах/клубах футболисты играют.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:28
Это называется деньги на ветер.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:04
Зато у себя местных ра-два и обчелся.
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