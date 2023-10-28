Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Крыльях Советов» рассказали о встрече с главой департамента судейства

вчера, 17:16

Гендиректор академии «Крыльев Советов» Сергей Марушко рассказал о встрече руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича с тренерами и игроками самарского клуба.

Встреча продолжалась где‑то 60–75 минут. Они вместе с Павлом Каманцевым сделали презентацию на все спорные моменты в матчах: игра рукой, наступ, удар локтем, вне игры, работа VAR, назначения 11‑метровых ударов. Эти моменты обсуждались вместе с тренерским составом и футболистами основного состава «Крыльев Советов».

На все вопросы сложно было ответить, потому что было мало времени. На все те вопросы, которые задавались, руководители (судейского корпуса РФС) ответили. Я надеюсь, что руководство и ребята получили достойный и профессиональный ответ. Надеюсь, те объяснения, которые были даны, помогут ребятам во время матчей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вратарь «Крыльев Советов» сообщил, что сфолил на Обухове в своей штрафной
Сегодня, 00:32
«Балтика» собирается обратиться в ЭСК после матча с «Рубином»
Вчера, 18:47
ЭСК РФС прокомментировала решения арбитров в матчах Премьер-Лиги
26 октября
Каманцев озвучил решения ЭСК по 12-му туру РПЛ
26 октября
Каманцев рассказал, когда иностранные арбитры начнут работать в РПЛ
26 октября
Стало известно, когда в РПЛ могут появиться офсайдные линии
26 октября
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:35, ред.
И вопросов много и времени на дело вечно не хватает. Зато воду в ступе толочь могут сколь угодно долго.
pomor45
pomor45 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:33
Некоторое время, как после такой же встречи в Спартаке.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:06
Не время было мало - а слишком много вопросов к судейству.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:04
Теперь будут судить в пользу Крыльев.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 