В «Крыльях Советов» рассказали о встрече с главой департамента судейства

Гендиректор академии «Крыльев Советов» Сергей Марушко рассказал о встрече руководителя департамента судейства РФС с тренерами и игроками самарского клуба.

Встреча продолжалась где‑то 60–75 минут. Они вместе с Павлом Каманцевым сделали презентацию на все спорные моменты в матчах: игра рукой, наступ, удар локтем, вне игры, работа VAR , назначения 11‑метровых ударов. Эти моменты обсуждались вместе с тренерским составом и футболистами основного состава «Крыльев Советов».