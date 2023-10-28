В «Крыльях Советов» рассказали о встрече с главой департамента судейства

Гендиректор академии «Крыльев Советов» Сергей Марушко рассказал о встрече руководителя департамента судейства РФС Милорада Мажича с тренерами и игроками самарского клуба.
Встреча продолжалась где‑то 60–75 минут. Они вместе с Павлом Каманцевым сделали презентацию на все спорные моменты в матчах: игра рукой, наступ, удар локтем, вне игры, работа VAR, назначения 11‑метровых ударов. Эти моменты обсуждались вместе с тренерским составом и футболистами основного состава «Крыльев Советов».
На все вопросы сложно было ответить, потому что было мало времени. На все те вопросы, которые задавались, руководители (судейского корпуса РФС) ответили. Я надеюсь, что руководство и ребята получили достойный и профессиональный ответ. Надеюсь, те объяснения, которые были даны, помогут ребятам во время матчей.