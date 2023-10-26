ЭСК РФС прокомментировала решения арбитров в матчах Премьер-Лиги

Председатель судейского комитета РФС прокомментировал некоторые решения арбитров матчей РПЛ .

Ошибки в плане совершения понятны, мы услышали судей. Но для нас они неприемлемы. Ошибки должны были быть исправлены. У главных судей были обоснования, что они не видели эпизоды, но VAR должен был помочь, однако этого не случилось.