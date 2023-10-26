ЭСК РФС прокомментировала решения арбитров в матчах Премьер-Лиги

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал некоторые решения арбитров матчей РПЛ.
Ошибки в плане совершения понятны, мы услышали судей. Но для нас они неприемлемы. Ошибки должны были быть исправлены. У главных судей были обоснования, что они не видели эпизоды, но VAR должен был помочь, однако этого не случилось.
Все громкие решения судей в туре ЭСК РФС признала ошибочными. Это неудаление в Оренбурге (за фол игрока «Факела» Евгения Маркова на Сесаре Флорентине — прим.ред.), неудаление (игрока «Крыльев Советов» Амара Рахмановича за удар локтем в лицо Клаудиньо — прим.ред.) в Петербурге, в моменте с Дзюбой (за фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса — прим.ред.) тоже должна была быть красная карточка. ЭСК единогласно признала это без каких‑либо длительных обсуждений. Мы только пытались понять причины, почему VAR не вмешался в каждом из случаев.
- На заборе было написано слово "Мир". С тремя ошибками.
- На заборе было написано слово "Мир". С тремя ошибками.
1. Низкая квалификация судей
2. Отвратительная работа руководителей этих судей
3. Запрет на публичную критику судей для игроков и тренеров
1. Низкая квалификация судей
2. Отвратительная работа руководителей этих судей
3. Запрет на публичную критику судей для игроков и тренеров