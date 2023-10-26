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ЭСК РФС прокомментировала решения арбитров в матчах Премьер-Лиги

26 октября 2023, 16:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал некоторые решения арбитров матчей РПЛ.

Ошибки в плане совершения понятны, мы услышали судей. Но для нас они неприемлемы. Ошибки должны были быть исправлены. У главных судей были обоснования, что они не видели эпизоды, но VAR должен был помочь, однако этого не случилось.

Все громкие решения судей в туре ЭСК РФС признала ошибочными. Это неудаление в Оренбурге (за фол игрока «Факела» Евгения Маркова на Сесаре Флорентине — прим.ред.), неудаление (игрока «Крыльев Советов» Амара Рахмановича за удар локтем в лицо Клаудиньо — прим.ред.) в Петербурге, в моменте с Дзюбой (за фол игрока «Динамо» Роберто Фернандеса — прим.ред.) тоже должна была быть красная карточка. ЭСК единогласно признала это без каких‑либо длительных обсуждений. Мы только пытались понять причины, почему VAR не вмешался в каждом из случаев.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
26 октября в 19:41
Добавлю.
4. Запрет на публикацию переговоров судей с ВАР во время матча.
протон
протон
26 октября в 19:20
Хотите расскажу причины? Если вы долго пытаетесь понять и не можете. Записывайте:
1. Низкая квалификация судей
2. Отвратительная работа руководителей этих судей
3. Запрет на публичную критику судей для игроков и тренеров
cska1948
cska1948
26 октября в 18:59
"...Мы только пытались понять причины, почему VAR не вмешался в каждом из случаев."
---------------
Видимо так и не поняли. Иначе бы нам рассказали.
Напрасный труд
Напрасный труд
26 октября в 17:34
Выкрик "из зала" : "И поняли???"
Каманцев :"Не-а...".
nubom
nubom
26 октября в 17:30, ред.
"...Ошибки должны были быть исправлены..."
- На заборе было написано слово "Мир". С тремя ошибками.
Djebrael
Djebrael
26 октября в 16:52
Блин, не только вам непонятно.... а как нам непонятно такие решение, что просто хочется материться.
Гость
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