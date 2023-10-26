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Каманцев рассказал, когда иностранные арбитры начнут работать в РПЛ

26 октября 2023, 15:29

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, когда бригады иностранных арбитров начнут работать на матчах Чемпионата России.

С РПЛ согласовываем. Будем вносить изменения в регламент. И после этого подберём тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии. Также сегодня подписали соглашение с Белоруссией. Возможно, первый тур будут работать судьи из Саудовской Аравии, а потом — из Белоруссии. Надо с коллегами согласовать.

Начнём потихоньку. Логистика сложная, плюс каждая из федераций должна оценить ценность матчей. Начнём действовать осторожно, а дальше посмотрим.

В связи со сложностью трансграничных платежей все будут получать (зарплату) в своих федерациях в рамках обмена. Перевести деньги в Саудовскую Аравию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке очень тяжело.

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Все комментарии
fwkjdd2rk48a
fwkjdd2rk48a
26 октября в 19:38
Думаю, бабос перевести саудитам мешает совсем не конфликт на ближнем востоке
протон
протон
26 октября в 19:34
Зачем они здесь нужны? Был уже опыт, когда европейских судей звали на центральные матчи чемпионата России. Причем арбитров с именами. Типа они не предвзяты и сейчас покажут класс.
Что в итоге? Они такую дичь творили, что все быстро поняли - наши горе-судьи им не особо уступают. Только раньше можно было орать, что «судья, паразит, денег взял, нас засудил», то теперь вышло, что иностранец на ошибался, а ему даже и не предъявишь - он уехал.

Ну, мы же видим матчи в других чемпионатах: в Испании, в Англии, в Германии куча ошибок со стороны судей. И нам глубоко наплевать, что они свои ляпы творят с надменным выражением лица и показной уверенностью. Ошибка от этого ошибкой быть не перестает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 октября в 16:48
Иностранные тренеры отстали лет на 10. В эпоху беспредела и лжи. Сейчас даром не надо. Еврокубков нет. И цирк не нужен.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 октября в 16:25, ред.
Эти телодвижения РФС напоминают мне предсмертные конвульсии российского футбола, который, как вакуумный насос, втягивает в себя всё, что связано с ним, в том числе и судейский корпус. Спроси РФС, зачем ему необходим такой союз в области судейства, начнут плести несусветную чушь, в которой не разберёшься и после двух стаканов. При этом облекут эту чушь в такую удобоваримую форму, например - интеграция стран либо обмен опытом, либо"любовь с первого взгляда", что ты в неё безоговорочно поверишь.
Не сомневаюсь, что ошибок зарубежные арбитры будут совершать столько, что мы с ностальгией будем вспоминать незначительные косяки наших судей.
Уверен, что любители футбола будут с нетерпением ожидать окончания сезона, чтобы больше не видеть на полях арбитров из той же СА.
Варвар7
Варвар7
26 октября в 15:58
Каманцев :" Согласования, утверждения ,логистика..." в общем осторожно подождём - может арабы сами весь этот проект оплатят...)
Гость
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