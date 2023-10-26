Каманцев рассказал, когда иностранные арбитры начнут работать в РПЛ

Председатель судейского комитета РФС рассказал, когда бригады иностранных арбитров начнут работать на матчах Чемпионата России.

С РПЛ согласовываем. Будем вносить изменения в регламент. И после этого подберём тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии. Также сегодня подписали соглашение с Белоруссией. Возможно, первый тур будут работать судьи из Саудовской Аравии, а потом — из Белоруссии. Надо с коллегами согласовать.

Начнём потихоньку. Логистика сложная, плюс каждая из федераций должна оценить ценность матчей. Начнём действовать осторожно, а дальше посмотрим.

В связи со сложностью трансграничных платежей все будут получать (зарплату) в своих федерациях в рамках обмена. Перевести деньги в Саудовскую Аравию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке очень тяжело.