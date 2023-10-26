Каманцев рассказал, когда иностранные арбитры начнут работать в РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, когда бригады иностранных арбитров начнут работать на матчах Чемпионата России.
С РПЛ согласовываем. Будем вносить изменения в регламент. И после этого подберём тур, свяжемся с коллегами из Саудовской Аравии. Также сегодня подписали соглашение с Белоруссией. Возможно, первый тур будут работать судьи из Саудовской Аравии, а потом — из Белоруссии. Надо с коллегами согласовать.
Начнём потихоньку. Логистика сложная, плюс каждая из федераций должна оценить ценность матчей. Начнём действовать осторожно, а дальше посмотрим.
В связи со сложностью трансграничных платежей все будут получать (зарплату) в своих федерациях в рамках обмена. Перевести деньги в Саудовскую Аравию в связи с конфликтом на Ближнем Востоке очень тяжело.
Не сомневаюсь, что ошибок зарубежные арбитры будут совершать столько, что мы с ностальгией будем вспоминать незначительные косяки наших судей.
Уверен, что любители футбола будут с нетерпением ожидать окончания сезона, чтобы больше не видеть на полях арбитров из той же СА.
Не сомневаюсь, что ошибок зарубежные арбитры будут совершать столько, что мы с ностальгией будем вспоминать незначительные косяки наших судей.
Уверен, что любители футбола будут с нетерпением ожидать окончания сезона, чтобы больше не видеть на полях арбитров из той же СА.
Что в итоге? Они такую дичь творили, что все быстро поняли - наши горе-судьи им не особо уступают. Только раньше можно было орать, что «судья, паразит, денег взял, нас засудил», то теперь вышло, что иностранец на ошибался, а ему даже и не предъявишь - он уехал.
Ну, мы же видим матчи в других чемпионатах: в Испании, в Англии, в Германии куча ошибок со стороны судей. И нам глубоко наплевать, что они свои ляпы творят с надменным выражением лица и показной уверенностью. Ошибка от этого ошибкой быть не перестает.
Что в итоге? Они такую дичь творили, что все быстро поняли - наши горе-судьи им не особо уступают. Только раньше можно было орать, что «судья, паразит, денег взял, нас засудил», то теперь вышло, что иностранец на ошибался, а ему даже и не предъявишь - он уехал.
Ну, мы же видим матчи в других чемпионатах: в Испании, в Англии, в Германии куча ошибок со стороны судей. И нам глубоко наплевать, что они свои ляпы творят с надменным выражением лица и показной уверенностью. Ошибка от этого ошибкой быть не перестает.