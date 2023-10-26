Хесус Хиль Мансано — главный арбитр Эль Класико

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26 октября 2023, 12:49

будет главным арбитром матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом».

Функции судьи ВАР исполнит .

Игра состоится 28 октября.

Что примечательно, В 2022 году Мансано показал красную карточку нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому на 30-й минуте поединка против «Осасуны» за два предупреждения. Уходя в подтрибунное помещение, игрок жестикулировал в адрес рефери, за это он получил дисквалификацию на 3 матча чемпионата Испании: на один матч за удаление, а еще на два – за неуважение к судье.