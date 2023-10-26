Хесус Хиль Мансано — главный арбитр Эль Класико

Хесус Хиль Мансано будет главным арбитром матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом».
Функции судьи ВАР исполнит Гильермо Куадра Фернандес.
Игра состоится 28 октября.
Что примечательно, В 2022 году Мансано показал красную карточку нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому на 30-й минуте поединка против «Осасуны» за два предупреждения. Уходя в подтрибунное помещение, игрок жестикулировал в адрес рефери, за это он получил дисквалификацию на 3 матча чемпионата Испании: на один матч за удаление, а еще на два – за неуважение к судье.
3-4х сезонов ( на моей памяти).
3-4х сезонов ( на моей памяти).