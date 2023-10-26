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Хесус Хиль Мансано — главный арбитр Эль Класико

26 октября 2023, 12:49
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал17:15 Не начался

Хесус Хиль Мансано будет главным арбитром матча Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом».

Функции судьи ВАР исполнит Гильермо Куадра Фернандес.

Игра состоится 28 октября.

Что примечательно, В 2022 году Мансано показал красную карточку нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому на 30-й минуте поединка против «Осасуны» за два предупреждения. Уходя в подтрибунное помещение, игрок жестикулировал в адрес рефери, за это он получил дисквалификацию на 3 матча чемпионата Испании: на один матч за удаление, а еще на два – за неуважение к судье.

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Человек Маляр (раскрыть)
26 октября в 19:36
Никаких отмазок. Мы ведь не шишани.
de1-pier0
de1-pier0
26 октября в 17:26
Я ещё раньше говорил,был бы вар реал не взял бы лиги чемпионов 3 раза подряд. Там конечно ошибки были у судьи,я очень хорошо помню тот матч. Ну давай по игре,первом матче Барселона душила Челси,один удар от Дрогба первом тайме.И вообще фифа не интересно было два раза подряд две команды одной страны и две команды те же играла в финале. Тут Барселона не причём.
lNGMAN
lNGMAN ответ de1-pier0 (раскрыть)
26 октября в 16:17
Эвребе ничего там не видел ?)))
Человек Маляр
Человек Маляр
26 октября в 16:05
Фанаты Барсы ликуют! У них есть готовая отмазка в преддверии Эль-Класико. В случае поражения сразу свалят все на судью)) И пофиг что Лева получил удаление по заслугам.
de1-pier0
de1-pier0 ответ Incredulous (раскрыть)
26 октября в 16:00
Почему Пирес после Карло хочет пригласить кого угодно,только не Зидана,просто Зидан знает как были выиграны три лиги чемпионов. Это видел весь мир,кроме Чакыра,Брыха,Оливера..и некоторых так называемых "болел"соккера.
de1-pier0
de1-pier0 ответ Incredulous (раскрыть)
26 октября в 15:56
Просто Барселона не столица Испании. Кто ближе,тому удобнее. Не зря же в Каталонии часто демонстрации о выходе из состава Испании.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
26 октября в 14:49, ред.
Тут и узнавать нечего. Это известный свистун в пользу РМ..., причём на протяжении уже
3-4х сезонов ( на моей памяти).
sihafazatron
sihafazatron
26 октября в 14:24
Не повезло, он уже виноват. Скоро узнаем в чем и кому помогал))
Incredulous
Incredulous ответ de1-pier0 (раскрыть)
26 октября в 14:20
Не напомнишь, какой клуб сейчас обвиняется по делу о покупке судей.
de1-pier0
de1-pier0
26 октября в 13:45
Жди звонка от пиреса,иначе никак.
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