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Холанд получил трофей имени Герда Мюллера

сегодня, 00:06

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем приза имени Герда Мюллера, который вручается лучшему бомбардиру сезона.

В прошлой кампании игрок забил 52 гола в 53 матчах.

Ранее стало известно имя лучшего голкипера мира.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:01
Не важнее ЗБ. У ФИФА тоже есть награда лучшему бомбардиру и что? Все знают и всем интересно, кто лучший игрок, а не лучший бомбардир. Левандовски в свое время тоже получил лучшего бомбардира, а кто об этом помнит? Но зато все знают про ЗБ.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:59
Причем тут заслужил? Получил, потому что больше всех забил голов. Тут на цифры смотрят. А ЗМ не заслужил ни в одном глазу. Если бы на месте Месси был Мбаппе, ты бы сказал, что заслуженно. Весь негатив только потому что Месси. Даже, если бы Роналду получил за 40 голов в верблюд-лиге, ты все равно сказал бы, что заслуженно.

Даже близкое окружение Холанна считают, что Месси достоин. Среди них главный тренер сборной Норвегии, Родри, Гвардиола
протон
протон
сегодня в 04:40
Это новый приз, поважнее ЗБ: тому, кто забил больше всех голов за сезон во всех турнирах за клуб(ы) и сборную. Субъективизм исключён: только статистика. У Холанда не 52, а 56 голов. которые и показали на презентации. Второй там - Мбаппе - 54.
Rattlehead
Rattlehead ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:36
УЕФА лучшим признала как раз Холанда, а к ЗМ они отношения не имеют, ибо награда вручается журналом France Football.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:34
Не будь ЧМ, он бы его получил. Холанд исчезал в важных матчах, хоть и выиграл требл, но наколотил хорошую статистику.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
А что, разве не так? Он сделал требл, и везде был лучшим бомбардиром. Золотой мяч это ведь индивидуальный приз. Вы ж сами всегда так говорили.
Capral
Capral
сегодня в 00:30
Оба позиционные игроки. Всё правильно- приз нашел своего владельца.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:29
Больше всех заслужил эту награду. ЗМ тоже он заслужил больше всех, но как мы уже знаем. Гномик выше всех для продажных ФИФА и УЕФА!
Agamaga...............
Agamaga............... ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:19
Почему утешительный? ЗМ надо было дать?
Elliada
Elliada
сегодня в 00:11
Все честно. Лучший бомбардир получил приз лучшему бомбардиру сезона, а лучший игрок - ЗМ
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:10
Заслужил. Справедливо.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:09
он первый игрок, который выиграл европейскую золотую бутсу, золотую бутсу ЛЧ и награду Мюллера за 1 сезон!))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:07
Утешительный приз
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