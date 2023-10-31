Холанд получил трофей имени Герда Мюллера

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем приза имени Герда Мюллера, который вручается лучшему бомбардиру сезона.
В прошлой кампании игрок забил 52 гола в 53 матчах.
Ранее стало известно имя лучшего голкипера мира.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем приза имени Герда Мюллера, который вручается лучшему бомбардиру сезона.
В прошлой кампании игрок забил 52 гола в 53 матчах.
Ранее стало известно имя лучшего голкипера мира.
Даже близкое окружение Холанна считают, что Месси достоин. Среди них главный тренер сборной Норвегии, Родри, Гвардиола
Даже близкое окружение Холанна считают, что Месси достоин. Среди них главный тренер сборной Норвегии, Родри, Гвардиола