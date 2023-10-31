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Винисиус стал обладателем приза имени Сократеса

сегодня, 00:00

Приз имени Сократеса получил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Футболист завоевал награду за благотворительность.

Игрок «Реала» является учредителем Vini Jr Institute – это образовательное приложение, созданное для бедных студентов. В 2022 году Винисиус инвестировал в благотворительность 335 000 евро, в 2023-м более 1 миллион евро, а в 2024-м этот показатель достигнет 2,5 млн. Бразилец высказался после получения трофея:

Я могу рассуждать о расизме. Сколько раз нам приходилось это видеть...

Важно всем вместе с этим бороться. Мы должны продолжать эту борьбу. Я хотел бы сказать это всем детям, которые поддерживают нас.

В прошлом году этот приз получил Садио Мане.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:01
Этот поступок достоин уважения
Ещё бы он не вёл себя на поле корректнее и всё будет в ажуре
Belgie2008
Belgie2008
сегодня в 00:29
Награду мазила года надо отдать ему)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:25
Отлично. Успехов и больших побед!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:10
Винисиус только начал собирать призы и титулы. Всё ещё впереди. Удачи тебе Пух !)
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:53
Понятно, что у него нет таких мозгов, но сама идея отличная.
Igo0rek
Igo0rek ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 20:14
Он инвестировал в это приложение, а не придумал его...
FenixSL
FenixSL
вчера в 19:19
хочется надеяться что хотя бы половина доходит в итоге до детей
коррупция и там лютая
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:03
Молодец, ничего не скажешь.
shlomo
shlomo
вчера в 19:02
Ну что .... любое признание есть успех. Удави в дальнейшем.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 18:56
Похвально, что Вини создал такое приложение для бедных студентов. Умно придумал 👍
Capral
Capral
вчера в 18:43
Помнится, Сократес, по профессии был геникологом. Надеюсь, приз, никаким образом с этим не связан...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:41
Ну , что ж - очень похвально Винни!
Elliada
Elliada
вчера в 18:38
По-моему, Винисиус больше старается вне поля, чем на нем.
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