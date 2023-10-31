Винисиус стал обладателем приза имени Сократеса

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Приз имени Сократеса получил нападающий «Реала» . Футболист завоевал награду за благотворительность.

Игрок «Реала» является учредителем Vini Jr Institute – это образовательное приложение, созданное для бедных студентов. В 2022 году Винисиус инвестировал в благотворительность 335 000 евро, в 2023-м более 1 миллион евро, а в 2024-м этот показатель достигнет 2,5 млн. Бразилец высказался после получения трофея:

Я могу рассуждать о расизме. Сколько раз нам приходилось это видеть... Важно всем вместе с этим бороться. Мы должны продолжать эту борьбу. Я хотел бы сказать это всем детям, которые поддерживают нас.

В прошлом году этот приз получил Садио Мане.