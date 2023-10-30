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вчера, 23:52

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес получил приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.

Аргентинец в 2022 году стал чемпионом мира. В прошлом году награду завоевал из «Реала». Топ-10 лучших голкиперов мира по версии France Football выглядит следующим образом:

1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)

2. («Манчестер Сити», Бразилия)

3. («Севилья» / «Аль-Хиляль», Марокко)

4. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)

5. («Барселона», Германия)

6. («Интер» / «Манчестер Юнайтед», Камерун)

7. («Динамо» Загреб / «Фенербахче», Хорватия)

8. («Арсенал», Англия)

9. («Милан», Франция)

10. («Ланс»)

Ранее стало известно имя лучшего молодого футболиста мира.