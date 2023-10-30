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Эмилиано Мартинес получил приз имени Льва Яшина

вчера, 23:52

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес получил приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.

Аргентинец в 2022 году стал чемпионом мира. В прошлом году награду завоевал Тибо Куртуа из «Реала». Топ-10 лучших голкиперов мира по версии France Football выглядит следующим образом:

1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)

2. Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия)

3. Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хиляль», Марокко)

4. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)

5. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия)

6. Андре Онана («Интер» / «Манчестер Юнайтед», Камерун)

7. Доминик Ливакович («Динамо» Загреб / «Фенербахче», Хорватия)

8. Аарон Рамсдейл («Арсенал», Англия)

9. Мик Меньян («Милан», Франция)

10. Брис Самба («Ланс»)

Ранее стало известно имя лучшего молодого футболиста мира.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:44
Думаю Онана должен быть 4ым. Финалист ЛЧ. И тем более никто не ожидал Интер в финале, значит весомый вклад в этом вратаря Онаны.
Elliada
Elliada ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 08:05
То есть, повезло родиться в сильной стране? Скажи это игрокам сборной Франции, Англии, Бразилии, Португалии и т. д., которые остались без наград, потому что ничего не выиграли. Играть за сильную сборную это плюс, но нет никаких гарантий. Сколько говорили о "золотой" Бельгии и что?
adekvat
adekvat
сегодня в 07:52
Надеюсь он его как кубок мира, ни куда не прикладывал.
Naherger
Naherger
сегодня в 07:25
В топку France Football. Лицемеры
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 06:35
Скоро будет премия Головина за самый красивый гол из дали
salleeh
salleeh
сегодня в 06:06
В нормальном обществе этот вратарь содержался бы в клетке, а тут ещё и наградили…)))
Agamaga...............
Agamaga............... ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 01:19
Каждый из них заслужил ЗМ.
Месси распилит и раздаст всем. Не оригинал, а реплику))
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:11
А разве эту премию не запретили,странно,вроде всё Русское под запретом у этих чудил!
FenixSL
FenixSL ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 01:08
так он и Ди Мария тогда заслужили в первую очередь ЗМ
Asper
Asper
сегодня в 00:51
Всё верно. Мартинес за сезон заслужил получить всё, что можно, и это не будет перебором.
Судьба вратаря - работать и ждать момента, когда надо затащить.
Его до прошлого сезона никто не знал, даже болелы Арсенала не все в курсе были, что за ними много лет такой тип числился.
И вот в 30 лет настало время схватить главный шанс за яйца мёртвой хваткой, и он это сделал, да ещё и с такой самоуверенной рожей и нагло кривляясь, выводя всех из себя.
Красава, эталонный профи.
SonicStar
SonicStar ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 00:36
Ага, если за ЛЕ давать лучшего вратаря мира, то только вместе с Тейлором,который и привел Севилью к победе в этой ЛЕ
SonicStar
SonicStar ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:34
А, так он ведь только в этом матче отличился голевыми действиями,да? Да и вообще история знает случай, когда ЗМ давали человеку, который был худшим игроком ЧМ )
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 00:32
Мартинесу повезло? 😀 Ай да народ, как можно вообще так принизить великолепную игру Мартинеса? Он его выставил, ждал удара в этот угол, вынудил бить!
У вас всё, что связано с Аргентиной так всё посредственное, и всем им повезло.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:29
Абсолютно средний вратарь назван лучшим вратарём сезона
Ну ок!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:27
Яссин Буну был лучшим вратарём прошлого сезона!
Рой Макай
Рой Макай ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 00:21
Это индивидуальная награда, по такой логике можно выкатить телегу золотых мячей и призов Льва Яшина и раздать всем игрокам сборной Аргентины. Мартинесу повезло, что его культяпка оказалась на пути мяча на 120 минуте финального матча, благодаря этому факту аргентинские сектанты считают его топ-вратарем, по факту это посредственный кипер уровня Ежи Дудека, который так же блеснул в одном матче, поэтому и запомнился.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:17
Заслужил. Всех вертел на одном месте. Кто-то против?...
Agamaga...............
Agamaga............... ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 00:12
Они ведь не знают, им лишь бы написать враньё.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
Да-да, я помню, два гола плюс пас аутсайдеру Боливии в ничего не решающем матче в группе, а помнишь ли это ты?)
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 00:11
Ну да, ЛЕ выше, чем ЧМ 😀
Гениально просто!
SonicStar
SonicStar ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:10
Месси был одним из худших на КА 21? Это при том, что он лучший бомбардир и ассистент на том турнире был?
Agamaga...............
Agamaga...............
сегодня в 00:10
А кому, если не ему?
Он просто монстр был на воротах на ЧМ.
Эмилиано заслужил 1000%.
Пусть сами себя освистывают свистуны.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 00:08
Как по мне Буну куда больше заслужил, чем этот клоун. Во многом благодаря ему не самая звездная Марокко дошла до полуфинала ЧМ, а Севилья выиграла очередную ЛЕ.
Rattlehead
Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:07
Спорно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:06
Если вспомнить, что именно он реально был одним из основных творцов и победы Аргентины в КА с Де Паулем (вот уж в 2021 ЗМ Месси был просто бредовый, его дали за факт, что его сборная выиграла, а он там был один из худших), потом стабильно хорошо играл в АПЛ и выиграл ЧМ, то в принципе он заслужил хотя бы одну такую награду.
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:04
7 место в АПЛ и отсутствие Лиги чемпионов, не очень профитно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:02
Если учесть, что Мартинес стабильно один из лучших вратарей АПЛ тоже, то не так уж.
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:00
Вопросов очень много
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 00:00
Хахахаха зал освистывал это безумное решение. Рабочий лайфхак, чтобы собрать все главные индивидуальные награды, вам нужно выиграть ЧМ сыграв 7 матчей. Сезон в целом значения не имеет. И плевать, что ты можешь играть на голову выше всех остальных, но быть представителем слабой сборной, и Золотой мяч, и прочие награды уйдут тем, кому повезло быть в сильной сборной. Гениально!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:58
Тут вопросов не может быть.
Гость
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