Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес получил приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира.
Аргентинец в 2022 году стал чемпионом мира. В прошлом году награду завоевал Тибо Куртуа из «Реала». Топ-10 лучших голкиперов мира по версии France Football выглядит следующим образом:
1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)
2. Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия)
3. Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хиляль», Марокко)
4. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)
5. Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия)
6. Андре Онана («Интер» / «Манчестер Юнайтед», Камерун)
7. Доминик Ливакович («Динамо» Загреб / «Фенербахче», Хорватия)
8. Аарон Рамсдейл («Арсенал», Англия)
9. Мик Меньян («Милан», Франция)
10. Брис Самба («Ланс»)
Ранее стало известно имя лучшего молодого футболиста мира.
Судьба вратаря - работать и ждать момента, когда надо затащить.
Его до прошлого сезона никто не знал, даже болелы Арсенала не все в курсе были, что за ними много лет такой тип числился.
И вот в 30 лет настало время схватить главный шанс за яйца мёртвой хваткой, и он это сделал, да ещё и с такой самоуверенной рожей и нагло кривляясь, выводя всех из себя.
Красава, эталонный профи.
Судьба вратаря - работать и ждать момента, когда надо затащить.
Его до прошлого сезона никто не знал, даже болелы Арсенала не все в курсе были, что за ними много лет такой тип числился.
И вот в 30 лет настало время схватить главный шанс за яйца мёртвой хваткой, и он это сделал, да ещё и с такой самоуверенной рожей и нагло кривляясь, выводя всех из себя.
Красава, эталонный профи.