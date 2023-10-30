Беллингем получил приз лучшему молодому игроку мира .

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем завоевал приз «Копа Трофи», который вручается лучшему молодому футболисту мира.
Данный титул назван в честь экс-игрока сборной Франции Раймона Копа. Награду вручают исполнителю не старше 21 года.
В 13 матчах текущего клубного сезона игрок забил 13 голов.
Или Мбаппе, за которого нужно половину Сантьягу Бернабеу выложить? Забей на них вообще, ни одного из них на Бернабеу не будет и это правильно.
Или Мбаппе, за которого нужно половину Сантьягу Бернабеу выложить? Забей на них вообще, ни одного из них на Бернабеу не будет и это правильно.
Королевичам молодой нужен ЦН на долгие годы , на ум лишь Нуньес приходит
Королевичам молодой нужен ЦН на долгие годы , на ум лишь Нуньес приходит