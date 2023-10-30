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Беллингем получил приз лучшему молодому игроку мира

вчера, 23:19

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем завоевал приз «Копа Трофи», который вручается лучшему молодому футболисту мира.

Данный титул назван в честь экс-игрока сборной Франции Раймона Копа. Награду вручают исполнителю не старше 21 года.

В 13 матчах текущего клубного сезона игрок забил 13 голов.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:41, ред.
Поздравляю Джуда с первым индивидуальным трофеем, через полтора месяца получит еще и Голден Боя. Ну и молодец, что всех поблагодарил, все команды в которых играл и партнеров. С Мусиалой красивая у них история. Возможно в будущем будет еще и историей большого противостояния. Друг друга похвалили, пожелали удачи, респект
kazakoff
kazakoff
сегодня в 03:33
Молоток
Если и дальше так будет играть как сейчас, то ЗМ будет у него, не смотря на голевые подвиги Холланда и Мбаппе
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:44
Если так же продолжит, то в этом сезоне должен брать ЗМ, хотя ЗМ сейчас вообще умер.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:36
Беллингем получил приз лучшему молодому игроку мира .

Лучший !!!)
матос
матос ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:31
ХЗ Гирасси скорее халиф на час...
Королевичам молодой нужен ЦН на долгие годы , на ум лишь Нуньес приходит
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:16
Есть куча молодых неплохих игроков в разных лигах, на них Перес и будет рассчитывать, хотя я думаю, можно Гирасси попробовать, как я писал.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 00:13
ЛаЛиге дествительно деградировала
Но Джуд и в ЛЧ в каждом матче забивает и отдаёт
eleven LC
eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:11
Ну а кто тогда?
Кто ещё потянет уровень и требования Мадрида?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:08
Я не понимаю, других игроков нет кроме норвега, который во всех важных матчах пропадает, и вдобавок как ты видишь, "Реал" должен его у главного коркурента перебить? Если уж говорить по фактам, Кейн куда лучше, но и его Перес не стал покупать.

Или Мбаппе, за которого нужно половину Сантьягу Бернабеу выложить? Забей на них вообще, ни одного из них на Бернабеу не будет и это правильно.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 00:07
Гави, Педри получали раньше этот приз, он им уже не нужен.
eleven LC
eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:06, ред.
Да мы здесь ксожалению ничего не решаем
Перес всёровно купит Мбаппе,как по мне я бы за Холанда поборолся
У Килиана слишком раздутое чсв
Agamaga...............
Agamaga............... ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:05
Не факт. Ла Лига просела. Прямо сейчас Холанд сильнее, а с утра Мбаппе возможно будет сильнее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:00
Мбаппе не ЦН в принципе, он и не нужен. То есть, конечно, вместо нынешней ныряющей модификации Вини он бы зашел, но Вини может и лучше, если купить ЦН. Да и не придёт он, зачем, как ты думаешь, ПСЖ всех его друзей скупил по его просьбе?
eleven LC
eleven LC ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:57
А кого покупать зимой,Мбаппе врядли придёт до следующего лета
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:44, ред.
Пересу нужно ЦН купить зимой, и можно будет на ЛЧ замахиваться и тогда на ЗМ для Джуда, а то как сейчас когда Джуд один забивает, а Вини и Родриго не знают, что делать, потому что они не завершатели, далеко не уедешь) Обидно будет, если не купит.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:43
Беллингем прямо сейчас лучший футболист мира
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:39
заслуженно, Джуд реально хорош!
матос
матос
вчера в 23:39
Заслужил экс шмель.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:35
И для начала молоко на губах пусть обсохнет. Пусть дерзает.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 23:32
Месси не одобрит, ведь Джуд за Реал играет. Сейчас скажут, что произошла ошибка, и дадут приз какому-нибудь Гави.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:32
Это его добыча. Заслужил юноша.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:31
Заслужил. Теперь пора на ЗМ замахнуться. Но сначала стоит дождаться когда Месси карьеру завершит))
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