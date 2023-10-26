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Работники МЮ считают, что тен Хаг должен был поступить иначе с Санчо

26 октября 2023, 10:58

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не собирается менять свою точку зрения в конфликте с нападающим Джейдоном Санчо.

Некоторые работники клуба считают, что специалисту следовало быть мягче по отношению к футболисту, это, по их мнению, было бы эффективнее. Работники признают, что не были в положении тен Хага и они не могут в полной мере понимать всю суть ситуации.

Руководство «дьяволов» считает, что рулевой сделал все возможное для Санчо, в том числе и предоставил игроку отпуск на 3 месяца в прошлом сезоне.

Люди, знающие тен Хага, утверждают, что он очень требователен по отношению к футболистам. Он может дать и второй шанс, но у его терпения есть предел.

Тренер по-прежнему считает, что Санчо должен публично перед ним извиниться. Специалист не хочет отступать, чтобы не снизить к себе уважения.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 05:49, ред.
Каррагер однажды советовал МЮ пригласить Бенитеса после Мойеса ) Наверное жалко стало ему манкунианцев, но сейчас это уже привычное дело.
И был даже слух что МЮ рассматривал Бенитеса после Жозе, но были ещё другие кандидаты. Просто манкунианцы не хотят брать скаузера, типа сами справимся, но мне кажется Бенитес вытащит их из пропасти. Они забыли что эпоха МЮ началась с Басби, а Басби был капитаном Ливерпуля. Басби хотел стать главным тренером Ливерпуля, но не получилось, после чего был выбор между МЮ и МС, Басби выбрал МЮ. Теперь они забыли и харю раздули после того как добрались до вершины Ливерпуля при Фергюсоне. Ливерпуль их откормил, одел и обул как говорится, а теперь они не помнят кем был Басби, а он был скаузером.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
26 октября в 20:30
Да, это правда - Тен Хаг на данный момент не самостоятельный, но очень хочет им быть, но пока из этого получается только 14ь. Думаю, не спешат с ним расставаться, просто потому что заменить не на кого, плюс какая-то внутренняя вера, ведь прошлый сезон был вполне неплох.
Ещё есть такое мнение, что половина успеха команды зависит от грамотного взаимодействия тренера со спортивным директором, но в МЮ видимо об этом не слышали - в последние годы своего правления САФ занимал должность тренера и спортивного директора и президента МЮ, великий он всё таки
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
26 октября в 19:24, ред.
Вот из этого и выходит что Роналду сам дал повод чтобы уйти из клуба, так как без ЛЧ он не хотел играть за клуб, а болельщики поддержали тренера, тем самым Тен Хаг смог посадить на скамейку Роналду.
И Вы правы что Тен Хага самого попёрли бы, если у Тен Хага не было поддержки болельщиков.
Просто я не вижу такого чтобы Тен Хаг самостоятельно смог бы руководить командой, в данной ситуации любой тренер выглядел бы хозяином положения.
А в ситуации с Санчо, опять таки Тен Хаг использует поддержку болельщиков. Если бы 90% болельщиков хотели бы возвращения Санчо, то Тен Хаг его бы вернул. Есть ощущение что у Тен Хага нет собственного мнения, это фикция которую подогревают болельщики, чтобы Тен Хаг выглядел как Фергюсон.
А в ситуации с Санчо вообще не понятно кто виноват, а кто прав, конкретной причины у Тен Хага нет. Просто Тен Хаг не хочет чтобы он играл, так как Тен Хаг слушает мнение болельщиков которые не хотят чтобы Санчо играл. А возможно Санчо принёс бы пользу, но это не важно для него. Сейчас все это похоже на дурдом и есть ощущение что большая часть болельщиков МЮ не болельщики вовсе, так как они не хотят видеть очевидное и даже при поражениях их все устраивает, а тренер нормальный. Что-то в МЮ изменилось после Фергюсона, а именно им как раз таки не нужен такой тренер как Фергюсон, а нужен тренер подстилка для болельщиков или для глоров. И в этом вся беда.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
26 октября в 18:30
Рон уже давным давно токсик и считает себя выше тренера, весь прикол в том, что ему это можно! Но, если бы он провел предсезонку с МЮ, а не саботировал, ищя себе команду которая будет выступать в ЛЧ, все бы закрыли глаза на его вопли, ведь он делает своё дело. Пропусками тренировок и остальных клубных мероприятий, он развязал Тен Хагу руки, дал право усаживать себя на скамейку и довести дело до расторжения контракта. Соблюдай бы Рон дисциплину, как во все предыдущие годы, там бы скорее Тен Хага выгнали за то что усадил его на скамейку, а так сам дал причину
Rafael Benitez
Rafael Benitez
26 октября в 16:20
Да с Роналду надумано больше. Роналду скорее всего сам захотел уйти без ЛЧ, вот и устроили цирк. Если МЮ играл в ЛЧ, то Роналду скорее всего остался бы в МЮ, а Тен Хаг ничего бы уже не решал. Ведь Роналду потерял поддержку болельщиков МЮ после того как заявил в что хочет уйти так как он клуб не играет в ЛЧ. Это главная причина.
Не знаю в чем Тен Хаг пытается пародировать Фергюсону, но когда Роналду уехал со стадиона во время матча, это говорит о том, что Тен Хаг далеко не Фергюсон.
Единственный наш Бенитес был прямой и требовательный как Фергюсон, так как Рафа реально пошёл на конфликт с Роналду в Реале и когда Рафа пытался подчинить команду звёзд, поэтому половина игроков Реала его слили.
Нынешний Роналду скорее всего не смог бы найти контакт с Фергюсоном, так как Роналду после того как получил очередной ЗМ и выиграл ЛЧ с Реалом надел корону. Он бы сейчас считал себя выше тренера.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
26 октября в 16:18, ред.
Да с Роналду надумано больше. Роналду скорее всего сам захотел уйти без ЛЧ, вот и устроили цирк. Если МЮ играл в ЛЧ, то Роналду скорее всего остался бы в МЮ, а Тен Хаг ничего бы уже не решал. Ведь Роналду потерял поддержку болельщиков МЮ после того как заявил что хочет уйти, так как клуб не играет в ЛЧ. Это главная причина.
Не знаю в чем Тен Хаг пытается пародировать Фергюсону, но когда Роналду уехал со стадиона во время матча, это говорит о том, что Тен Хаг далеко не Фергюсон.
Единственный наш Бенитес был прямой и требовательный как Фергюсон, так как Рафа реально пошёл на конфликт с Роналду в Реале и когда Рафа пытался подчинить команду звёзд, поэтому половина игроков Реала его слили.
Нынешний Роналду скорее всего не смог найти контакт с Фергюсоном, так как Роналду после того как получил очередной ЗМ и выиграл ЛЧ с Реалом надел корону. Он бы сейчас считал себя выше тренера.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
26 октября в 16:03
Возможно, но, по-моему, он просто слишком рано "пахана" врубил, надо было оставаться тактичным, как в конфликте с Роналду, где Эрик сам позволил ему дать повод, чтоб его слить. Сейчас он решил, что уже идёт по стопам Фергюсона, но слишком рано, со стороны выглядит, будто хочет поставить на колени молодого пацана, который случайно не то слово сказал
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
26 октября в 15:44, ред.
Барбекюрщик более вероятно не вытащит МЮ в топ-4. Есть ощущение что с таким футболом даже в Лигу Европы будет сложно попасть. МЮ пока берет очки с андердогами которые могут вылететь в Шип, а на место в еврокубки есть множество других команд, которые более уверенно набирают очки.
Все таки Тен Хагу нужно было в фермерской лиге оставаться и заодно разводить породу коров черно-пестрой масти )
sihafazatron
sihafazatron ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
26 октября в 14:22
уйдут-то оба, вопрос времени. а вот кто раньше, то скорее всего Санчо, уже этой зимой
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sihafazatron (раскрыть)
26 октября в 14:15
У кого из них выше шансы уйти?
galem72
galem72
26 октября в 12:18
"...работники признают, что не были в положении тен Хага и они не могут в полной мере понимать всю суть ситуации..."

Это ключевое в статье! Коач поступил в этой ситуации максимально адекватно, дал шанс идиоту исправить ситуацию, которую он заварил из-за своей наглости и глупости. Тот же демонстративно отвернулся от предложения. Зажравшимся бесполезностям нечего делать в составе! И вообще, почему тренерский штаб должен учитывать мнение каких-то там работников клуба. Уборщица тоже работник клуба. Её будем слушать? ))
sihafazatron
sihafazatron
26 октября в 12:05
Да тут все ясно, один из них в ближайшее время свалит из мю
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
26 октября в 12:02
На принцип идёт, а зря, ведь, если в этом сезоне МЮ в топе АПЛ по итогам сезона не окажется, конфликт с пареньком подольет маслица в огонь
2v85s6ussw62
2v85s6ussw62
26 октября в 11:56
Скоро попрут физручка-травокура оттудова
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