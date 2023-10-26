Работники МЮ считают, что тен Хаг должен был поступить иначе с Санчо

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26 октября 2023, 10:58

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не собирается менять свою точку зрения в конфликте с нападающим .

Некоторые работники клуба считают, что специалисту следовало быть мягче по отношению к футболисту, это, по их мнению, было бы эффективнее. Работники признают, что не были в положении тен Хага и они не могут в полной мере понимать всю суть ситуации.

Руководство «дьяволов» считает, что рулевой сделал все возможное для Санчо, в том числе и предоставил игроку отпуск на 3 месяца в прошлом сезоне.

Люди, знающие тен Хага, утверждают, что он очень требователен по отношению к футболистам. Он может дать и второй шанс, но у его терпения есть предел.

Тренер по-прежнему считает, что Санчо должен публично перед ним извиниться. Специалист не хочет отступать, чтобы не снизить к себе уважения.