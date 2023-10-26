Работники МЮ считают, что тен Хаг должен был поступить иначе с Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не собирается менять свою точку зрения в конфликте с нападающим Джейдоном Санчо.
Некоторые работники клуба считают, что специалисту следовало быть мягче по отношению к футболисту, это, по их мнению, было бы эффективнее. Работники признают, что не были в положении тен Хага и они не могут в полной мере понимать всю суть ситуации.
Руководство «дьяволов» считает, что рулевой сделал все возможное для Санчо, в том числе и предоставил игроку отпуск на 3 месяца в прошлом сезоне.
Люди, знающие тен Хага, утверждают, что он очень требователен по отношению к футболистам. Он может дать и второй шанс, но у его терпения есть предел.
Тренер по-прежнему считает, что Санчо должен публично перед ним извиниться. Специалист не хочет отступать, чтобы не снизить к себе уважения.
Это ключевое в статье! Коач поступил в этой ситуации максимально адекватно, дал шанс идиоту исправить ситуацию, которую он заварил из-за своей наглости и глупости. Тот же демонстративно отвернулся от предложения. Зажравшимся бесполезностям нечего делать в составе! И вообще, почему тренерский штаб должен учитывать мнение каких-то там работников клуба. Уборщица тоже работник клуба. Её будем слушать? ))
Это ключевое в статье! Коач поступил в этой ситуации максимально адекватно, дал шанс идиоту исправить ситуацию, которую он заварил из-за своей наглости и глупости. Тот же демонстративно отвернулся от предложения. Зажравшимся бесполезностям нечего делать в составе! И вообще, почему тренерский штаб должен учитывать мнение каких-то там работников клуба. Уборщица тоже работник клуба. Её будем слушать? ))