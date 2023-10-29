«Реал» и «Арсенал» хотят подписать полузащитника «Реала Сосьедад»

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вчера, 14:56

Полузащитник «Реала Сосьедад» может продолжить карьеру в топ-клубе.

В подписании игрока заинтересован «Арсенал». Также интерес к Субименди проявляет мадридский «Реал» на фоне травмы Орельена Тчуамени.