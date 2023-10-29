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«Реал» и «Арсенал» хотят подписать полузащитника «Реала Сосьедад»

вчера, 14:56

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди может продолжить карьеру в топ-клубе.

В подписании игрока заинтересован «Арсенал». Также интерес к Субименди проявляет мадридский «Реал» на фоне травмы Орельена Тчуамени.

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28 октября
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:33
Приветствую Вас,Вань! Субименди опорник и если он уйдет, к сожалению это ни как не повлияет на место в основе для Арсена, амплуа у них разные...Арсену же желаю удачи и терпения, нужно продолжать трудиться, и главное без травм👍
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:29
Арсенал действительно заинтересован в покупке опорного полузащитника, т.к скорее всего Томас Парти покинет клуб летом. Мартин Субеменди действительно один из вариантов для Артеты. Так же говорят о том, что как раз таки Тчуамени так же входит в планы клуба, а еще одним вариантом называют Дугласа Луиса из Астон Виллы....
Еще говорят о том, что якобы Артета специально отдал Тирни в аренду именно в Сосьедад, что бы подготовить почву для дальнейшего сотрудничества клубов..что же, поглядим!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:22
Ну что выбор у паренька хороший. Посмотрим где в итоге окажется.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:52
Если продадут, то глядишь и у Захаряна больше игрового времени появится.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:46
В Реал бы хорошо зашёл,там такие нужны!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 15:32
Не удивительно, что им интересуются эти клубы, он высококлассный и молодой футболист.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:13
В Реал только для ротации.
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