«Реал» и «Арсенал» хотят подписать полузащитника «Реала Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди может продолжить карьеру в топ-клубе.
В подписании игрока заинтересован «Арсенал». Также интерес к Субименди проявляет мадридский «Реал» на фоне травмы Орельена Тчуамени.
Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди может продолжить карьеру в топ-клубе.
В подписании игрока заинтересован «Арсенал». Также интерес к Субименди проявляет мадридский «Реал» на фоне травмы Орельена Тчуамени.
Еще говорят о том, что якобы Артета специально отдал Тирни в аренду именно в Сосьедад, что бы подготовить почву для дальнейшего сотрудничества клубов..что же, поглядим!
Еще говорят о том, что якобы Артета специально отдал Тирни в аренду именно в Сосьедад, что бы подготовить почву для дальнейшего сотрудничества клубов..что же, поглядим!