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Сборная России может провести матчи с командами стран БРИКС

вчера, 09:54

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что будет обсуждаться возможность проведения летом следующего года товарищеских матчей сборной России со странами БРИКС.

С 12 по 23 июня 2024 года в Казани пройдут Игры БРИКС.

В июне в Казани пройдут Игры БРИКС, футбол в том или ином виде на них будет присутствовать. Но в классическом футболе все федерации играют в своих соревнованиях. Нам было бы интересно провести свой турнир, и есть страны, которым потенциально было бы интересно участие, но они не могут из-за занятости. Поэтому нужно подстраиваться под разные форматы.

Тем не менее, мы обсудим возможность организации матчей с рядом стран БРИКС летом в Казани. Это было бы логично, но есть естественные ограничения в виде окон ФИФА. Во время турнира БРИКС будет открыто окно только для европейских сборных.

Было бы классно, если бы это были какие-то страны БРИКС, учитывая, что в Казани пройдут соревнования БРИКС. Будем смотреть на график сборных этих стран, чтобы понимать потенциальную возможность проведения таких матчей.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:24
НХЛ, КХЛ, Лига ВТБ ..... почему бы не подумать о футбольной аналогии?
adekvat
adekvat ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 16:25
Думаю у Бразилии и Аргентина уже на пару лет все расписано.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 15:28
БРИКС - это Россия, Индия, Китай,ЮАР, Бразилия+ Аргентина, ОАЭ,Саудовская Аравия, Египет, Иран. Так что было бы классно свой чемпионат БРИКС организовать,а европейцы с трансгендерами пусть сами бегают.
kazakoff
kazakoff ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 14:13
Россия, ЮАР, Индия, Китай, Бразилия
Ещё хотят вступить Аргентина и Иран
Было бы неплохо провести мини-турнир
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 13:36, ред.
лучшие игроки первенства БРИКС награждаются почётными призами
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:31
Главное, что в Казани, а не в Воронеже) И особенно хорошо, что не в сочи, с их ужасными футбольными полями
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:21
Давно пора было бы уже что-то делать в этом направлении.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:32
Не плохо, удачных игр сборной России.
Viollator
Viollator
вчера в 11:51, ред.
Карпюковские дельфины всех по пеналям обыграют
drug01
drug01
вчера в 11:38, ред.
Больше игр и разных, удачи!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:26
Хоть брикса,хоть ещё кого,лишь бы играли !
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 10:11
Что это за страны такие?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:08
Со сборной бы БРИКС сыграть....
lotsman
lotsman
вчера в 10:01
А что, организовать кубок БРИКС. Будет интересно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:59, ред.
А хотя бы и так...
Карпина бы убрали.
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