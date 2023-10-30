Моуриньо критически высказался в адрес Серии А в связи с календарём «Ромы»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал поражение своей команды от «Интера» (0:1).

При всей накопившейся усталости, малом времени на подготовку к матчу, я считаю, что ребята провели важный матч. Думаю, что у всех, а не только у меня, даже у них, на их стадионе было ощущение, что игра закончится вничью. Команда спокойно отнеслась ко всем трудностям.

Сожалею о результате, ребята приложили немало усилий, гол был контролируемым. Мне жаль, что нет уважения к игрокам, отношение Марески к Манчини и Н'Дике всё доказывает. Я доволен концепцией команды, находящейся в трудной ситуации, у нас не было половины команды. Лига преподнесла нам ещё один подарок, потому что мы играем в воскресенье, а не в понедельник. Ребята были хороши. Мне грустно, потому что мы заслуживали большего.