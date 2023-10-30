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Моуриньо критически высказался в адрес Серии А в связи с календарём «Ромы»

вчера, 11:48
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды от «Интера» (0:1).

При всей накопившейся усталости, малом времени на подготовку к матчу, я считаю, что ребята провели важный матч. Думаю, что у всех, а не только у меня, даже у них, на их стадионе было ощущение, что игра закончится вничью. Команда спокойно отнеслась ко всем трудностям.

Сожалею о результате, ребята приложили немало усилий, гол был контролируемым. Мне жаль, что нет уважения к игрокам, отношение Марески к Манчини и Н'Дике всё доказывает. Я доволен концепцией команды, находящейся в трудной ситуации, у нас не было половины команды. Лига преподнесла нам ещё один подарок, потому что мы играем в воскресенье, а не в понедельник. Ребята были хороши. Мне грустно, потому что мы заслуживали большего.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:25
О, узнаю старого, доброго Жозе. Сегодня календарь не тот, завтра газон не так пострижен, а послезавтра и медперсонал пора увольнять.
3edmsu69q7be
3edmsu69q7be
вчера в 13:15
У Жозе уже пошли отмазки, и это ещё треть сезона
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:44
Он не особенный.. Он неисправимый.. Как и все португалы..
Байкал-38
Байкал-38 ответ Djebrael (раскрыть)
вчера в 12:02
Шлома ты же не первый год в конкурсе участвуешь, надо было просто посмотреть когда матчи состоялись, а не когда ставились.
Надо с достоинством проигрывать!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:58
Нытье Жозефины)))
Гость
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