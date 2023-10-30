«Динамо» оплатило медийной команде сбор в Турции перед товарищеским матчем

Главный тренер 2DROTS рассказал, что московское «Динамо» оплатило медийному клубу сбор в Турции для подготовки к товарищескому матчу в ноябре.

2DROTS после победы в Московском Кубке Селебрити‑2023 получил право сыграть с «бело-голубыми». Встреча пройдёт в ноябре.

С пятницы начали готовиться к матчу с «Динамо», который будет 18 ноября, провели уже три занятия. В плане ещё день тренировки, после чего отправляемся в Турцию на сборы. Их оплатило нам «Динамо», за что им огромная благодарность. Постараемся оправдать доверие клуба и аудитории, показать хороший футбол.

Тяжеловато втягиваться после трёхнедельного отпуска, но ребята входят в тренировочный процесс с желанием. Сейчас тренируемся в манеже «Динамо», но он из‑за нестандартных размеров больше рассчитан на физподготовку, квадраты, «физику», а на тактики и игровые моменты будем ориентироваться уже в Турции. Будет очень интересный матч, ждём зрителей. Основная задача мероприятия — привлечь аудиторию.

Разбирали ли уже «Динамо»? Запланировали разбор тоже в Турции, последние четыре дня сбора будут направлены на разбор игры «Динамо».