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«Динамо» оплатило медийной команде сбор в Турции перед товарищеским матчем

вчера, 14:58

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, что московское «Динамо» оплатило медийному клубу сбор в Турции для подготовки к товарищескому матчу в ноябре.

2DROTS после победы в Московском Кубке Селебрити‑2023 получил право сыграть с «бело-голубыми». Встреча пройдёт в ноябре.

С пятницы начали готовиться к матчу с «Динамо», который будет 18 ноября, провели уже три занятия. В плане ещё день тренировки, после чего отправляемся в Турцию на сборы. Их оплатило нам «Динамо», за что им огромная благодарность. Постараемся оправдать доверие клуба и аудитории, показать хороший футбол.

Тяжеловато втягиваться после трёхнедельного отпуска, но ребята входят в тренировочный процесс с желанием. Сейчас тренируемся в манеже «Динамо», но он из‑за нестандартных размеров больше рассчитан на физподготовку, квадраты, «физику», а на тактики и игровые моменты будем ориентироваться уже в Турции. Будет очень интересный матч, ждём зрителей. Основная задача мероприятия — привлечь аудиторию.

Разбирали ли уже «Динамо»? Запланировали разбор тоже в Турции, последние четыре дня сбора будут направлены на разбор игры «Динамо».

В марте 2DROTS провёл товарищеский матч с ЦСКА, в котором выиграл со счётом 2:1.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:43, ред.
Нисколько не против финансовой помощи любительским клубам в проведении тренировочного процесса, как в данном случае, просто в связи с этим предстоящим событием у меня вопрос, а где сами будут готовиться к предстоящей встрече? В полу-зимних условиях на своей базе или тоже поедут в Турцию, так тогда бы и играли там же, ведь играла наша Главная команда страны две недели назад товарищескую игру с Кенией в Анталии, на которой присутствовало более тысячи зрителей.
Или устроители матча Динамо-2DROTS думают увидеть больше? Дай Бог, если получится, буду рад. Только не мешало бы ещё предупредить, что Fan ID для прохода на стадион отменяются, глядишь и отпетые фанаты подтянулись бы. Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
вчера в 15:12
Человек, возможно, что - то подзабыл, что - то упустил. Ведь игрок не оспаривал ситуацию, хотел только прояснить. Ничего в этом плохого нет. Играл очень даже достойно. Я про игрока. Djebrael.
Гость
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