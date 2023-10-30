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Стало известно, когда пройдёт товарищеский матч между «Динамо» и 2DROTS

вчера, 10:22

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о дате проведения товарищеского матча с командой Медиалиги 2DROTS.

Дата уже известна, мы сыграем с 2DROTS 18 ноября в 17:30 мск на «ВТБ Арене». У нас это было предусмотрено по нашему проекту с МКС. Мы планировали сыграть матч с победителем турнира, мы его проводили. Будем играть в рамках нашей концепции, работы с аудиторией.

2DROTS выиграл Московский кубок селебрити (МКС), победив в финале турнира «БроукБойз» (2:1).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:15, ред.
Тренерскому штабу бело-синих необходимо извлечь максимальную пользу от проведения этого поединка. Для дальнейшего самоутверждения победитель Медиалиги наверняка постарается добиться максимального результата с представителем РПЛ и значит у Лички будет хороший шанс проверить в деле ближайший резерв из молодёжного состава Динамо, разбавив его теми, кто останется в клубе, чтобы уже этой зимой привлечь наиболее прогрессивных к сборам основной команды. Главное чтобы никто из основы не травмировался в этом матче. Болейте за своих, а не против чужих!
izrafel
izrafel
вчера в 11:07
Ту главное не игра а чтобы травмы не получили ... хотя Динамики могут выставить второй состав.
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:47
3DROTSы проиграют)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:36, ред.
Ну всё, хана вам мусора, берегись Динамо к вам едет двойной дрочь(2DROTS) ,
который выиграл селебрити, а в финале ещё и мальчиков из Брука !))
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