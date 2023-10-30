Стало известно, когда пройдёт товарищеский матч между «Динамо» и 2DROTS

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил о дате проведения товарищеского матча с командой Медиалиги 2DROTS.
Дата уже известна, мы сыграем с 2DROTS 18 ноября в 17:30 мск на «ВТБ Арене». У нас это было предусмотрено по нашему проекту с МКС. Мы планировали сыграть матч с победителем турнира, мы его проводили. Будем играть в рамках нашей концепции, работы с аудиторией.
2DROTS выиграл Московский кубок селебрити (МКС), победив в финале турнира «БроукБойз» (2:1).
который выиграл селебрити, а в финале ещё и мальчиков из Брука !))
который выиграл селебрити, а в финале ещё и мальчиков из Брука !))