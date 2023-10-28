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В РФС рассказали, почему хотят провести дома ноябрьские матчи сборной

вчера, 13:31

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о желании провести ноябрьские матчи сборной России на территории РФ.

Матч сборной России с Кенией показал, что — при всем уважении к сопернику — нашим игрокам легче настраиваться на неофициальные соревнования, когда матчи проходят дома. Когда родные трибуны гонят, это другая мотивация. Это важно. Сейчас мы хотим максимальное количество матчей проводить дома. Одна из основных задач на ноябрьский сбор национальной команды — проведение игр в России. Потому что просто сыграть матч ради галочки и получить не то, на что мы рассчитывали, не хотелось бы.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 08:03
Помолчали бы. Падать ниже некуда кже
z739y6be26h9
z739y6be26h9
вчера в 16:57
Довольно странная причина, похоже нам просто не нужны сейчас эти матчи
adekvat
adekvat
вчера в 15:32
Конечно дома в ноябре больше шансов выиграть, заморозив всех этих бедолаг из неизвестных африканских стран которые думаю снега в своей жизни не видели.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:19
Ну тут двояко... для настроя есть тренер который должен уметь это делать.
nubom
nubom
вчера в 15:04
Наши родные трибуны гонят футболистов и отпугивают болельщиков...
Viollator
Viollator
вчера в 15:03, ред.
Даже если в рфс хотят деньжат распилить на играх сборной, сделайте игры рпль в тёплом климате
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:11
Конечно лучше дома, а ещё бы хорошо, что бы соперников на 1 - 2 игроков было меньше - тогда была бы вообще "красота"...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:48
С Сейшелами можно и на выезде сыграть))
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