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«Что нового я увижу в Воронеже — хороший газон?» Мостовой — о стажировке

вчера, 12:36

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной стажировке в «Факеле».

Ничего не слышал о своей стажировке в «Факеле» у Ташуева. Да, на курсах у нас есть задание, связанное с этим — выбрать клуб для прохождения стажировки, но пока я нахожусь в поисках.

Аршавин уже побывал на стажировке у Лички в «Динамо» и ничего нового, как он сказал, не увидел. Что можно увидеть нового мне, Денисову, Жиркову или Аршавину, которые двадцать лет в футболе?

Все уже давно придумано. Может, Андрей так сказал, потому что мы с Сашей Самедовым хорошие друзья, но, повторюсь, что нового я увижу в Воронеже — хороший газон? В карьере я играл на разных полях, на щебне, на бетоне, поэтому меня или кого-то другого, кто много лет играл в футбол, ничем не удивить.

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Все комментарии
311
311
вчера в 13:44
Там ты будешь удивлять, а не тебя
AleS
AleS
вчера в 13:31
Уже можно было десять раз стажировку пройти и уже тренером работать, а он все ноет и ноет сколько он лет в футболе. Жесть
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:15
Отдохнет в Воронеже от столичной суеты.
Гость
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