Банк России выпустил монеты с эмблемами ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо»

Банк России на своем официальном сайте объявил о выпуске памятных монет с изображением эмблем ЦСКА , «Локомотива» и «Динамо».

Номинал составляет 1 рубль, тираж каждой монеты — 10 тысяч. В заявлении Банка России сказано:

Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» – в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.