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«Манчестер Юнайтед» наблюдает за полузащитником «Бенфики»

вчера, 10:12

Скауты «Манчестер Юнайтед» посетили матч чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом» (2:1), чтобы понаблюдать за игрой полузащитника «орлов» и сборной Португалии Жоау Невеша. 19-летний хавбек отыграл полный матч, забил мяч и получил жёлтую карточку.

Сообщается, что скаутский отдел «манкунианцев» продолжит наблюдение за Невешем. Вопрос потенциального трансфера будет решаться в совете директоров.

Невеш является воспитанником «Бенфики». Его контракт с чемпионами Португалии действует до лета 2028 года. В текущем сезоне хавбек провёл 18 матчей во всех турнирах, отметился голом и голевой передачей, а также получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть продажу полузащитника Каземиро.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:57, ред.
Если уж писать подобный молодой товар с Португалии, то только через аренду. АтМ недавно взяли себе с разбега одно юное дарование по имени Жоау. Теперь не знают, что с ним делать. АПЛ — очень специфичная лига. И то, что летает в Португалии, в других лигах часто может только ползать.
112910415
112910415
вчера в 11:14
маленькая новость, таких тысячи
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:31
Надо полагать это всё исключительно коммерческий интерес. Ну ведь в Англии свои пять лиг с профессиональными клубами, в которых сильнейшая конкуренция. Там столько молодых игроков можно привлечь в МЮ и дать шанс им. Нет, надо в Португалию
матос
матос
вчера в 10:26
Верняк Бенфика снова нехило заработает бабла за своего игрока , они это умеют)
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:14, ред.
«Манчестер Юнайтед» наблюдает за полузащитником «Бенфики».

Да все всегда , кто-то за кем-то , ведёт наблюдения.
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