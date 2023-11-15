«Манчестер Юнайтед» наблюдает за полузащитником «Бенфики».

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вчера, 10:12

Скауты «Манчестер Юнайтед» посетили матч чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом» (2:1), чтобы понаблюдать за игрой полузащитника «орлов» и сборной Португалии . 19-летний хавбек отыграл полный матч, забил мяч и получил жёлтую карточку.

Сообщается, что скаутский отдел «манкунианцев» продолжит наблюдение за Невешем. Вопрос потенциального трансфера будет решаться в совете директоров.

Невеш является воспитанником «Бенфики». Его контракт с чемпионами Португалии действует до лета 2028 года. В текущем сезоне хавбек провёл 18 матчей во всех турнирах, отметился голом и голевой передачей, а также получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть продажу полузащитника Каземиро.