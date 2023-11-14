«Барселона» заинтересована в подписании одного из лидеров «Баварии»

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вчера, 13:29

«Барселона» хочет подписать полузащитника «Баварии» и сборной Германии . Сумма потенциальной сделки оценивается в 80 миллионов евро. Переход может произойти зимой или в конце сезона.

Сообщается, что Киммих хочет покинуть «Баварию». Ранее он отказался продлевать контракт с клубом.

Киммих выступает за «Баварию» с лета 2015 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 16 матчей во всех турнирах, 6 голевых передач и красная карточка. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего немца в 75 миллионов евро.