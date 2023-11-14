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«Барселона» заинтересована в подписании одного из лидеров «Баварии»

вчера, 13:29

«Барселона» хочет подписать полузащитника «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммиха. Сумма потенциальной сделки оценивается в 80 миллионов евро. Переход может произойти зимой или в конце сезона.

Сообщается, что Киммих хочет покинуть «Баварию». Ранее он отказался продлевать контракт с клубом.

Киммих выступает за «Баварию» с лета 2015 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 16 матчей во всех турнирах, 6 голевых передач и красная карточка. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего немца в 75 миллионов евро.

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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 20:48
Если у Киммиха контракт до лета 2025 , то летом 2024 цена на него будет вдвое ниже , около 35-40 млн.
112910415
112910415
вчера в 17:07
пока можно надеяться, что это просто выдумка
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:59
Какой еще Киммих?
Гном сожрал все деньги на несколько лет вперед.
Igo0rek
Igo0rek ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 16:30
Как в случае с Манчестер Сити будут стараться переманить за бесплатно, или будут потом ныть, что им дешево не отдали.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:50
    salleeh
    salleeh
    вчера в 15:10
    Какой лидер, он «тормоз» команды… Никакого прогресса за столько времени в Баварии, нет скорости ни в чем, ни в принятии решений, ни в исполнении, ходит себе пешком и доволен как бык… Пусть Сане с собой прихватит, беспонтовые угловые будут подавать по очереди… Прям обрадовали новостью этой…👍
    awjb8wj3vtz7
    awjb8wj3vtz7 ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
    вчера в 14:44
    Продадут обратно Лёву в Баварию)
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie
    вчера в 14:39
    Откуда Барселона возьмёт 80 млн интересно? Она ведь вся в долгах как в шелках.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 13:58
    "А где деньги Зин?..."........думаю что не получится....
    Гость
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