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Дортмундская «Боруссия» хочет вернуть Левандовского

вчера, 12:18

«Боруссия» из Дортмунда связалась с агентом нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовского, чтобы узнать, возможно ли его возвращение в клуб (поляк выступал за немецкую команду с 2010 года по 2014 год). Также интерес к 35-летнему игроку проявляют команды из МЛС и Саудовской Аравии.

Отмечается, что Левандовски чувствует себя в «Барселоне» некомфортно. У поляка неоднократно возникали конфликты в команде. Однако «Барселона» не собирается отпускать ключевого игрока.

Левандовски перешёл в стан «сине-гранатовых» летом 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2026 года. В текущем сезоне на счету форварда 14 игр, 8 голов и 4 голевых передачи.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 10:37
Надеюсь Шмели не совершат эту ошибку. Гирасси из Штудгарта лучше купите , здорово сезон проводит
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:52
У Дортмунда и без него хватает своих пенсионеров .
112910415
112910415
вчера в 17:11
пусть всё останется, как есть !
неплохо же
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 16:52
Левандовски уже пенсия, ему пора к саудитам
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:27
Не понимаю... Я был на Сигнал Идуна парк, атмосфера бешенная, лучше я просто не видел. Для местных фанатов клуб, больше, чем религия. И зачем им нужен этот плакса-иуда блевандовски?
salleeh
salleeh
вчера в 15:13
Qurva поедет в Саудию, он там ещё не нагадил…
a23jufx5jt3j
a23jufx5jt3j
вчера в 14:12
Пусть выкупают, но действительно, зачем это Барсе?
протон
протон
вчера в 13:22
Полагаю, что вариант с Саудией для Левандовского, в денежном плане, будет и самым привлекательным, а ведь футболист уже он уже и великовозрастный и, что называется, ..на сходе.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:33, ред.
Вот эти "красивые истории" очень редко когда приводят к чему-то толковому. Он не будет таким, как 10 лет назад. А жить в прошлом-это путь в никуда. Чтобы быть на вершине, чтобы быть лучше всех нужно развиваться и двигаться вперёд.

Левандовскому будет, конечно, интересно завершить карьеру в бывшем клубе. Возможно, даже части болельщикам это понравится. Но для клуба это бесполезная как трата денег, так и времени. Нужно двигаться вперёд.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:26
Барселона - это не команда Левандовского, возвращайся в Германию...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:26
На пару сезонов можно и взять.
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