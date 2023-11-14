Дортмундская «Боруссия» хочет вернуть Левандовского

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вчера, 12:18

«Боруссия» из Дортмунда связалась с агентом нападающего «Барселоны» и сборной Польши , чтобы узнать, возможно ли его возвращение в клуб (поляк выступал за немецкую команду с 2010 года по 2014 год). Также интерес к 35-летнему игроку проявляют команды из МЛС и Саудовской Аравии.

Отмечается, что Левандовски чувствует себя в «Барселоне» некомфортно. У поляка неоднократно возникали конфликты в команде. Однако «Барселона» не собирается отпускать ключевого игрока.

Левандовски перешёл в стан «сине-гранатовых» летом 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2026 года. В текущем сезоне на счету форварда 14 игр, 8 голов и 4 голевых передачи.