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Каземиро может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 09:55

В приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро заинтересованы клубы Саудовской Аравии. «Манкунианцы» готовы рассмотреть выгодные предложения.

В Манчестере полагают, что продажа Каземиро поможет в финансировании реконструкции «Олд Траффорд».

Бразилец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего опорного полузащитника 12 матчей во всех турнирах, 4 гола, голевая передача и 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Каземиро в 40 миллионов евро.

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Все комментарии
Catenaccio_555
Catenaccio_555 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:26
В топовом футболе на расслобоне не играют. А это как раз делают Брозович, Савич и др. По их игре видно с каким отношением они приехали туда. Именно зарабатывать и уровень чемпионата позволяет не выкладываться по максимуму. Какой может быть топ уровень в таком случае???
протон
протон ответ Catenaccio_555 (раскрыть)
вчера в 13:52
Не согласен с Вами. С чего Вы решили, что топ футбол закончился для игроков? )) Футбол в в Са уже становится топом, так как в Лч играть будут))) Ну, поиграют, подзаработают и возможно вернутся в свою Европу. И будут также играть на топовом уровне.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:19
Пиастры, пиастры, пиастры!)
Не едут либо те которых не приглашают, либо те которым "на месте" не меньше дают.
Catenaccio_555
Catenaccio_555
вчера в 13:01
Пусть едет. Там на расслобоне может играть, так как это уже делают Брозович, Савич и остальные. Топ-футбол для них закончился, а топ-зарплата нет.
SEREGA19
SEREGA19
вчера в 12:34
Тони Кроос не одобрит
протон
протон
вчера в 11:33
Очень больно видеть, как лучший опорник мира, под руководством Тен Хаага, за год настолько деградировал.
112910415
112910415
вчера в 11:03
может, ещё как может
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:41, ред.
))))))
В том, что МЮ готов по Каземиро рассмотреть выгодные предложения, я и не сомневался, ибо в опорной зоне середины поля у Манчестер Юнайтед кадров в избытке, поэтому там всё гуд..., и уже давно. ((
Elliada
Elliada
вчера в 10:32
Думаю, ему нужно соглашаться. В Европе выиграл всё, а СА такие контракты долгие годы предлагать не будет.
матос
матос
вчера в 10:21
в Европе пару сезон минимум может еще по пылить , в СА успееет еще на прибавку к пенсии
drug01
drug01
вчера в 10:11
Они готовы его купить за любые деньги!
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:11
Прекрасный игрок, не повезло с моментом перехода в МЮ
А так ещё может поиграть на топ-уровне
Гость
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