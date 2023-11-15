Каземиро может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 09:55

В приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии заинтересованы клубы Саудовской Аравии. «Манкунианцы» готовы рассмотреть выгодные предложения.

В Манчестере полагают, что продажа Каземиро поможет в финансировании реконструкции «Олд Траффорд».

Бразилец выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего опорного полузащитника 12 матчей во всех турнирах, 4 гола, голевая передача и 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Каземиро в 40 миллионов евро.