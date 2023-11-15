«Крылья Советов» лучше всех в РПЛ реализуют голевые моменты

У «Крыльев Советов» лучший процент реализации голевых моментов в РПЛ по итогам первого круга (37%). Самый худший показатель у «Оренбурга» (18%). Также самарцы являются самой результативной командой чемпионата (31 гол). Меньше всех мячей забила «Балтика» (12).
Больше всего голевых моментов создал «Краснодар» (99), меньше всего «Пари НН» (56).
Ранее был опубликован список футболистов, преодолевших наибольшую дистанцию на поле, а также лидеров по дистанции на спринтах.
У команды каждый год меняется состав, лидеры команды постоянно являются целью для других команд РПЛ. И происходит ротации в команде, но Осинькин находит им замену из числа молодёжи, закрывая брешь в составе. И каждый сезон начинается с новым составом, который при всех этих потерях продолжает бороться только за самые высокие места в турнирной таблице РПЛ.
И вот эта статистика яркое тому подтверждение. Крылышки являются именно той командой которая является тренерской, которая совершенно не зависит от количества купленных высококачественных легионеров, как это делается в других клубах, которые борятся за чемпионство.
Удачи Крылышкам во главе с Осинькиным !!!
У команды каждый год меняется состав, лидеры команды постоянно являются целью для других команд РПЛ. И происходит ротации в команде, но Осинькин находит им замену из числа молодёжи, закрывая брешь в составе. И каждый сезон начинается с новым составом, который при всех этих потерях продолжает бороться только за самые высокие места в турнирной таблице РПЛ.
И вот эта статистика яркое тому подтверждение. Крылышки являются именно той командой которая является тренерской, которая совершенно не зависит от количества купленных высококачественных легионеров, как это делается в других клубах, которые борятся за чемпионство.
Удачи Крылышкам во главе с Осинькиным !!!
Если Краснодар плетет свои венские кружева фактически стоя на месте, то Крылышки ведут атакующие действия с быстрым и острым продвижением вперёд. Всё это заслуга ГТ. Да, в действиях команды присутствует определенный дисбаланс атаки, середины поля и обороны, и вот над этим Осинькину стоит задуматься, и этот момент доработать.
Я голосовал за Осинькина, и сейчас считаю его и Федотова самыми мудрыми тренерами ПЛ!!! Атакующий рисунок, именно, геометрия атак самарской команды- выглядит очень красиво, ярко, и впечатляюще!!! При этом команда одинаково успешно может играть как в позиционную атаку так и в контратакующую игру.
Кроме того Осинькин умеет читать соперника, что он великолепно показал и доказал в играх против ДИНАМО в кубке, и дважды в чемпионате, когда он трижды подряд в разном стиле переиграл команду шварца!!!
Если Краснодар плетет свои венские кружева фактически стоя на месте, то Крылышки ведут атакующие действия с быстрым и острым продвижением вперёд. Всё это заслуга ГТ. Да, в действиях команды присутствует определенный дисбаланс атаки, середины поля и обороны, и вот над этим Осинькину стоит задуматься, и этот момент доработать.
Я голосовал за Осинькина, и сейчас считаю его и Федотова самыми мудрыми тренерами ПЛ!!! Атакующий рисунок, именно, геометрия атак самарской команды- выглядит очень красиво, ярко, и впечатляюще!!! При этом команда одинаково успешно может играть как в позиционную атаку так и в контратакующую игру.
Кроме того Осинькин умеет читать соперника, что он великолепно показал и доказал в играх против ДИНАМО в кубке, и дважды в чемпионате, когда он трижды подряд в разном стиле переиграл команду шварца!!!