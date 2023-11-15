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«Крылья Советов» лучше всех в РПЛ реализуют голевые моменты

вчера, 12:22

У «Крыльев Советов» лучший процент реализации голевых моментов в РПЛ по итогам первого круга (37%). Самый худший показатель у «Оренбурга» (18%). Также самарцы являются самой результативной командой чемпионата (31 гол). Меньше всех мячей забила «Балтика» (12).

Больше всего голевых моментов создал «Краснодар» (99), меньше всего «Пари НН» (56).

«Крылья Советов» лучше всех в РПЛ реализуют голевые моменты

Ранее был опубликован список футболистов, преодолевших наибольшую дистанцию на поле, а также лидеров по дистанции на спринтах.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:44
Результат и есть реклама !!!)
И его устойчивость в клубе зависит именно от его результата , а не от покупателей. Как говорится нет товара , нет и прибыли. А именно он и есть творец этого товара , и именно его способности творца привлекают покупателей.
Без результата, кому ты нужен. А Осинькин не просто лицо рекламы , ну и двигатель и главный менеджер рекламного агентства. Без него, далеко было бы видно в бинокль Крылья Советов, где-то между ФНЛ и РПЛ.
Так что всё дело тут в мастере своего дела, кем несомненно является Осинькин ☝️✌️✊️😉
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:41
Лидеры команды постоянно являются не только целью для других команд РПЛ, но и предметом дохода КС. Пока КС будет продавать своих лучших игроков, ваши пожелания ему удачи останутся всего лишь призывами. Полагаю, что Осинькин, главным образом, устраивает руководство КС именно тем, что умеет производить товар на продажу. Таким образом, устойчивость его положения в клубе зависит не столько от спортивного результата, сколько от желания и возможности покупателей приобретать игроков клуба.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 18:39
Что такое голевой момент, это удар в створ ворот? Почему тогда Краснодар на перовом месте, игра статистикой...
Capral
Capral ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
У Краснодара исполнители более качественные, только и всего. Ну и как я неоднократно говорил- слабая игра главных конкурентов и главным образом вашего Зенита позволила быкам взлететь так высоко. Тренерской гениальности в Краснодаре НЕТ!!! Ивич, как бы его не нахваливали- самый обычный тренер, с множеством недостатков и недоработков. Если, ЦСКА, Спартак, ДИНАМО, Локо и прежде всего Зенит не стабилизируют свою игру весной, вполне допускаю чемпионство Краснодара. Но такой чемпион, будет лучшим из худших. Только Зенит, последние пять лет выглядел абсолютным чемпионом, по всем показателям!!! Краснодар таковым не является...
112910415
112910415
вчера в 14:41
тихо, без шума
тренер поставил игру !
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 14:38
Посмотреть интересно, но Краснодар по этому показателю всего лишь седьмой - середина таблицы. Однако это не мешает быкам лидировать и всерьёз претендовать на титул. Имеет ли подобный рейтинг хоть какой то практический смысл и связь с реальным положением команд в итоговой таблице розыгрыша?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:06
Поставим их на место до нового года, вернём долг без Соболева
lotsman
lotsman ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 13:37
Отрабатывать на тренировках различные варианты взаимодействия полузащиты с нападением и хорошее взаимопонимание напов, если они работают в паре. А так же отрабатывать различные варианты стандартов.
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 13:31
Они и так являются лидером реализации моментов ☝️😉.
А чтобы ещё лучше стать, то нужен более качественный атакующий потенциал , условных голеодоров европейского топ уровня . Сам чемпионат должен быть по составу команд и качеству самого футбола топ уровня, или если проще сказать, стать Реалом или Манчестер Сити. Или вообще наоборот, играть в чемпионате ФНЛ 2, где реализация моментов будет куда выше, играя с командами классом ниже. Вот и всё. ☝️😉.
Capral
Capral
вчера в 13:18, ред.
У Самары, на мой взгляд, самая привлекателная атакующая игра. Самый симпатичный, красивый и острый футбол в ПЛ. Самый отчетливый, агрессивный, атакующий рисунок.

Если Краснодар плетет свои венские кружева фактически стоя на месте, то Крылышки ведут атакующие действия с быстрым и острым продвижением вперёд. Всё это заслуга ГТ. Да, в действиях команды присутствует определенный дисбаланс атаки, середины поля и обороны, и вот над этим Осинькину стоит задуматься, и этот момент доработать.

Я голосовал за Осинькина, и сейчас считаю его и Федотова самыми мудрыми тренерами ПЛ!!! Атакующий рисунок, именно, геометрия атак самарской команды- выглядит очень красиво, ярко, и впечатляюще!!! При этом команда одинаково успешно может играть как в позиционную атаку так и в контратакующую игру.

Кроме того Осинькин умеет читать соперника, что он великолепно показал и доказал в играх против ДИНАМО в кубке, и дважды в чемпионате, когда он трижды подряд в разном стиле переиграл команду шварца!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:16
Какие меры нужно принять для улучшения реализации моментов?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:49
Хороший результат,можно за них порадоваться.Удачи в дапьнейшем!!!
lotsman
lotsman
вчера в 12:46
Поэтому у них больше всех забитых голов. Но и пропущено много. А у Краснодара голевых моментов больше всех, но страдает реализация. Зато пропущено меньше всех и они лидеры. Хорошая реализация, это ещё не всё, надо и ворота держать на замке. И не только во вратаре дело. Больше зависит от защиты, которая должна держать под контролем подходы к воротам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:36, ред.
Несмотря на молодёжь в команде, они делают результат. Просто от души респектую главному тренеру Крылышек Игорю Осинькину, который, на мой субъективный взгляд, является одним из самых лучших тренеров в России последних лет.

У команды каждый год меняется состав, лидеры команды постоянно являются целью для других команд РПЛ. И происходит ротации в команде, но Осинькин находит им замену из числа молодёжи, закрывая брешь в составе. И каждый сезон начинается с новым составом, который при всех этих потерях продолжает бороться только за самые высокие места в турнирной таблице РПЛ.

И вот эта статистика яркое тому подтверждение. Крылышки являются именно той командой которая является тренерской, которая совершенно не зависит от количества купленных высококачественных легионеров, как это делается в других клубах, которые борятся за чемпионство.

Удачи Крылышкам во главе с Осинькиным !!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:34
Добрый день!

По вчерашнему мне бану...
Юзер выразил сомнение об участии футболистов в СВО.
Я давал ответ его пост НЕ был удален.
Может логичнее было бы удалить и мой пост и этим ограничится?
У меня по прежнему мнение, что ко мне предвзятое отношение и в большинстве случаев меня банит один и тот же модератор.
Братцы! Да я и так уже практически ушёл с соккера (чтобы не портить имидж ресурса)
Если кто то очень желает - прямо скажите, проблем не будет.
Гость
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