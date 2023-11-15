«Крылья Советов» лучше всех в РПЛ реализуют голевые моменты

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вчера, 12:22

У «Крыльев Советов» лучший процент реализации голевых моментов в РПЛ по итогам первого круга (37%). Самый худший показатель у «Оренбурга» (18%). Также самарцы являются самой результативной командой чемпионата (31 гол). Меньше всех мячей забила «Балтика» (12).

Больше всего голевых моментов создал «Краснодар» (99), меньше всего «Пари НН» (56).

Ранее был опубликован список футболистов, преодолевших наибольшую дистанцию на поле, а также лидеров по дистанции на спринтах.