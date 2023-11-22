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Узбекистан обыграл Англию в 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет

вчера, 14:38

Сборная Узбекистана обыграла сборную Англии (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий Узбекистана Амирбек Саидов. На 35-й минуте полузащитник Англии Джоэл Ндала сравнял счёт. На 67-й минуте победу Узбекистану принёс гол Лазизбека Мирзаева.

В 1/4 финала Узбекистан сыграет с победителем пары Франция — Сенегал.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:44
Вот удивительно: казалось бы, Средняя Азия это монолитный регион с плюс-минус похожими условиями развития, но футбол в Узбекистане в разы сильнее, чем в соседних Таджикистане и Кыргызстане. Причем началось это с советских времен и не изменилось даже спустя десятилетия. Все-таки традиции в футболе -- это непреложная и тонкая материя, которая не всегда поддается исчислению
112910415
112910415
вчера в 16:44
похоже, мир перевернулся )
5z45qsx9njud
5z45qsx9njud
вчера в 15:54
Это как-то стрёмно для молодых родоначальников
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:04
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
shlomo
shlomo
вчера в 14:44
Вот тебе и уровень игры молодежки Англии... неожиданно получилось.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:44
Ураааа, дождался новости про победы узбекских футболистов!!!
Поздравляю наших юношей с выходом в 1/4 но там будут грозные Французы. Наши юноши в заключительном матче группового этапа сыграли вничью с Испанией 2-2, и эта ничья позволила сборной выйти в 1/8, теперь вот победа над Англией, что сказать - Молодцы!!!
Вчера кстати основная сборная сыграла вничью со сборной Ирана, проигрывая после первого тайма 2-0. Очень хочется верить, что футбол у нас в Республике выходит на новый уровень
Гость
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