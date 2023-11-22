Узбекистан обыграл Англию в 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет

Сборная Узбекистана обыграла сборную Англии (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет.
На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий Узбекистана Амирбек Саидов. На 35-й минуте полузащитник Англии Джоэл Ндала сравнял счёт. На 67-й минуте победу Узбекистану принёс гол Лазизбека Мирзаева.
В 1/4 финала Узбекистан сыграет с победителем пары Франция — Сенегал.
Поздравляю наших юношей с выходом в 1/4 но там будут грозные Французы. Наши юноши в заключительном матче группового этапа сыграли вничью с Испанией 2-2, и эта ничья позволила сборной выйти в 1/8, теперь вот победа над Англией, что сказать - Молодцы!!!
Вчера кстати основная сборная сыграла вничью со сборной Ирана, проигрывая после первого тайма 2-0. Очень хочется верить, что футбол у нас в Республике выходит на новый уровень
Поздравляю наших юношей с выходом в 1/4 но там будут грозные Французы. Наши юноши в заключительном матче группового этапа сыграли вничью с Испанией 2-2, и эта ничья позволила сборной выйти в 1/8, теперь вот победа над Англией, что сказать - Молодцы!!!
Вчера кстати основная сборная сыграла вничью со сборной Ирана, проигрывая после первого тайма 2-0. Очень хочется верить, что футбол у нас в Республике выходит на новый уровень