Узбекистан обыграл Англию в 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет

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вчера, 14:38

Сборная Узбекистана обыграла сборную Англии (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий Узбекистана Амирбек Саидов. На 35-й минуте полузащитник Англии Джоэл Ндала сравнял счёт. На 67-й минуте победу Узбекистану принёс гол Лазизбека Мирзаева.

В 1/4 финала Узбекистан сыграет с победителем пары Франция — Сенегал.