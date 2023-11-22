Сборная Хорватии обыграла Армению и вышла на Евро-2024

Сборная Хорватии обыграла команду Армении в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 (1:0).
На 43-й минуте Анте Будимир забил единственный гол.
Хорватия заняла 2-е место в группе D, набрав 16 очков. Армения стала четвёртой, у команды 8 баллов.
Сборная Хорватии обыграла команду Армении в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 (1:0).
На 43-й минуте Анте Будимир забил единственный гол.
Хорватия заняла 2-е место в группе D, набрав 16 очков. Армения стала четвёртой, у команды 8 баллов.
Каждый чемпионат мира и Европы пропускает по несколько сильных сборных, к примеру Италия пропустила два чемпионата мира и что скучно без них было?
Да нет конечно и если бы хорватов не оказалось бы на турнире, большинству было бы похрен на них.
Другое дело, что на финальный турнир сейчас легче попасть, чем провалить отбор из 53 сборных в финальный турнир выходят 24 команды. Получается, что каждая вторая команда проходит дальше.
Ну это разве не цирк от УЕФА?
Каждый чемпионат мира и Европы пропускает по несколько сильных сборных, к примеру Италия пропустила два чемпионата мира и что скучно без них было?
Да нет конечно и если бы хорватов не оказалось бы на турнире, большинству было бы похрен на них.
Другое дело, что на финальный турнир сейчас легче попасть, чем провалить отбор из 53 сборных в финальный турнир выходят 24 команды. Получается, что каждая вторая команда проходит дальше.
Ну это разве не цирк от УЕФА?