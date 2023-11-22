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Сборная Хорватии обыграла Армению и вышла на Евро-2024

сегодня, 00:36
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

Сборная Хорватии обыграла команду Армении в матче 10-го тура отбора на Евро-2024 (1:0).

На 43-й минуте Анте Будимир забил единственный гол.

Хорватия заняла 2-е место в группе D, набрав 16 очков. Армения стала четвёртой, у команды 8 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:10
что естественно, то хорошо !
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ua9w9xvxzukd (раскрыть)
сегодня в 05:10
А они, что в роли клоунов туда едут?
Каждый чемпионат мира и Европы пропускает по несколько сильных сборных, к примеру Италия пропустила два чемпионата мира и что скучно без них было?
Да нет конечно и если бы хорватов не оказалось бы на турнире, большинству было бы похрен на них.
Другое дело, что на финальный турнир сейчас легче попасть, чем провалить отбор из 53 сборных в финальный турнир выходят 24 команды. Получается, что каждая вторая команда проходит дальше.
Ну это разве не цирк от УЕФА?
ua9w9xvxzukd
ua9w9xvxzukd
сегодня в 03:25
Без шашечных на Евро было бы скучновато
протон
протон
сегодня в 00:47
На классе. Но нужно забивать свои моменты. Армяне хорошо упирались. Скауты Юве, если приезжали, то составить впечатление про Сперцяна им не удалось. Мало было контригры
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:37
Хорошая игра была... Армянам опыта и мастерства...
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