Австрия одержала победу над Германией в товарищеском матче

Сборная Австрии обыграла команду Германии в товарищеском матче (2:0).
На 29-й минуте Марсель Забитцер открыл счёт. У гостей на 49-й красную карточку получил Лерой Сане. На 73-й Кристоф Баумгартнер забил 2-й мяч хозяев.
Сборная Австрии обыграла команду Германии в товарищеском матче (2:0).
На 29-й минуте Марсель Забитцер открыл счёт. У гостей на 49-й красную карточку получил Лерой Сане. На 73-й Кристоф Баумгартнер забил 2-й мяч хозяев.
До домашнего ЧЕ еще далеко. Многое еще можно поправить и исправить. К сожалению не удалось посмотреть игру, но я полностью тебе доверяю. Могу себе представить, какой вид имеет сб.Германии... Я как и прежде, мало верю в Нагеля. Он- обычный тренер, без особых талантов. Магат, на мой взгляд- был именно тем самым тренером, способным встряхнуть команду, привести её в чувства. Помимо всего прочего- он мудрый наставник, опытный, умеющий ставить игру. Он предлагал свои услуги, но под давлением Л.Маттеуса, ГТ сборной назначили Нагеля, к которому, у Маттеуса- явно что-то личное... Поглядим. Конечно, хотелось бы, чтобы на домашнем чемпионате Германия смотрелась достойно. Великая история сборной- к этому обязывает!!!
До домашнего ЧЕ еще далеко. Многое еще можно поправить и исправить. К сожалению не удалось посмотреть игру, но я полностью тебе доверяю. Могу себе представить, какой вид имеет сб.Германии... Я как и прежде, мало верю в Нагеля. Он- обычный тренер, без особых талантов. Магат, на мой взгляд- был именно тем самым тренером, способным встряхнуть команду, привести её в чувства. Помимо всего прочего- он мудрый наставник, опытный, умеющий ставить игру. Он предлагал свои услуги, но под давлением Л.Маттеуса, ГТ сборной назначили Нагеля, к которому, у Маттеуса- явно что-то личное... Поглядим. Конечно, хотелось бы, чтобы на домашнем чемпионате Германия смотрелась достойно. Великая история сборной- к этому обязывает!!!
Игру сборных Австрии и Германии не смотрел, но и результату неудивлен. Многие думали, что после прихода Нагельсманна, сборная взлетит и начнет побеждать. Не тут то было. Всё страшно запущено в немецком футболе, а сама сборная- превратилась в посмешище. Да и Нагель не тот гений, что сразу преобразит мертвую команду. Австрия- всегда был твердым орешком для любого соперника. Команда, чья игра, со своим неповторимым почерком и стилем- всегда радовала глаз самого строгого и требовательного болельщика!!!
Австрию с победой!!! Ну а Германии, хочется пожелать- искать свою игру и вернуть былые Авторитет и Уважение!!! Негоже, сборной, с такой Великой историей- выглядеть такой жалкой и смешной...
Игру сборных Австрии и Германии не смотрел, но и результату неудивлен. Многие думали, что после прихода Нагельсманна, сборная взлетит и начнет побеждать. Не тут то было. Всё страшно запущено в немецком футболе, а сама сборная- превратилась в посмешище. Да и Нагель не тот гений, что сразу преобразит мертвую команду. Австрия- всегда был твердым орешком для любого соперника. Команда, чья игра, со своим неповторимым почерком и стилем- всегда радовала глаз самого строгого и требовательного болельщика!!!
Австрию с победой!!! Ну а Германии, хочется пожелать- искать свою игру и вернуть былые Авторитет и Уважение!!! Негоже, сборной, с такой Великой историей- выглядеть такой жалкой и смешной...