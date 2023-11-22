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Австрия одержала победу над Германией в товарищеском матче

сегодня, 00:43
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Австрии обыграла команду Германии в товарищеском матче (2:0).

На 29-й минуте Марсель Забитцер открыл счёт. У гостей на 49-й красную карточку получил Лерой Сане. На 73-й Кристоф Баумгартнер забил 2-й мяч хозяев.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
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сегодня в 06:14
Дрючат многонациональный сброд под вывеской Германия все кому не лень
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 06:05
Желаю вашим немцам всего наиплохого
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:12
Германия играет в опасную игру.
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 01:37
Привет, Салех!!!
До домашнего ЧЕ еще далеко. Многое еще можно поправить и исправить. К сожалению не удалось посмотреть игру, но я полностью тебе доверяю. Могу себе представить, какой вид имеет сб.Германии... Я как и прежде, мало верю в Нагеля. Он- обычный тренер, без особых талантов. Магат, на мой взгляд- был именно тем самым тренером, способным встряхнуть команду, привести её в чувства. Помимо всего прочего- он мудрый наставник, опытный, умеющий ставить игру. Он предлагал свои услуги, но под давлением Л.Маттеуса, ГТ сборной назначили Нагеля, к которому, у Маттеуса- явно что-то личное... Поглядим. Конечно, хотелось бы, чтобы на домашнем чемпионате Германия смотрелась достойно. Великая история сборной- к этому обязывает!!!
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:20
Виктор привет! Я смотрел игру, 2:0 – это ещё по Божески, австрийцы создали очень много моментов. Германию лихорадит и даже не могу себе представить, как они собираются играть на домашнем Евро… 🤷🏻‍♂️
salleeh
salleeh
сегодня в 01:13
Не всё так плохо как кажется у сборной Германии, всё на много хуже… Нагельсман, Сандро Вагнер, даже звучит всё это дико и несерьёзно. И вообще, тут проблема не столько в тренерском штабе, сколько в самих игроках сборной Германии. Какие то они жидкие, обласканные, нет задора, характера нет, нет команды. Тренер–мальчишка не соберёт достойную команду, у него нет таких способностей, иначе он Баварию не посадил бы на обода. Если немцы не хотят опозориться у себя на домашнем Евро, то нужна сборная из настоящих немцев. От смугленьких толку не будет…
Capral
Capral
сегодня в 01:10, ред.
Всегда, когда слышу фамилию Баумгартнер- сразу вспоминаю блистательного вратаря венской Аустрии Х.Баумгартнера, игравшего против московского ДИНАМО в КК в 1978г!!! Ах, какой был вратарь!!! Даже, К.Махарадзе комментировавший первую игру москвичей в Тбилиси- не мог не восхищаться игрой Баумгартнера, и всякий раз рассыпался в восторженных комплиментах австрийскому вратарю!!!
Игру сборных Австрии и Германии не смотрел, но и результату неудивлен. Многие думали, что после прихода Нагельсманна, сборная взлетит и начнет побеждать. Не тут то было. Всё страшно запущено в немецком футболе, а сама сборная- превратилась в посмешище. Да и Нагель не тот гений, что сразу преобразит мертвую команду. Австрия- всегда был твердым орешком для любого соперника. Команда, чья игра, со своим неповторимым почерком и стилем- всегда радовала глаз самого строгого и требовательного болельщика!!!

Австрию с победой!!! Ну а Германии, хочется пожелать- искать свою игру и вернуть былые Авторитет и Уважение!!! Негоже, сборной, с такой Великой историей- выглядеть такой жалкой и смешной...
Гость
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