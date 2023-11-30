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В КДК РФС объяснили решение о дисквалификации Галактионова

сегодня, 15:19

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил решение о дисквалификации главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

Было принято во внимание, что ранее к Галактионову не применялись дисциплинарные санкции. Но нарушение носило массовый характер, к тому же имело место ненормативная лексика. Решение: за использование ненормативной лексики в отношении официальных лиц Галактионов дисквалифицирован на два матча РПЛ.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:19
Значит материть коллегу по работе можно, как делал Федотов, получивший матч дисквы и матч условно, а официальных лиц нельзя. Запомним и запишим.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:42
На эти два матча переберётся со спокойной душой на трибуну и будет оттуда руководить командой. Да ещё посмеиваться над "злой" КДК и благодарить её, так как с трибуны рисунок игры виден более ясно, чем когда ты стоишь с задумчивым видом у бровки.
Боюсь, что такой ракурс может понравиться тренеру, и он продолжит воспитательную работу с арбитрами. Чтобы в следующий раз снова оказаться на трибуне.
Гость
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