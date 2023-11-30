В КДК РФС объяснили решение о дисквалификации Галактионова

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил решение о дисквалификации главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).
Было принято во внимание, что ранее к Галактионову не применялись дисциплинарные санкции. Но нарушение носило массовый характер, к тому же имело место ненормативная лексика. Решение: за использование ненормативной лексики в отношении официальных лиц Галактионов дисквалифицирован на два матча РПЛ.
Боюсь, что такой ракурс может понравиться тренеру, и он продолжит воспитательную работу с арбитрами. Чтобы в следующий раз снова оказаться на трибуне.
Боюсь, что такой ракурс может понравиться тренеру, и он продолжит воспитательную работу с арбитрами. Чтобы в следующий раз снова оказаться на трибуне.