В КДК РФС объяснили решение о дисквалификации Галактионова

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС объяснил решение о дисквалификации главного тренера «Локомотива» по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

Было принято во внимание, что ранее к Галактионову не применялись дисциплинарные санкции. Но нарушение носило массовый характер, к тому же имело место ненормативная лексика. Решение: за использование ненормативной лексики в отношении официальных лиц Галактионов дисквалифицирован на два матча РПЛ .