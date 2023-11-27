КДК РФС рассмотрит высказывания Галактионова и Баринова

КДК РФС рассмотрит нецензурные высказывания главного тренера «Локомотива» и оскорбительное поведение капитана «железнодорожников» в отношении арбитра по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

У Галактионова два дисциплинарных нарушения. Первое состоит в том, что он пришёл на послематчевое интервью с опозданием на 15 минут. Также мы рассмотрим высказывания Галактионова во время послематчевого интервью. Этот вопрос включён в повестку дня, Галактионов приглашён.

Также мы рассмотрим запись в протоколе по поводу оскорбительного поведения футболиста «Локомотива» Дмитрия Баринова. Он также приглашён на заседание. Видео у нас тоже есть. Вопрос также включён в повестку дня. В протоколе указано, что это было оскорбительное высказывание в адрес судейской бригады.

Также по матчу «Крылья Советов» — «Локомотив» рассмотрим удаление тренера вратарей московского клуба Заура Хапова за оскорбительное поведение в отношении официального лица соперника. Также будет рассмотрено удаление старшего тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова с такой же формулировкой. Оба специалиста приглашены на заседание. Заседание пройдёт в четверг.