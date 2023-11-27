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КДК РФС рассмотрит высказывания Галактионова и Баринова

сегодня, 12:41
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)3 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

КДК РФС рассмотрит нецензурные высказывания главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и оскорбительное поведение капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова в отношении арбитра по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

У Галактионова два дисциплинарных нарушения. Первое состоит в том, что он пришёл на послематчевое интервью с опозданием на 15 минут. Также мы рассмотрим высказывания Галактионова во время послематчевого интервью. Этот вопрос включён в повестку дня, Галактионов приглашён.

Также мы рассмотрим запись в протоколе по поводу оскорбительного поведения футболиста «Локомотива» Дмитрия Баринова. Он также приглашён на заседание. Видео у нас тоже есть. Вопрос также включён в повестку дня. В протоколе указано, что это было оскорбительное высказывание в адрес судейской бригады.

Также по матчу «Крылья Советов» — «Локомотив» рассмотрим удаление тренера вратарей московского клуба Заура Хапова за оскорбительное поведение в отношении официального лица соперника. Также будет рассмотрено удаление старшего тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова с такой же формулировкой. Оба специалиста приглашены на заседание. Заседание пройдёт в четверг.

Ранее «Локомотив» обратился в ЭСК РФС по трём эпизодам матча с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 14:07
А что, судей послать нельзя если они не правы? Беззаконие!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 13:55
Володя, а мат Галактионова в прямом эфире - это бунт? Против кого ? Против детей и женщин, которые смотрят футбол по ТВ? А гнусный жест Соболева благодаря ТВ стал популярен уже. Ты мне становишься непонятным. Это результат заговора против Спартака, или что то иное?
adekvat
adekvat ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 13:48
Да и бутсы Кубинцам отбить надо, думаю они не сами себе покупали.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:45
БУНТ против чиновников и судейского призвола...)
112910415
112910415
сегодня в 13:44
накажут конкретно, факт
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:18
Штраф будет точно. Ведь скоро Новый год.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:17
рассмотрит ли? я даже знаю вердикт оштрафуют и дисквалифицируют на 1-2 игры условно ....
ssspartak
ssspartak
сегодня в 13:06
Ну вот! Считай на ровном месте.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:06
Ещё бы...
Такой момент пропустить и не показать власть Закона....
Спорт... Игра.... Эмоции...
А как без этого?
Если первые пятнадцать минут три явных фола , а свисток фемиды молчит...
Тут и глухо-немой заговорит!
lotsman
lotsman
сегодня в 13:05
А Хапов и Булатов что, подрались? Или тоже матами обменялись?)
Гость
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