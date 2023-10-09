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КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Гайича и человека, подающего мячи

вчера, 17:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет будет рассматривать эпизод с участием защитника ЦСКА Милана Гайича и человека, подающего мячи, у которых произошёл конфликт в концовке матча со «Спартаком».

По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по данному эпизоду матча «Спартак» — ЦСКА, где задействован Гайич и подававший ему мяч парень. Я бы хотел обратить внимание СМИ, что в регламенте данные сотрудники указаны как «лица, подающие мячи», хотел бы отойти от термина «бол‑бой» — всё‑таки мы на русском языке разговариваем. Представители «Спартака» вызваны на заседание.

Также КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиками обоих клубов с использованием ненормативной лексики.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:55
Анатолий, давненько не виделись, поговорили бы, но мне надо откланяться. в 22 часа видеосвязь с Питером.
Удачи! До встречи!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:52
Спартаковские огоньки-проблески меня не устроили))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:48
Попытки потянуть время были результатом некоей боязни соперника, на чужом поле при сумасшедшей поддержки публики. У нас почти все команды этим грешат в конце игры. Проблески игры у ЦСКА были, у Спартака не увидел. Плохо смотрел?
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:37
Здрав будешь Анатолий!
В общем мну уже высказался по вчерашней игре...
Ваши временами пытались играть, но даже осколки от былого ЦСКА в конце игры были безжалостно растоптаны попыткой затянуть время... Ранее такого не наблюдалось... Немного впечатлил ваш прессинг...
За Спартак молчу, сам видел)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:54
Олег, дорогой, что то тебя на жаргон потянуло. Кстати, а как тебе игра Спартака вчера? Впечатление какое ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:52
Суть не в слове, а в том, что если нам нужны обязательно русские слова и говорить "человек, подающий мячи" вместо боллбоя, то и "человек, пинающий ногами мяч" вместо футбола надо говорить)
протон
протон
вчера в 20:29
Это просто безобразие, когда человек подающий мячи, толкает футболиста, который пошёл сам за мячом! Низко и подло!
mat73
mat73
вчера в 19:48
Должны рассмотреть тот факт, что игрок, то есть этот Гайич демонстративно не смотрел на мяч и на парня , типа мимо проходил, не обращая внимание, хотя он за мячом то и шел по сути. То есть, налицо - искусственная затяжка времени!
112910415
112910415
вчера в 19:34
эта служба и опасна и трудна !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:29
КДК щас потрусит за мат "груши"!))
Коня, за "лицо, подающие мячи",
просто пожурят слегка, а клуб отслюнявит в кассу фемиды...)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 19:20, ред.
А я про пацана, который, как уверяет ЕЛГ, надеюсь, обидел вашего защитника и хочет "крови" мальчика и Спартака).
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:00
Нравится бол-бои и клаусулы? Добро пожаловать в правильный цивилизованный мир!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:58
"Ну тогда доказательства в студию. На говорить все можно". Ты про ЭТО говоришь?
А я про поведение Абаскаля,а что касается "страшного инцидента",о котором отмечено в Протоколе,и который станет предметом рассмотрения какими-то комиссиями,то нехрен им всем делать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:56
Во фразе "человек, подающий мячи" практически всё прекрасно зато, два древнерусских существительных. Практически благодать сходит, как его читаешь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 18:44
Ну тогда доказательства в студию. На говорить все можно).
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:52
А надо махать матом.А гастарбайтеров тренерского цеха. наказывать за демонстрации.Странно,что в протоколе это не отмечено.Мы же знаем,что показ на страну по ТВ цензорам РФС не виден...Видимо,бол-не-боям соответствующие указания даны.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:50
Нормальный ,зрелищный матч.Несогласным-велкам 3 топ-5.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:46
КДК должны принять во внимание, что без ненормативной лексики этот матч было бы сложно смотреть...)))
Futurista
Futurista
вчера в 17:41
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:35
По любому ЕЛГ гривой машет в РФС.
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