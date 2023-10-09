КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Гайича и человека, подающего мячи

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет будет рассматривать эпизод с участием защитника ЦСКА Милана Гайича и человека, подающего мячи, у которых произошёл конфликт в концовке матча со «Спартаком».
По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по данному эпизоду матча «Спартак» — ЦСКА, где задействован Гайич и подававший ему мяч парень. Я бы хотел обратить внимание СМИ, что в регламенте данные сотрудники указаны как «лица, подающие мячи», хотел бы отойти от термина «бол‑бой» — всё‑таки мы на русском языке разговариваем. Представители «Спартака» вызваны на заседание.
Также КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиками обоих клубов с использованием ненормативной лексики.
Удачи! До встречи!
Удачи! До встречи!
В общем мну уже высказался по вчерашней игре...
Ваши временами пытались играть, но даже осколки от былого ЦСКА в конце игры были безжалостно растоптаны попыткой затянуть время... Ранее такого не наблюдалось... Немного впечатлил ваш прессинг...
За Спартак молчу, сам видел)
В общем мну уже высказался по вчерашней игре...
Ваши временами пытались играть, но даже осколки от былого ЦСКА в конце игры были безжалостно растоптаны попыткой затянуть время... Ранее такого не наблюдалось... Немного впечатлил ваш прессинг...
За Спартак молчу, сам видел)
Коня, за "лицо, подающие мячи",
просто пожурят слегка, а клуб отслюнявит в кассу фемиды...)
Коня, за "лицо, подающие мячи",
просто пожурят слегка, а клуб отслюнявит в кассу фемиды...)
А я про поведение Абаскаля,а что касается "страшного инцидента",о котором отмечено в Протоколе,и который станет предметом рассмотрения какими-то комиссиями,то нехрен им всем делать.
А я про поведение Абаскаля,а что касается "страшного инцидента",о котором отмечено в Протоколе,и который станет предметом рассмотрения какими-то комиссиями,то нехрен им всем делать.