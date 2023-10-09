КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Гайича и человека, подающего мячи

1696861644

вчера, 17:27

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет будет рассматривать эпизод с участием защитника ЦСКА и человека, подающего мячи, у которых произошёл конфликт в концовке матча со «Спартаком».

По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по данному эпизоду матча «Спартак» — ЦСКА , где задействован Гайич и подававший ему мяч парень. Я бы хотел обратить внимание СМИ , что в регламенте данные сотрудники указаны как «лица, подающие мячи», хотел бы отойти от термина «бол‑бой» — всё‑таки мы на русском языке разговариваем. Представители «Спартака» вызваны на заседание.