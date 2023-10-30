Игнашевич, Абаскаль и Юран могут получить штрафы после матчей 13-го тура

Глава КДК РФС рассказал о допущенных главными тренерами клубов РПЛ нарушениях в матчах 13-го тура.

В матче «Рубин» — «Балтика» будут рассмотрены выход за пределы технической зоны без выхода на поле Сергея Игнашевича, аналогичное нарушение было у главного тренера «Факела» Сергея Ташуева и старшего тренера Вячеслава Молчанова в матче со «Спартаком». У Абаскаля то же нарушение, но один раз — с выходом на поле.

В матче «Зенит» — «Ахмат» (2:1) Мирослав Ромащенко пришел на послематчевое интервью с опозданием в 24 минуты, это нарушение регламента, футболист «Ахмата» также пришел с опозданием на интервью на 15 минут. После матча «Пари НН» — «Сочи» Юран опоздал на интервью на 9 минут, а также у него был выход за пределы технической зоны с выходом на поле. Также у «Пари НН» фотооператор работал в несогласованной зоне.