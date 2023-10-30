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Игнашевич, Абаскаль и Юран могут получить штрафы после матчей 13-го тура

вчера, 12:58

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о допущенных главными тренерами клубов РПЛ нарушениях в матчах 13-го тура.

В матче «Рубин» — «Балтика» будут рассмотрены выход за пределы технической зоны без выхода на поле Сергея Игнашевича, аналогичное нарушение было у главного тренера «Факела» Сергея Ташуева и старшего тренера Вячеслава Молчанова в матче со «Спартаком». У Абаскаля то же нарушение, но один раз — с выходом на поле.

В матче «Зенит» — «Ахмат» (2:1) Мирослав Ромащенко пришел на послематчевое интервью с опозданием в 24 минуты, это нарушение регламента, футболист «Ахмата» также пришел с опозданием на интервью на 15 минут. После матча «Пари НН» — «Сочи» Юран опоздал на интервью на 9 минут, а также у него был выход за пределы технической зоны с выходом на поле. Также у «Пари НН» фотооператор работал в несогласованной зоне.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:59
Надо оградить технические зоны, подобные нарушения сойдут на нет
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:00
что им эти штрафы копеечные для них как простому пенсионеру 100 р, а вот если бы штраф был скажем 500 тыс. р вот тогда бы они вели себя приличнее или Юран бы был банкротом
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:15, ред.
Под такую характеристику попадает только Черчесов.
Тедеско прыгал не нравилось, Абаскаль прыгает не нравится..) Как не можете понять, что менталитет у них другой. Выражать свои чувства через эмоции. Не стесняясь.
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:15
Судить нужно лучше, каждый матч у НиНо какой то беспредел...
pomor45
pomor45 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 17:00
Нет такого органа. Разве что по понятиям разобраться.
pomor45
pomor45
вчера в 16:58
Обложили. Ни вздохнуть, ни пёрнуть.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:26
А когда КЫДЫКУ начнут наказывать?!.
Сп62
Сп62
вчера в 15:05
Чтобы не было рецидивов с выходом тренеров за пределы технической зоны, необходимо по периметру зоны установить ограждения высотой 1,5-2 метра. Впускать в зону и выпускать из неё поручить помощнику судьи. Ключ от замка должен висеть на шеи помощника, чтобы все видели, что он неподкупен.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:36
Есть такой и тоже кстати рыжий!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:24
Только не надо трогать Абаскаля, а то обидится и уедет.
А нам нельзя такого "специалиста" в Спартаке терять.
lotsman
lotsman
вчера в 13:28
Ну Ташуев хотя бы с толком выскакивал на поле, команда победила, а вот Абаскаль чего дёргался, итог его прыжков - команда в сухую проиграла, плюс штраф на клуб, одни убытки. И вообще, я до сих пор не пойму по каким критериям Спартак выбрал Абаскаля главным тренером команды. Только потому, что он тренировал в Испании и Италии? Да, но там он работал в молодежных и любительских командах. И за это его надо было звать в Спартак? По моему это не серьёзно. В таком клубе, как Спартак должен работать тренер с определенной харизмой и авторитетом, который знает и понимает, что такое, Спартак.
shlomo
shlomo
вчера в 13:23
Здорово придумали сшибать бабки....
nubom
nubom
вчера в 13:16
Такое поведение тренеров можно объяснить своеобразным актом протеста в адрес КДК РФС, который своими непоследовательными решениями полностью дискредитировал как самого себя, так и судейство РПЛ в целом.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:10
Бюджет КДК станет богаче еще на несколько десятков тысяч рублей.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:03
Эти штрафы-уровень косого взгляда моей жены,за плохо помытую мною чашку(по её мнению).
Гость
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