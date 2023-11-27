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КДК РФС рассмотрит оскорбительный жест Кордобы в адрес судьи

сегодня, 13:43
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

КДК РФС рассмотрит ряд эпизодов матча 16-го тура РПЛ «Урал» против «Краснодара». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича и наставника «Урала» Виктора Гончаренко. Также будет рассмотрено удаление футболиста «Краснодара» Джона Кордобы за оскорбительный жест в адрес второго ассистента главного арбитра, футболист приглашён на заседание, у нас есть видео. У «Краснодара» также рассмотрим неподобающее поведение команды.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит ряд моментов игры «Крыльев Советов» и «Локомотива».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:00
Доброго Здоровья ironigor!
Вношу рац.предложене, на картинке вместо номера телефона указать номер банковской карты.)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:55
КДК РФС рассмотрит оскорбительный жест Кордобы в адрес судьи .

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112910415
112910415
сегодня в 13:52
может быть, благочестивая скромность не позволит им рассматривать неприличный эпизод ?!
Гость
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