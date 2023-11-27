КДК РФС рассмотрит оскорбительный жест Кордобы в адрес судьи .

КДК РФС рассмотрит ряд эпизодов матча 16-го тура РПЛ «Урал» против «Краснодара». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича и наставника «Урала» Виктора Гончаренко. Также будет рассмотрено удаление футболиста «Краснодара» Джона Кордобы за оскорбительный жест в адрес второго ассистента главного арбитра, футболист приглашён на заседание, у нас есть видео. У «Краснодара» также рассмотрим неподобающее поведение команды.