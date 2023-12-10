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Клубы из Европы следят за игрой Кривцова

вчера, 12:55

Младен Гргич, агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, рассказал об интересе к хавбеку со стороны европейских клубов.

Я не сказал бы, что эти полгода были лучшими в карьере Никиты, но он играет отлично. К нему есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов, конкретные клубы называть не могу. Но я знаю, что «Краснодар» не хочет его продавать. Хотя посмотрим, что и как будет дальше.

В каком возрасте нужно уезжать в Европу? Сложно сказать. Чтобы уезжать, нужно найти хорошую команду, подходящего тренера, который хотел бы его, чтобы Никита вписывался в его тактику.

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Все комментарии
dpd9su6wufz7
dpd9su6wufz7
вчера в 17:15
Агент действительно пытается привлечь внимание к игроку и его потенциалу, чтобы повысить шансы на переход в более сильный клуб.
idres
idres
вчера в 13:35
Кажется что агент подогревает интерес и что то задумал... какие топ 5 и Никита.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:14
Не знаю такого игрока.
Агент сочиняет историю.
Гость
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