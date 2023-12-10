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Горшков: «Есть переживания, что „Крылья“ могут снова раздербанить»

вчера, 11:25

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков опасается, что многие игроки зимой могут покинуть команду.

Есть переживания, что «Крылья» в трансферное окно могут снова раздербанить. Мы недавно считали, что уже 30 футболистов покинули команду с момента, как мы пришли в коллектив. Кто-то ушёл, у кого-то контракт закончился. За последние четыре года осталось меньше десяти футболистов, кто был с нами с самого начала. Конечно, хочется, чтобы как можно больше ребят оставалось. Может быть ещё как-то точечно усилимся. У нас большая конкуренция и самое главное — всех сохранить.

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Все комментарии
1viking17
1viking17 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 18:12
Абсолютно верно и это хамское правило со стороны футбольного руководства делать трансферное окно посреди сезона. Это называется продажность нашего футбола. Мы требуем прекратить это хамское правило.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:59
С самого начала, как пошли разговоры о лимите, было сказано, кому вершки, кому корешки. Сказка, а не жизнь!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:17
У нас всегда так делают,чуть только ктото заиграл их сразу перекупают мешки!
Гость
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