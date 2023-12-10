Горшков: «Есть переживания, что „Крылья“ могут снова раздербанить»

Защитник «Крыльев Советов» опасается, что многие игроки зимой могут покинуть команду.

Есть переживания, что «Крылья» в трансферное окно могут снова раздербанить. Мы недавно считали, что уже 30 футболистов покинули команду с момента, как мы пришли в коллектив. Кто-то ушёл, у кого-то контракт закончился. За последние четыре года осталось меньше десяти футболистов, кто был с нами с самого начала. Конечно, хочется, чтобы как можно больше ребят оставалось. Может быть ещё как-то точечно усилимся. У нас большая конкуренция и самое главное — всех сохранить.