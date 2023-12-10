Маслов готов уйти из «Спартака»

Защитник «Спартака» дал комментарий касательно своего будущего в московском клубе.

Ведутся ли переговоры о новом контракте с руководством? Наверное, ведутся переговоры. Посмотрим, что будет в «Спартаке». Все зависит от ситуации, какая она будет.

Да, конечно, рассматриваю вариант с арендой. Зависит от того, кто и что будет здесь. Все зависит от вводных. Не разговаривал с Абаскалем о своем игровом времени. Я спрашивал у него, но ответа не получил. Просто жду. Позиция руководства? Они в том же состоянии, как и я, просто ждем. Тренер сейчас принимает такие решения, и все.

Готов рассмотреть вариант с уходом из клуба зимой.