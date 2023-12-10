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Маслов готов уйти из «Спартака»

вчера, 12:22

Защитник «Спартака» Павел Маслов дал комментарий касательно своего будущего в московском клубе.

Ведутся ли переговоры о новом контракте с руководством? Наверное, ведутся переговоры. Посмотрим, что будет в «Спартаке». Все зависит от ситуации, какая она будет.

Да, конечно, рассматриваю вариант с арендой. Зависит от того, кто и что будет здесь. Все зависит от вводных. Не разговаривал с Абаскалем о своем игровом времени. Я спрашивал у него, но ответа не получил. Просто жду. Позиция руководства? Они в том же состоянии, как и я, просто ждем. Тренер сейчас принимает такие решения, и все.

Готов рассмотреть вариант с уходом из клуба зимой.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 17:27
Джикия как раз не на заменах , а на лавке без права выходить на поле....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:25
Лучше Паша уходи...для всех лучше будет...
hzwsy2cxtx97
hzwsy2cxtx97
вчера в 15:18
Переход в другой клуб может быть лучшим решением для Павла Маслова, если это позволит ему получить больше игрового времени и раскрыть свой потенциал на футбольном поле.
ABir
ABir
вчера в 15:13
При нынешнем подборе игроков Павлу сложно получить постоянное место в основе Спартака
makkie
makkie
вчера в 14:06, ред.
Маслову нужна постоянная игровая практика.
Он может зимой уйти в аренду, например, в тот же Рубин или Крылья - где будет чаще выходить на поле и проявлять себя как футболист.
ДСА
ДСА
вчера в 14:01
Зарплата устраивает, игровое время - нет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:51
Заговорили...
Все умеют говорить, играть - единицы!
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:01
Конкуренция высокая. Даже Джикия пока на заменах.
Egorium23
Egorium23
вчера в 12:55
Давно нужно было оттуда свалить, перспектив никаких.
Гость
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